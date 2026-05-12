În prezent, piața gazelor din Europa este din ce în ce mai diversificată și conectată la nivel global. În perioada următoare, Europa va depinde de un mix de gaze livrate prin conducte din Norvegia, Africa de Nord și Azerbaidjan, completate de importuri sporite de GNL, în principal din Statele Unite. Iată datele-cheie.

Un lucru este sigur: viitorul gazelor în Europa va însemna mai multe surse și legături mai puternice între piețe – dependența de o singură rută principală de aprovizionare s-a încheiat.

MET Group, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața gazelor naturale din Europa, cu un portofoliu diversificat, a tranzacționat în 2025 un volum total de 242 bcm (miliarde metri cubi) de gaz natural, reprezentând aproximativ 50% din consumul total de gaz natural și GNL al Europei.

Norvegia operează una dintre cele mai extinse rețele de conducte submarine din lume, fiind un furnizor vital de gaz natural pentru Europa. Începând cu 2026, Norvegia asigură aproximativ 30% din importurile totale de gaz ale UE și peste 50% din importurile prin conducte, potrivit Eurostat.

În ultimii ani, producția a fost majorată până aproape de capacitatea maximă de operare, stabilizându-se la aproximativ 120 bcm anual. Astfel, nu mai puțin de 98% din gazul natural produs de Norvegia este exportat.

Prin intermediul unei rețele dedicate de conducte, Norvegia este conectată direct la marile hub-uri de gaze din Germania, Belgia, Franța și Marea Britanie, cele circa 8.800 km de conducte submarine asigurând livrările către Europa.

Livrările de gaze din Africa de Nord – Algeria, Libia și Egipt – către Europa de Sud reprezintă un pilon important al securității energetice europene, Consiliul European estimând că acestea acoperă circa 13% din totalul importurilor de gaze ale UE. Rolul central revine Algeriei, care utilizează infrastructura Medgaz și Transmed pentru aprovizionarea Spaniei și Italiei.

În același timp, Coridorul Sudic de Gaze, cu Azerbaidjanul drept furnizor central, traversează șapte țări pe o distanță de aproximativ 3.500 km și continuă să se extindă. Conductele Trans-Adriatică și Trans-Anatoliană permit astăzi livrarea gazelor mai departe în Europa de Sud și Centrală, inclusiv în Austria și Germania.

Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară (IEEFA) arată că Europa achiziționează deja 57% din necesarul său de GNL din Statele Unite, o pondere de trei ori mai mare decât în 2021. În linie cu această tendință, MET Group a acționat proactiv pentru a încheia acorduri de aprovizionare cu GNL pe termen scurt, mediu și lung – un exemplu fiind acordul pe 10 ani cu Shell pentru achiziția de GNL din SUA.

Până în 2026, infrastructura europeană necesară pentru recepția GNL a ajuns la nivelul cererii. De exemplu, Germania, care nu avea niciun terminal GNL înainte de 2022, operează în prezent o flotă de FSRU-uri (unități plutitoare de stocare și regazeificare), urmând ca terminale permanente onshore să intre în funcțiune.

Analiștii estimează că exporturile de GNL din SUA vor continua să crească, pe măsură ce cinci proiecte de export GNL își încep activitatea și își sporesc producția până la sfârșitul anului 2027. Potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA, exporturile totale ale SUA către Europa sunt prognozate să crească cu 18% în 2026, și să continue creșterea în 2027.