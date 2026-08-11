Piața auto din România scade puternic. Înmatriculările de mașini noi s-au redus cu 28% în iulie, dar electricele au crescut cu 57%

Piața autoturismelor noi din România a revenit puternic pe scădere în luna iulie 2026, după rezultatul bun înregistrat în iunie. Înmatriculările au coborât cu 28% față de aceeași lună din 2025, însă mașinile pur electrice și cele plug-in hybrid au avut creșteri importante.

Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns în iulie 2026 la 11.633 de unități, cu 28% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut. Autoturismele reprezintă aproximativ 85% din întreaga piață auto.

Scăderea din iulie a dus bilanțul primelor șapte luni din 2026 la 75.836 de autoturisme noi, cu 5,5% sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2025. Datele sunt publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Dan Vardie, președintele APIA, consideră că evoluția din iulie arată că rezultatul foarte bun din iunie a fost unul conjunctural și nu a reprezentat începutul unei reveniri structurale a pieței. Potrivit acestuia, scăderea cu 28% readuce în atenție vulnerabilitatea pieței auto românești.

„Evoluția pieței auto din luna iulie confirmă faptul că rezultatul excepțional înregistrat în iunie a fost unul conjunctural și nu începutul unei reveniri structurale. Scăderea cu 28% a înmatriculărilor de autoturisme noi față de iulie 2025 readuce în prim-plan vulnerabilitatea pieței, iar după primele șapte luni ale anului ne aflăm în continuare la un nivel cu 5,5% sub cel din perioada similară a anului trecut.”

Dacia ocupă prima poziție în clasamentul mărcilor în luna iulie, cu 3.286 de autoturisme și o cotă de aproximativ 28% din piață. Numărul înmatriculărilor mărcii a fost însă cu 35,6% mai mic decât în iulie 2025.

Toyota ocupă locul al doilea, cu 1.238 de unități, în scădere cu 29,5%, urmată de Skoda, cu 802 unități și un declin de 36,3%. Volkswagen a înregistrat 792 de unități, cu 17,6% mai puține decât anul trecut, iar BYD a ajuns la 672 de autoturisme.

Privind primele șapte luni din 2026, Dacia a înregistrat 14.972 de unități, în scădere cu 34,1%. Toyota a ajuns la 7.259 de unități, Skoda la 6.276, iar Volkswagen la 5.731 de autoturisme.

Dacia Logan a fost cel mai înmatriculat model în iulie, cu 1.260 de unități. Pe următoarele poziții s-au aflat Sandero, cu 896 de unități, Duster, cu 725, Toyota Corolla, cu 544, și Skoda Octavia, cu 322 de unități.

Datele APIA arată diferențe importante și între clasele de autoturisme. Segmentul SUV a crescut cu 60,7% față de iulie 2025 și a ajuns la o cotă de piață de 54,6%.

Clasa C ocupă poziția a doua, cu 25,5% din piață, iar Clasa B are o cotă de 13,7%. În comparație cu iulie anul trecut, Clasa D a crescut cu 16%, iar Clasa E cu 8%.

În schimb, Clasa A a scăzut cu 25,5%, Clasa B cu 20%, Clasa C cu 21,5%, iar Clasa F a înregistrat un declin de 40%.

Una dintre cele mai importante schimbări se observă în structura pieței după tipul de propulsie. Deși piața totală a scăzut, autoturismele pur electrice au înregistrat în iulie o creștere de 57% față de aceeași lună din 2025. Cota lor de piață a ajuns la 7%, față de 3,2% în iulie anul trecut.

Autoturismele plug-in hybrid au avut o evoluție și mai puternică, înregistrările fiind cu 71% mai mari. Acestea au ajuns la o cotă de 14,6%, comparativ cu numai 6,1% în urmă cu un an.

Situația este diferită pentru celelalte categorii de mașini electrificate. Autoturismele mild-hybrid au scăzut cu 35% și au ajuns la 20,7% din piață, în timp ce modelele full-hybrid au înregistrat un declin de 41% în iulie și o cotă de 17,6%.

În ansamblu, autoturismele electrificate au reprezentat 60% din piața românească în luna iulie. APIA include aici modelele pur electrice, plug-in hybrid, mild-hybrid și full-hybrid.

În același timp, motorizările pe benzină au scăzut cu 34% față de iulie 2025 și au ajuns la o cotă de 35%. Cele diesel au înregistrat un declin de 50%, cota lor coborând la numai 4,4% din piață.

Pe segmentul mașinilor 100% electrice, Tesla ocupă prima poziție în clasamentul mărcilor după primele șapte luni din 2026, cu 1.559 de unități, față de 423 în perioada similară din 2025. BYD urmează cu 1.312 unități, iar Ford cu 680.

La nivel de modele, Tesla Model Y ocupă primul loc, cu 870 de unități și o creștere de 341% față de anul precedent. Tesla Model 3 urmează cu 668 de unități, iar BYD Dolphin Surf a ajuns la 553 de unități.

În total, în primele șapte luni au fost înmatriculate 6.332 de autoturisme electrice, față de 3.707 în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă o creștere de 75%.

Pe segmentul plug-in hybrid, volumul cumulat a crescut cu 72,3%, de la 4.614 la 7.953 de unități. BYD Seal U DM-i conduce clasamentul modelelor, cu 719 unități, urmat de Toyota RAV4, cu 579, și Chery TIGGO9, cu 485 de unități.

Dan Vardie arată că avansul puternic al mașinilor electrice și plug-in hybrid demonstrează existența interesului consumatorilor pentru aceste tehnologii, chiar într-o perioadă în care piața auto în ansamblu este în scădere.

Președintele APIA susține însă că menținerea tendinței depinde de existența unui cadru stabil și coerent. În opinia sa, fluctuațiile puternice de la o lună la alta arată nevoia unor politici publice predictibile pentru consumatori și industria auto, care să sprijine înnoirea parcului și trecerea către tehnologii cu emisii reduse.

„Vedem o schimbare importantă în structura pieței. Chiar într-un context general de scădere, autoturismele pur electrice au crescut în iulie cu 57%, iar cele plug-in hybrid cu 71%, ceea ce arată că interesul consumatorilor pentru tehnologiile electrificate există și continuă să se dezvolte. Autoturismele electrificate reprezintă deja 60% din piață în luna iulie. Pentru ca această tendință să poată fi susținută pe termen lung, piața are însă nevoie, înainte de toate, de predictibilitate. Evoluțiile puternic fluctuante de la o lună la alta arată cât de important este un cadru stabil și coerent pentru consumatori și pentru întreaga industrie. România are nevoie de politici publice care să stimuleze înnoirea parcului auto și tranziția către tehnologii cu emisii reduse într-un mod predictibil, nu de intervenții care generează perioade de așteptare și distorsiuni în piață”, a spus acesta.

Evoluțiile diferă și pe piața vehiculelor comerciale. Vehiculele comerciale ușoare și minibusurile au înregistrat în iulie o scădere de 33% față de aceeași lună din 2025. Dacă sunt excluse minibusurile, declinul vehiculelor comerciale ușoare a fost de 31%.

Ford ocupă prima poziție în această categorie, cu 318 unități, urmat de Renault cu 251, Fiat cu 108, Volkswagen cu 101 și Iveco cu 95 de unități.

Vehiculele comerciale grele și autobuzele au avut însă o evoluție opusă, cu o creștere de 6% față de iulie 2025. Pentru vehiculele de peste 16 tone și autotractoare, APIA indică o evoluție aproape stabilă față de aceeași perioadă a anului trecut.