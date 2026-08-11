România intră în topul marilor piețe de servicii de afaceri din regiune. Sectorul a generat 35,5 miliarde de euro pentru economia națională în 2025

Industria serviciilor de afaceri a contribuit anul trecut cu 35,5 miliarde de euro la economia României, reprezentând aproximativ 10% din valoarea adăugată brută totală a economiei, potrivit unui studiu realizat de Deloitte România pentru Asociația Business Service Leaders (ABSL).

Analiza arată că România combină mai multe dintre criteriile urmărite de investitorii internaționali, precum dimensiunea mare a pieței, accesul la forță de muncă înalt calificată, competențe lingvistice solide, productivitate ridicată, costuri competitive și posibilitatea extinderii operațiunilor în numeroase orașe.

Studiul evidențiază faptul că România dispune de unul dintre cele mai mari bazine de forță de muncă din Europa Centrală și de Est dintre piețele analizate, cu aproximativ 8,3 milioane de persoane active pe piața muncii, fiind depășită doar de Polonia.

În plus, țara noastră ocupă locul al doilea în regiune în ceea ce privește numărul absolvenților și forța de muncă cu studii superioare, oferind companiilor acces la competențe esențiale pentru operațiuni complexe și servicii specializate. Studiul subliniază și tradiția solidă în domeniul limbilor străine, care continuă să reprezinte un avantaj important pentru companiile cu operațiuni internaționale.

România se remarcă și prin productivitatea muncii, măsurată prin valoarea economică generată pentru fiecare oră lucrată. Cu un scor de 52,1, țara noastră depășește Polonia, cu 48,8, și Slovacia, cu 47,6, fiind foarte aproape de Cehia, cu 52,4, și la mică distanță de Lituania, cu 54,7, și Portugalia, cu 54,4.

Potrivit studiului, industria serviciilor de afaceri a devenit un sector strategic pentru economia României, atât prin dimensiunea sa, cât și prin valoarea pe care o generează. Cei peste 280.000 de profesioniști din industrie contribuie tot mai mult la procese globale de transformare, tehnologie, analiză de date, automatizare și inteligență artificială.

ABSL România consideră că următoarea etapă pentru țara noastră este transformarea avantajelor actuale într-o poziție competitivă pe termen lung, prin investiții în competențe avansate, educație, infrastructură și printr-un cadru economic predictibil, astfel încât România să evolueze de la o destinație importantă pentru serviciile de afaceri la un hub regional pentru inovație și activități cu valoare adăugată ridicată.

În ciuda presiunilor inflaționiste recente, studiul arată că România rămâne una dintre cele mai competitive locații europene din perspectiva costului total de angajare. Compararea acestui indicator pentru un specialist de nivel mediu în contabilitate din fiecare țară analizată arată că România este una dintre destinațiile cu cele mai reduse costuri, fiind depășită în regiune doar de Bulgaria.

La polul opus se află Portugalia, Cehia, Slovacia și Estonia, care înregistrează cele mai ridicate costuri totale de angajare. Simulările realizate până în 2030, care iau în considerare impactul ratelor de inflație prognozate, indică faptul că România își va menține avantajul competitiv și va continua să se numere printre cele mai eficiente piețe europene pentru operarea centrelor de servicii.

Conform acestei simulări, în 2030 clasamentul țărilor cu cele mai reduse costuri totale de angajare ar urma să fie condus de India, Filipine și Bulgaria, iar România s-ar menține competitivă chiar și în contextul unor niveluri mai ridicate ale inflației, clasându-se pe locul șase. Cele mai ridicate costuri totale de angajare sunt estimate pentru Portugalia, aflată pe locul 13, Cehia pe locul 12 și Slovacia pe locul 11.

În ceea ce privește extinderea ecosistemului serviciilor de afaceri dincolo de București, studiul subliniază potențialul pe care îl oferă România, care dispune de zece orașe cu peste 200.000 de locuitori, fiind a doua țară europeană după Polonia din această perspectivă.

Alte peste 14 orașe cu populații între 90.000 și 200.000 de locuitori oferă, de asemenea, condiții favorabile pentru investiții noi sau extinderi ale operațiunilor existente. Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu, Oradea și Constanța sunt menționate printre orașele care pun la dispoziția investitorilor un bazin important de forță de muncă, un număr semnificativ de absolvenți ai unor universități puternice, piețe ale muncii mai puțin saturate și costuri operaționale competitive.

Analiza arată că România găzduiește în prezent peste 1.000 de centre de servicii și peste 280.000 de angajați, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai dezvoltate piețe de servicii pentru afaceri din Europa Centrală și de Est. Sectorul reprezintă deja 15,2% din totalul forței de muncă cu studii superioare, confirmând nivelul ridicat de specializare și maturitate al industriei. Totodată, ponderea sectorului în economie a crescut cu 9,9% în 2025, confirmând dinamica pozitivă și atractivitatea continuă pentru investiții noi și extinderi ale operațiunilor existente.

Cea de-a doua ediție a studiului Deloitte „Business Services Comparative Analysis” compară zece țări europene și trei piețe asiatice, analizând o gamă largă de indicatori macroeconomici și specifici industriei, precum disponibilitatea forței de muncă, costurile operaționale, productivitatea, inflația, piața imobiliară, granturile și stimulentele pentru investiții și alți factori relevanți pentru mediul de afaceri.