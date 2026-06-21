Surpriza verii în Europa: plaja care a depășit Grecia, Italia și Spania

Europa rămâne una dintre regiunile cu cea mai variată ofertă de plaje, de la coastele Algarve din Portugalia până la golfurile extinse ale Greciei, cunoscute pentru numărul mare de întinderi nisipoase cu ape cristaline și peisaje incredibil de frumoase.

În acest context, analiza destinațiilor de vacanță la malul mării continuă să atragă interes, mai ales în perioadele de planificare a concediilor de vară. Un index realizat de site-ul de comparare a asigurărilor Quotezone a evaluat 10 destinații europene populare, folosind criterii precum:

temperatura aerului și a mării,

costul cazării și al băuturilor,

distanța față de aeroporturile apropiate

numărul recenziilor de cinci stele.

Clasamentul realizat de site-ul de specialitate Quotezone a luat în calcul și nivelul de popularitate, precum și raportul dintre calitate și cost.

Pe primul loc s-a situat Mogren Beach, o plajă aflată în zona orașului Budva. Aceasta a fost desemnată câștigătoare în fața altor destinații cunoscute din Europa, pe baza indicatorilor analizați de Quotezone.

Mogren Beach este una dintre cele mai spectaculoase plaje de pe Riviera Budva din Muntenegru, situată la doar 100-150 de metri vest de Orașul Vechi din Budva. Aflată la poalele unor stânci impunătoare, plaja este împărțită în două golfuri (Mogren I și II) și este renumită pentru nisipul fin, apele cristaline și peisajul incredibil de frumos.

Datele mai arată că în luna iulie temperatura medie a aerului în zonă ajunge la aproximativ 25,5°C, un nivel considerat favorabil pentru sezonul estival. În plus, plaja s-a remarcat prin costuri reduse la cazare și băuturi, fiind menționată drept una dintre cele mai accesibile opțiuni din clasament.

În ierarhie au fost incluse și alte plaje cunoscute la nivel european, precum Elafonissi Beach, Nissi Beach și Praia da Falésia. Acestea au rămas în afara primului loc, deși sunt frecvent apreciate pentru peisaje și popularitate turistică. Analiza a luat în considerare atât condițiile climatice, cât și nivelul de confort și structura cheltuielilor pentru turiști. Diferențierea dintre destinații a fost realizată prin corelarea acestor factori cu recenziile și accesibilitatea fiecărei locații.

Lista analizată a mai cuprins plaje din Bulgaria, Croația, Italia, Franța și Regatul Unit. Printre acestea se numără Irakli Beach, Zlatni Rat Beach, Plage de Palombaggia și Bournemouth Beach. Se remarcă diversitatea geografică a destinațiilor incluse, care acoperă atât zone mediteraneene, cât și regiuni din Atlantic și Marea Neagră. Clasamentul a urmărit compararea unor locații cu profil turistic diferit, dar cu popularitate ridicată în sezonul estival.

Clasamentul final include următoarele destinații:

1. Mogren Beach (Budva, Muntenegru),

2. Nissi Beach (Ayia Napa, Cipru),

3. Playa de Maspalomas (Gran Canaria, Spania),

4. Irakli Beach (Burgas, Bulgaria),

5. Elafonissi Beach (Creta, Grecia),

6. Praia da Falésia (Algarve, Portugalia),

7. Zlatni Rat (Brač, Croația),

8. La Pelosa (Sardinia, Italia),

9. Bournemouth Beach (Bournemouth, Anglia),

10. Plage de Palombaggia (Corsica, Franța).

Lista reflectă distribuția destinațiilor evaluate în funcție de criteriile aplicate de analiza Quotezone și de indicatorii luați în calcul pentru sezonul estival 2026.