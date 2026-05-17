WhatsApp introduce conversațiile „incognito” cu Meta AI. Mesajele private vor dispărea automat

Meta a anunțat lansarea unei funcții noi pentru utilizatorii WhatsApp, care va permite inițierea unor conversații „incognito” cu chatbotul Meta AI. Compania susține că noile sesiuni vor fi complet private, vor fi procesate într-un mediu securizat și nu vor putea fi accesate de alte persoane.

Funcția va fi introdusă atât în WhatsApp, cât și în aplicația separată Meta AI, iar lansarea este programată în următoarele luni.

Noua opțiune vine într-un moment în care tot mai mulți utilizatori folosesc inteligența artificială pentru întrebări sensibile, sfaturi personale sau informații confidențiale, iar companiile tehnologice încearcă să răspundă preocupărilor legate de protecția datelor și intimitatea conversațiilor.

Potrivit Meta, utilizatorii vor putea începe o sesiune privată cu Meta AI apăsând pe o nouă pictogramă specială din conversațiile individuale.

Odată activat modul incognito, conversația va funcționa separat de sesiunile normale și nu va păstra istoricul mesajelor.

Compania afirmă că:

mesajele nu vor fi salvate;

conversațiile vor dispărea automat după închiderea chatului;

Meta AI nu va păstra contextul conversației;

sesiunea se va închide automat dacă utilizatorul blochează telefonul sau închide aplicația.

Meta susține că întregul proces va fi gestionat printr-o infrastructură securizată, construită special pentru procesarea privată a conversațiilor bazate pe inteligență artificială.

Reprezentanții companiei spun că noua funcție a fost creată pentru utilizatorii care discută cu AI subiecte sensibile și vor mai multă confidențialitate.

Alice Newton-Rex, vicepreședinte de produs la WhatsApp, a explicat că oamenii folosesc deja inteligența artificială pentru probleme extrem de personale.

„Oamenii încep să folosească inteligența artificială pentru orice, inclusiv pentru unele dintre cele mai private gânduri ale lor, fie că este vorba despre întrebări financiare sau medicale, fie despre sfaturi privind cum să răspundă unui mesaj dificil de la un prieten sau coleg. Credem că este foarte important să le oferim posibilitatea de a pune aceste întrebări cât mai privat posibil”, a declarat Alice Newton-Rex pentru TechCrunch.

Declarația arată direcția în care se îndreaptă industria AI: chatboturile sunt folosite tot mai des nu doar pentru informații generale, ci și pentru conversații personale, sfaturi emoționale, probleme financiare sau situații delicate din viața de zi cu zi.

Compania lucrează de mai mulți ani la sisteme care să permită utilizarea inteligenței artificiale fără afectarea criptării end-to-end folosite în WhatsApp.

Anul trecut, Meta a prezentat propria infrastructură de „procesare privată”, construită special pentru funcții AI care trebuie să funcționeze într-un mediu securizat.

Pe baza acestei infrastructuri, WhatsApp a introdus deja funcții precum:

rezumate automate generate cu AI;

organizarea conversațiilor;

răspunsuri inteligente;

asistență contextuală în chat-uri.

Alice Newton-Rex a precizat că noile conversații incognito folosesc cel mai nou model AI dezvoltat de companie, numit Muse Spark, lansat luna trecută.

Anterior, Meta utiliza modele mai mici pentru funcțiile integrate în WhatsApp.

Pe lângă conversațiile incognito, compania dezvoltă și o nouă funcție numită Side Chat.

Aceasta le va permite utilizatorilor să folosească Meta AI direct în conversațiile private sau de grup, fără ca ceilalți participanți să poată vedea întrebările adresate chatbotului sau răspunsurile generate.

În prezent, utilizatorii trebuie să eticheteze un mesaj și să pună o întrebare către AI într-un mod vizibil pentru toți participanții la conversație.

Dacă cineva dorește să întrebe ceva în privat, este obligat să copieze mesajele într-un chat separat cu Meta AI.

Noua funcție ar elimina acest pas și ar permite interacțiuni discrete direct în interiorul conversațiilor.

Lansarea modului incognito vine într-un context în care companiile tehnologice sunt tot mai presate să ofere garanții privind protecția datelor generate de inteligența artificială.

Luna trecută, Reuters a relatat că mai mulți avocați au avertizat că discuțiile utilizatorilor cu chatboturi AI ar putea fi utilizate ulterior în procese sau investigații.

Experții atrag atenția că mulți utilizatori tratează chatboturile ca pe niște conversații private și introduc informații sensibile fără să știe exact cum sunt stocate sau folosite datele respective.

În acest context, Meta încearcă să transmită că noile conversații incognito vor oferi un nivel mai mare de protecție și control asupra datelor personale.

Integrarea AI în aplicațiile de mesagerie a devenit una dintre cele mai importante direcții pentru marile companii din tehnologie.

WhatsApp, Messenger, Telegram, Google Messages și alte platforme introduc tot mai multe funcții bazate pe inteligență artificială, inclusiv:

asistenți virtuali;

traduceri automate;

rezumate de conversații;

generare de texte;

recomandări inteligente;

organizarea mesajelor.

Pe măsură ce utilizarea AI devine tot mai extinsă, crește și presiunea privind securitatea informațiilor și protecția vieții private.

Noile conversații incognito lansate de Meta reprezintă unul dintre cele mai importante semnale că marile platforme încearcă să combine inteligența artificială cu sisteme mai stricte de confidențialitate pentru utilizatori.