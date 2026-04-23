Presiuni economice în Europa. Germania, cea mai mare economie a Europei, se confruntă cu o deteriorare a perspectivelor economice pe termen mediu. Conform noilor estimări ale Ministerului Economiei, ritmul de creștere pentru anii 2026 și 2027 a fost redus semnificativ, în timp ce inflația este prognozată să rămână peste nivelurile anterioare, pe fondul tensiunilor geopolitice și al costurilor energetice ridicate.

Pentru 2026, autoritățile germane estimează o creștere economică de doar 0,5%, în scădere față de prognoza anterioară de 1,0%. În 2027, economia ar urma să avanseze cu 0,9%, comparativ cu estimarea precedentă de 1,3%.

Revizuirea prognozelor vine în contextul creșterii prețurilor la energie și materii prime, influențate de conflictul din Iran și de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Inflația este estimată la:

2,7% în 2026

2,8% în 2027

Aceste valori depășesc nivelul de 2,2% înregistrat anterior, ceea ce indică o presiune continuă asupra costului vieții și asupra puterii de cumpărare a populației.

Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a subliniat că economia germană se află într-o etapă de redresare lentă, afectată de multiple „șocuri externe”. Printre acestea se numără:

escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu

creșterea costurilor la energie și materii prime

fragmentarea comerțului internațional

presiunea măsurilor protecționiste globale

Aceste elemente afectează direct modelul economic al Germaniei, puternic dependent de exporturi.

Perspectivele pentru comerțul exterior rămân modeste. Exporturile sunt așteptate să crească lent, ajungând la doar 1,3% în 2027. În același timp, importurile ar urma să avanseze mai rapid, cu 1,8%, ceea ce va reduce excedentul comercial al țării.

Această evoluție reflectă presiunile competitive globale, în special din partea Chinei, dar și costurile ridicate de producție din Europa.

Tip factor Element economic Descriere Impact asupra economiei Motor intern Consum populație Susținut de creșterea veniturilor reale ale gospodăriilor Menține cererea internă și stabilizează economia Motor intern Cheltuieli guvernamentale Investiții în infrastructură și apărare Susțin creșterea și sectoarele strategice Motor intern Investiții publice Creștere estimată de peste 5% nominal în acest an Sprijină modernizarea economiei Factor de frânare Inflația Creșterea generală a prețurilor Reduce puterea de cumpărare și încetinește redresarea reală

Italia se confruntă cu o deteriorare a perspectivelor economice, după ce guvernul de la Roma a redus estimările privind creșterea PIB și a majorat prognozele pentru deficitul bugetar și datoria publică. Ajustările vin pe fondul creșterii prețurilor la energie și al instabilității geopolitice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a subliniat că actualul context economic este „excepțional”, influențat de tensiuni internaționale și de efectele directe ale conflictelor globale asupra piețelor energetice.

Noile proiecții indică o economie italiană aflată într-o perioadă de expansiune lentă, cu rate de creștere sub 1% pentru mai mulți ani consecutivi:

0,6% în 2026

0,6% în 2027

0,8% în 2028

Aceste estimări sunt mai reduse decât previziunile anterioare și confirmă o perioadă prelungită de stagnare economică, în ciuda fondurilor europene destinate redresării post-pandemie.

Slăbiciunea creșterii economice exercită presiune directă asupra finanțelor publice. Deficitul bugetar al Italiei este estimat la:

2,9% din PIB în 2026

2,8% din PIB în 2027

Aceste valori se apropie de pragul de 3% stabilit de Uniunea Europeană, menținând Italia sub incidența procedurii de deficit excesiv. Datele recente arată că deficitul anterior s-a situat la 3,1% din PIB, confirmând dificultățile de consolidare fiscală.

Unul dintre cele mai importante dezechilibre macroeconomice rămâne nivelul ridicat al datoriei publice. Evoluția estimată este următoarea:

137,1% din PIB în 2025

138,6% din PIB în 2026

nivel ridicat menținut și în 2027

Această tendință reflectă vulnerabilitatea structurală a economiei italiene, în contextul unei creșteri economice slabe și al costurilor ridicate de finanțare.

