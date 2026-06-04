Apple retrage o aplicație de mesagerie din App Store. Cine sunt utilizatorii afectați

Apple a eliminat aplicația Max Messenger, susținută de statul rus, din App Store, au transmis dezvoltatorii pe 4 iunie. Platforma de mesagerie nu mai poate fi descărcată de utilizatorii noi, deși aplicațiile deja instalate continuă să funcționeze. Potrivit straitstimes, compania nu a oferit nicio explicație oficială pentru această decizie drastică.

În ultima perioadă, Moscova a promovat intens „Max Messenger”, descrisă de oficiali ca o „super-aplicație” lipsită de criptare. Criticii avertizează că aceasta ar putea fi utilizată pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor.

De asemenea, autoritățile ruse au restricționat treptat WhatsApp și Telegram, solicitând funcționarilor, companiilor de stat, școlilor și agențiilor guvernamentale să utilizeze Max pentru comunicațiile oficiale.

„Max este temporar indisponibil pentru descărcare din App Store”, au precizat dezvoltatorii într-un comunicat pe platforma aplicației pe 4 iunie. Dispariția aplicației a fost raportată în noaptea de 3 iunie, fără alte comentarii din partea Apple.

Apple și Google au retras mai multe aplicații rusești din magazinele lor digitale, inclusiv programe dezvoltate de companii sancționate în Occident. Pentru utilizatorii care dețin deja aplicațiile, acestea continuă să funcționeze, însă noii utilizatori nu le pot descărca și nu se mai pot face actualizări.

Retragerile au generat o situație asemănătoare unui joc de-a șoarecele și pisica, companiile rusești, în special băncile, lansând aplicații sub alte denumiri sau funcții, precum software de contabilitate, pentru a le face disponibile clienților înainte de interdicție.

Lansată în 2025 de gigantul rus de socializare VK, Max Messenger a fost comparată cu WeChat din China. Aplicația combină funcții de socializare și mesagerie cu acces la servicii guvernamentale, carduri de identitate digitale, servicii bancare și plăți.

Președintele Vladimir Putin a descris platforma ca fiind mai „sigură” și ca un instrument care răspunde cererii Rusiei de „suveranitate tehnologică”. Aplicația este preinstalată pe telefoanele și tabletele vândute în Rusia încă din septembrie, dar nu este disponibilă în Uniunea Europeană.