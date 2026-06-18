România coboară în clasamentul competitivității economice globale. Cine domină Europa în noul clasament

România a pierdut 12 poziţii în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, ajungând pe locul 61, potrivit celei mai recente ediţii a raportului anual al Institutului pentru Management şi Dezvoltare (IMD), cu sediul la Lausanne, Elveţia, publicat joi. Evoluţia indică o scădere faţă de ediţia precedentă a analizei, care urmăreşte indicatori economici şi instituţionali la nivel internaţional.

În ierarhia actualizată, România se află în urma unor state din regiune precum Polonia, care ocupă locul 41, Ungaria pe poziţia 51 şi Bulgaria pe locul 56.

În acelaşi timp, rămâne înaintea unor economii precum Mexic, clasat pe locul 62, şi Slovacia, aflată pe poziţia 63. Clasamentul include în total 70 de economii evaluate pe baza mai multor criterii de competitivitate.

Rezultatele Anuarului Competitivităţii Mondiale 2026 indică o serie de direcţii de acţiune pentru România, între care eficientizarea cheltuielilor publice pentru reducerea deficitului bugetar.

De asemenea, este menţionată necesitatea accelerării investiţiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi sprijinirea companiilor în procesul de transformare digitală, alături de modernizarea competenţelor digitale.

Documentul mai evidenţiază importanţa îmbunătăţirii sistemelor de sănătate şi educaţie, precum şi modernizarea industriei naţionale de apărare. Evaluarea IMD analizează competitivitatea economiilor pe baza a aproape 350 de criterii, grupate în patru mari categorii:

performanţe economice,

eficienţa guvernului,

eficienţa afacerilor

infrastructura.

La nivel internaţional, clasamentul arată o schimbare de poziţie în vârful ierarhiei. Singapore a urcat pe primul loc, devansând Elveţia, care a coborât pe poziţia a treia. Hong Kong a urcat, de asemenea, peste Elveţia, într-un context influenţat de evoluţiile comerciale globale şi de factori financiari.

Eficienţa mediului de afaceri a fost unul dintre elementele decisive pentru revenirea Singapore pe prima poziţie, pe care o mai ocupase ultima dată în 2024. Analiza World Competitiveness Yearbook este realizată anual începând din 1989 şi include în prezent 70 de economii, oferind o imagine comparativă asupra competitivităţii la nivel global.