Domeniu afectat Cauză principală Efect economic Sector industrial Creșterea prețurilor la energie determinată de instabilitatea geopolitică Creșterea costurilor de producție pentru companii, reducerea competitivității Consum populație Scumpirea energiei și a bunurilor de bază Reducerea puterii de cumpărare și a consumului intern Buget de stat Presiune fiscală generată de costuri energetice ridicate și măsuri de sprijin Creșterea cheltuielilor publice și presiune asupra deficitului bugetar

Franța a ratat la limită prima poziție în clasamentul celui mai mare deficit din zona euro la sfârșitul anului 2025. Țara a fost depășită în ultima clipă de Belgia, care înregistrează cele mai deteriorate finanțe publice, cu un deficit bugetar de 5,2% din PIB, potrivit Eurostat, care a publicat datele miercuri dimineață.

Cu un deficit de 5,1% din PIB, Franța se situează pe locul al doilea și rămâne cu mult peste media Uniunii Europene.

Săptămâna trecută, ministrul Economiei a ajustat ușor în jos prognoza de creștere economică pentru 2026, care este estimată acum la 0,9%, comparativ cu 1% anterior.

Guvernul Franței intenționează să reducă cheltuielile publice cu aproximativ 6 miliarde de euro pentru a face față impactului economic al conflictului din Orientul Mijlociu. Executivul consideră că spațiul de manevră bugetară este limitat din cauza deficitului ridicat, a nivelului mare al datoriei publice și a presiunilor venite din piețele financiare, inclusiv pe fondul creșterii ratelor dobânzilor, potrivit agenției EFE.

Inflația anuală din Marea Britanie a urcat la 3,3% în luna martie, în creștere față de 3% în februarie, potrivit datelor preliminare publicate de Office for National Statistics (ONS) și citate de Reuters. Evoluția este în linie cu așteptările economiștilor, dar marchează o intensificare vizibilă a presiunilor asupra costului vieții.

Aceasta reprezintă primul semnal clar al impactului economic generat de conflictul din Iran, care a afectat în special piețele energetice și prețurile la combustibili.

Conform ONS, accelerarea inflației a fost determinată în principal de creșterea puternică a prețurilor la carburanți, acestea înregistrând cel mai mare avans din ultimii peste trei ani.

Pe lângă combustibili, alte categorii au contribuit la creșterea indicelui de prețuri:

biletele de avion

alimentele

costurile materiilor prime și ale bunurilor industriale

Scumpirea petrolului și a energiei a transmis efecte în lanț în întreaga economie, afectând atât producția, cât și consumul.

În contrast cu tendința generală, sectorul de îmbrăcăminte a înregistrat o creștere mai lentă a prețurilor față de anul precedent, oferind o ușoară amortizare a presiunilor inflaționiste.

Cu toate acestea, impactul său a fost limitat, în contextul în care energia și alimentele continuă să domine evoluția generală a prețurilor.

Economiștii avertizează că Marea Britanie rămâne expusă la fluctuațiile pieței globale de energie, fiind un importator net de resurse energetice. Această dependență amplifică efectele conflictelor internaționale asupra economiei interne.

Analiștii estimează că:

prețurile la pompă vor continua să crească

costurile pentru încălzire vor rămâne ridicate în perioada următoare

Înainte de escaladarea conflictului, piețele anticipau posibile reduceri de dobândă din partea Băncii Angliei, pe fondul apropierii inflației de ținta de 2%.

Situația actuală a schimbat însă semnificativ perspectivele:

o reducere a dobânzilor devine mai puțin probabilă

nu este exclusă o eventuală majorare, deși rămâne o opțiune dificilă

scenariul cel mai probabil este menținerea dobânzilor la nivelul actual în acest an

Banca centrală se confruntă astfel cu riscul de a echilibra inflația ridicată și o economie în încetinire, cu potențial risc de stagflație.

Potrivit unor estimări economice, inflația din Marea Britanie ar putea depăși 4% până în toamnă, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la energie și alimente.

Totuși, cererea internă slabă și încetinirea economică ar putea limita presiunile suplimentare, oferind Băncii Angliei spațiu pentru a menține o politică monetară stabilă în perioada următoare.