Situația din Strâmtoarea Ormuz a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale economiei globale de energie. Conform unor analize economice de tip „stress test” asupra pieței petroliere internaționale, inclusiv evaluări de tip The Economist, întreruperea traficului petrolier prin această rută maritimă poate declanșa o criză energetică la scară globală.

Efectele sunt deja vizibile: scăderi masive ale volumului de petrol transportat, creșteri bruște de preț și presiune pe rezervele strategice din Asia și Europa.

Blocarea sau restricționarea Strâmtorii Ormuz a dus la pierderi estimate la sute de milioane de barili de petrol în doar câteva săptămâni. Într-un interval de aproximativ 50 de zile, aproximativ 550 de milioane de barili de țiței din regiunea Golfului Persic au fost scoși din circuitul global.

În paralel, piața de gaze naturale lichefiate (GNL) pierde lunar aproximativ 7 milioane de tone, ceea ce reprezintă aproape 2% din producția globală anuală.

Această reducere bruscă a ofertei a determinat o contracție severă a volumului de petrol transportat pe mare, afectând direct rafinăriile și distribuitorii internaționali.

Piața petrolului a reacționat extrem de volatil la evoluțiile geopolitice. În urma unor anunțuri privind posibila redeschidere a Strâmtorii Ormuz, prețul Brent a scăzut temporar cu aproximativ 10%, coborând spre 90 de dolari pe baril.

Totuși, această scădere nu s-a menținut. Escaladarea tensiunilor și incidentele maritime au readus presiunea pe piață, demonstrând cât de fragil este echilibrul dintre ofertă și cerere în actualul context geopolitic.

Analiza lanțului global de aprovizionare evidențiază trei vulnerabilități majore care contribuie la instabilitatea pieței energetice.

Factor de risc Descriere Impact asupra pieței Epuizarea stocurilor maritime de petrol Volumul de petrol aflat pe mare a scăzut semnificativ după ce livrările anterioare au ajuns la destinație. Reduce buffer-ul global de siguranță și crește sensibilitatea la șocuri de ofertă. Reducerea producției rafinăriilor Lipsa materiilor prime a determinat rafinăriile din mai multe regiuni să își reducă capacitatea de procesare. Scade oferta de produse petroliere (benzină, motorină, kerosen). Cerere globală constantă Consumul de combustibil rămâne ridicat, în special în Europa și Asia. Menține presiune ridicată pe prețuri și accelerează dezechilibrul dintre cerere și ofertă.

Acești factori combinați generează un dezechilibru structural în sistemul energetic global, amplificând riscul de volatilitate prelungită pe piețele de petrol și gaze.

Asia este regiunea cea mai expusă la criza din Golful Persic, deoarece importă aproximativ 80% din petrolul tranzitat prin Strâmtoarea Ormuz.

Efectele sunt deja vizibile:

scăderi de până la 11% ale stocurilor comerciale de petrol în unele țări

reducerea producției rafinăriilor cu peste 3 milioane barili/zi

creșteri semnificative ale prețurilor la combustibili (benzină, motorină, kerosen)

măsuri de urgență: raționalizare, lucru de acasă, restricții de consum

În scenarii de prelungire a blocadei, capacitatea de rafinare ar putea scădea chiar și cu 10 milioane de barili pe zi.

Europa a reușit până acum să limiteze impactul direct asupra consumatorilor prin:

subvenții și reduceri de taxe

utilizarea rezervelor strategice

menținerea producției rafinăriilor la un nivel relativ stabil

Totuși, această stabilitate este fragilă. Stocurile de combustibili sunt în scădere, iar menținerea importurilor la prețuri ridicate va afecta inevitabil producția industrială și costurile energetice.

Dacă blocada persistă, Europa ar putea intra într-o fază de ajustare economică severă.

Chiar și în cazul unei redeschideri imediate a Strâmtorii Ormuz, sistemul global nu revine rapid la normal. Estimările indică o pierdere cumulată de aproximativ 1,5 miliarde de barili de petrol, echivalentul a circa 5% din producția anuală globală.

În scenariul prelungirii crizei, pierderile s-ar putea dubla, ceea ce ar duce la: