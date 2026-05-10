Blocada iraniană din Strâmtoarea Ormuz a dus la pierderea a aproape un miliard de barili de petrol, iar deficitul continuă să crească pe măsură ce ruta maritimă rămâne afectată.

Olivier Le Peuch a declarat că această criză evidențiază fragilitatea sistemului energetic global și va accelera transformări profunde în industrie.

La rândul său, Lorenzo Simonelli a subliniat că securitatea energetică nu mai este doar o temă de discuție, ci o prioritate strategică la nivel global.

În acest context, companiile din sector estimează creșteri ale investițiilor în explorarea și producția de petrol și gaze, dar și în infrastructuri energetice mai reziliente și diversificate. În paralel, vor continua investițiile în surse cu emisii reduse de carbon, precum energia nucleară, geotermală și modernizarea rețelelor electrice.

„Nu este vorba doar despre creşterea producţiei de energie, ci despre construirea unei infrastructuri energetice robuste şi rezistente, cu surse diversificate şi mai puţină dependenţă de active unice de mare dimensiune”, a spus Simonelli.

Criza a scos la iveală dependența puternică a economiilor asiatice de petrolul și gazele naturale lichefiate provenite din Orientul Mijlociu.

Darren Woods a declarat că statele își vor revizui strategiile energetice pentru a reduce expunerea la o singură regiune de aprovizionare.

În același timp, directorii din industrie anticipează o refacere a rezervelor strategice de petrol la nivel global, după consumul accelerat generat de conflict.

Kaes Van’t Hof a subliniat că petrolul american devine tot mai important pentru securitatea energetică globală, în contextul în care exporturile SUA au atins niveluri record în timpul războiului.

Companiile petroliere estimează că piața globală a trecut de la așteptări de surplus de petrol în 2026 la posibilitatea unui deficit semnificativ, ceea ce ar putea menține prețurile ridicate chiar și după încheierea conflictului.

În acest context, creșterea prețurilor este văzută ca un factor care va stimula investițiile offshore și dezvoltarea proiectelor în ape adânci din Africa, Asia și America. Potrivit directorilor din industrie, Africa ar putea deveni una dintre cele mai atractive regiuni pe termen lung, datorită resurselor energetice încă insuficient exploatate.

Stocurile globale de țiței au înregistrat în aprilie o scădere fără precedent, de aproximativ 200 de milioane de barili, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unei analize publicate de Financial Times, care citează date de la S&P Global Energy și estimări ale Goldman Sachs.

Conform S&P Global Energy, stocurile s-au redus cu circa 6,6 milioane de barili pe zi, în ciuda faptului că cererea globală a scăzut cu aproximativ 5 milioane de barili pe zi — cea mai abruptă contracție a consumului de la începutul pandemiei de COVID-19.

În total, piața petrolului ar fi pierdut aproape un miliard de barili în contextul conflictului regional, ceea ce alimentează temerile analiștilor și traderilor privind apropierea de un prag critic al rezervelor globale.

„O ajustare inevitabilă a pieței se apropie, iar prețurile mai ridicate la petrol sunt încă înaintea noastră”, a declarat Jim Burkhard, responsabil pentru cercetarea pieței petroliere în cadrul S&P.

Traderii din industrie avertizează că, odată ce stocurile de petrol vor coborî sub un anumit prag, prețurile ar putea crește rapid, iar unii analiști estimează că acest „punct de inflexiune” ar putea fi atins în doar câteva săptămâni.

Datele Goldman Sachs indică faptul că rezervele globale se apropie de cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani. În nordul Europei, stocurile de combustibil pentru aviație au atins în aprilie un minim al ultimilor șase ani, în timp ce în Statele Unite rezervele de benzină riscă să ajungă la niveluri istoric scăzute în sezonul de vârf al consumului.

Deși stocurile globale totale sunt estimate la aproximativ 4 miliarde de barili, o parte importantă este folosită constant pentru operațiuni curente, precum funcționarea rafinăriilor sau menținerea presiunii în conducte, ceea ce limitează cantitatea disponibilă în situații de criză.

Analiștii consideră că scăderea accelerată a rezervelor din Statele Unite ar putea fi un semnal de avertizare pentru piețele globale, sugerând că faza cea mai dificilă a crizei energetice ar putea urma în perioada imediat următoare.