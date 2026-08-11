Google pierde controlul exclusiv asupra distribuției aplicațiilor. Primul App Store alternativ disponibil direct pe Google Play

Google Play începe să găzduiască magazine de aplicații concurente, după schimbările impuse în urma procesului dintre Google și Epic Games. Aptoide a devenit primul magazin Android alternativ care poate fi găsit direct în Google Play în Statele Unite.

Aptoide a devenit primul magazin Android alternativ disponibil direct prin Google Play, într-o schimbare importantă pentru modul în care sunt distribuite aplicațiile pe dispozitivele cu sistemul de operare Android.

Google a creat recent în Play Store o pagină dedicată magazinelor de aplicații dezvoltate de terți. Pentru moment, Aptoide este singurul magazin disponibil acolo, însă măsura deschide calea pentru apariția altor platforme concurente.

Aptoide oferă o selecție de aplicații și jocuri care seamănă în mare parte cu oferta magazinelor consacrate. Printre titlurile disponibile se numără Marvel Snap, PUBG, Free Fire, Fortnite, Roblox și Clash of Clans.

Schimbarea vine după mai mulți ani de dispute juridice între Google și Epic Games, compania din spatele Fortnite.

Un moment decisiv a venit în 2024, când o hotărâre judecătorească importantă din Statele Unite a obligat Google să permită existența unor magazine Android rivale în condiții mai favorabile.

Deși Android permite instalarea aplicațiilor și din afara Google Play, iar magazinul Google nu este singura sursă disponibilă pentru utilizatori, instanța a constatat că politicile și stimulentele oferite dezvoltatorilor de Google au fost concepute într-un mod care descuraja apariția unor alternative.

Activitatea Google pe piața magazinelor de aplicații Android a fost considerată un monopol ilegal.

Situația este diferită în cazul Apple. iOS funcționează ca un ecosistem închis, iar hotărârea americană privind Google nu se aplică dispozitivelor iPhone și iPad.

Ca urmare a deciziei instanței și a înțelegerii cu Epic Games, Google a început să permită distribuirea magazinelor concurente prin propriul Play Store.

Epic Games Store nu este încă prezent în Google Play, deși tocmai procesul inițiat de Epic a dus la schimbarea actualelor reguli.

Compania are deja propriul magazin pentru iOS în Europa și Japonia, după schimbările de reglementare introduse în aceste regiuni. Pe Android, magazinul Epic poate fi instalat deja la nivel global prin sideloading, adică prin instalarea aplicației din afara Google Play.

Apariția Epic Games Store direct în Google Play ar simplifica însă considerabil procesul pentru utilizatori.

Această posibilitate devine cu atât mai importantă în condițiile în care Google pregătește modificări pentru instalarea aplicațiilor din surse externe. Compania intenționează să solicite dezvoltatorilor care distribuie astfel de aplicații să se înregistreze la Google.

Deocamdată, nu este clar când vor apărea alte magazine în Google Play și nici ce companii vor decide să profite de această posibilitate.

Samsung este unul dintre candidații evidenți. Compania operează deja propriul magazin de aplicații și este unul dintre cei mai mari producători de dispozitive Android.

Amazon ar putea, de asemenea, să folosească schimbarea pentru a-și relansa sau extinde activitatea pe această piață.

O altă companie care ar putea avea un interes este Microsoft. Compania ar fi renunțat în urmă cu câțiva ani la planurile pentru propriul magazin de aplicații mobile, în contextul restricțiilor existente în ecosistemele Google și Apple. Noile condiții de pe Android ar putea crea o oportunitate pentru reluarea unui astfel de proiect.

O posibilitate mai puțin obișnuită este apariția Steam pe Android. Valve susține dezvoltarea unui sistem de compatibilitate care permite rularea jocurilor PC de pe Steam pe procesoarele Arm, arhitectură folosită de majoritatea dispozitivelor Android.

Proiectul este destinat oficial viitoarei căști de realitate virtuală Steam Frame, bazată pe Arm și care ar putea suporta și aplicații Android.

Primele rezultate ale proiectului au permis însă deja unor dezvoltatori independenți să ruleze Steam pe console Nintendo Switch modificate și pe anumite dispozitive Android.

Dacă dezvoltarea tehnologiei continuă, posibilitatea apariției unui magazin Steam pentru Android devine mai realistă. Schimbările introduse în Google Play ar putea oferi, în același timp, o cale mult mai simplă prin care astfel de magazine concurente să ajungă direct la utilizatorii Android.