Meta introduce abonamente noi pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. Utilizatorii vor plăti pentru funcții speciale și opțiuni AI

Meta intră într-o nouă etapă de monetizare a platformelor sale și anunță lansarea globală a unor abonamente pentru utilizatorii Facebook, Instagram și WhatsApp. În același timp, compania începe testarea unor planuri premium dedicate creatorilor de conținut, companiilor și utilizatorilor Meta AI, asistentul său bazat pe inteligență artificială.

Gigantul american încearcă astfel să își diversifice veniturile într-un moment în care aplicațiile sale au ajuns deja la un nivel foarte ridicat de utilizatori la nivel mondial, iar oportunitățile de creștere prin publicitate devin mai limitate.

Pentru câțiva dolari pe lună, utilizatorii vor putea accesa funcții suplimentare de personalizare, opțiuni avansate pentru Stories, reacții speciale și instrumente care îi pot ajuta să își crească vizibilitatea pe platforme.

Într-un anunț oficial, șefa de produs a Meta, Naomi Gleit, a precizat că pe viitor vor fi adăugate „mai multe funcții distractive”.

Primele planuri lansate de Meta sunt Instagram Plus și Facebook Plus, ambele la 3,99 dolari pe lună, respectiv WhatsApp Plus, care va costa 2,99 dolari pe lună.

Compania spune că noile abonamente sunt dedicate în special utilizatorilor activi și creatorilor care vor mai mult control asupra profilurilor și conținutului lor.

Abonații vor putea vedea de câte ori a fost revăzut un Story, vor avea posibilitatea să creeze liste nelimitate pentru audiența poveștilor și să extindă durata unui Story peste limita standard de 24 de ore. În plus, utilizatorii vor putea previzualiza un Story fără să apară în lista celor care l-au vizualizat și vor putea căuta persoane în lista spectatorilor.

Meta introduce și posibilitatea de a evidenția un Story pentru vizualizări suplimentare, precum și opțiunea de a publica direct pe profil fără ca postarea să apară în feed-ul urmăritorilor.

Pe lângă aceste funcții, compania adaugă reacții animate „Super Heart”, pictograme personalizate pentru aplicații, fonturi speciale pentru biografii și mai multe postări fixate pe profil.

Meta spune că aceste funcții sunt gândite pentru creatorii care vor să își crească audiența și să înțeleagă mai bine comportamentul urmăritorilor, însă compania speră că vor atrage și utilizatorii obișnuiți foarte activi pe platformă.

Facebook Plus va include funcții similare cu cele de pe Instagram, concentrate pe exprimare socială și personalizare.

În cazul WhatsApp Plus, Meta pune accent pe experiența de mesagerie și pe personalizare. Utilizatorii vor avea acces la teme pentru aplicație, tonuri de apel personalizate, mai multe chat-uri fixate, liste configurabile și stickere premium.

Compania a ținut însă să precizeze că noile abonamente Plus nu înlocuiesc Meta Verified, serviciul deja existent care oferă verificare, protecție împotriva furtului de identitate și suport suplimentar pentru utilizatori.

„Acest lucru s-ar putea schimba în timp, dar deocamdată, Meta nu renunță la abonamentele mai vechi”, a transmis compania.

Meta pregătește și o nouă categorie de abonamente pentru utilizatorii Meta AI, asistentul virtual bazat pe inteligență artificială integrat în Facebook, Instagram și WhatsApp.

Vor exista două variante: Meta One Plus, la 7,99 dolari pe lună, și Meta One Premium, la 19,99 dolari pe lună.

Planul Premium va oferi mai multă putere de calcul și funcții avansate pentru sarcini complexe, inclusiv generare mai performantă de imagini și videoclipuri și un nivel mai ridicat de „raționament” pentru solicitările complexe adresate inteligenței artificiale.

Meta AI va rămâne gratuit pentru utilizatorii obișnuiți, însă compania urmează modelul adoptat deja de alte firme importante din industria AI, care taxează accesul la funcții premium și la consum ridicat de resurse.

Testele pentru abonamentele Meta AI vor începe luna viitoare în Singapore, Guatemala și Bolivia.

În paralel, Meta va testa și abonamente dedicate creatorilor de conținut și companiilor pe piețe precum Arabia Saudită, Maroc, Thailanda și Bangladesh.

Planul Meta One Essential, care va costa 14,99 dolari pe lună, va include insigna Verified, protecție împotriva uzurpării identității și pagini îmbunătățite cu link-uri către platformele online ale utilizatorilor.

Varianta Meta One Advanced, mult mai scumpă, la 49,99 dolari pe lună, va oferi beneficii suplimentare pentru vizibilitate și promovare. Abonații vor putea apărea mai sus în rezultatele de căutare de pe Facebook și Instagram, vor beneficia de promovare suplimentară în feed-uri și vor avea un buton special „Urmărește” pentru Reels.

Meta spune că aceste planuri vor include și instrumente avansate de analiză pentru creatori și companii, informații despre concurență, date detaliate despre public și funcții optimizate pentru programarea conținutului.

De asemenea, creatorii vor putea oferi acces moderatorilor fără a distribui parolele conturilor și vor primi notificări atunci când alte persoane le reutilizează conținutul pe Facebook sau Instagram.

Naomi Gleit a recunoscut că Meta încă experimentează cu aceste abonamente și că serviciile vor continua să fie actualizate și extinse în timp, toate urmând să fie reunite sub noul brand „Meta One”.