Analiza Aurului 2026: Conform lui Memiș, în interviul acordat Turkiyegazetesi, asistăm la o strategie de „tergiversare” pe piețele internaționale. Prețurile cresc subit la vestea conflictelor și scad imediat ce apar semnale de armistițiu.

Expertul avertizează asupra unei anomalii: metalele prețioase pierd din valoare pe piețele internaționale după închiderea burselor oficiale, însă la deschiderea piețelor locale, prețurile revin la niveluri ridicate. Această tactică ar putea fi menită să împiedice anumite state din Orientul Mijlociu să profite de prețurile scăzute.

Conform analistului, piața aurului este în prezent prizoniera unui joc psihologic și geopolitic. Dacă vestea unui armistițiu aduce scăderi temporare, orice semnal de conflict reaprinde raliul prețurilor.

İslam Memiș a identificat trei momente cruciale pentru evoluția mărfurilor în acest an. Aceste intervale sunt considerate esențiale pentru stabilirea unei direcții clare a prețului:

Luna Mai: Expertul anticipează stabilirea unui proces de pace durabil și schimbări la vârful Rezervelor Federale (FED). Luna Iunie: Consolidarea tendințelor de piață post-FED și reacție la noile realități diplomatice. Ultima săptămână din August: Coincide cu vârful sezonului de nunți și cererea masivă de aur fizic. Finalul sezonului de vară care ar putea aduce noi recorduri.

Cea mai spectaculoasă parte a analizei vizează valorile nominale pe care metalele prețioase le-ar putea atinge în viitorul apropiat. Islam Memiş vede un scenariu extrem de optimist pentru deținătorii de aur:

Aurul pe uncie: Ar putea depăși pragul de 5.000 de dolari încă din luna mai.

Aurul pe gram (în Turcia): Estimările indică un salt peste 7.000 de lire în mai, urmat de depășirea pragului de 8.000 de lire turcești în luna august, susținut și de cererea crescută din sezonul nunților. (1000 de lire turcești = 19.2 Euro)

Analistul subliniază că peisajul financiar se va schimba radical spre finalul anului 2026. Două evenimente majore vor tempera volatilitatea:

Schimbarea conducerii FED: Plecarea lui Jerome Powell și numirea unui nou președinte ar putea aduce o politică monetară mai „calmă și stabilă”, axată pe observare, nu pe măsuri agresive de criză.

Diplomația SUA: Apropierea lunii noiembrie și retorica lui Donald Trump ar putea duce la o relaxare a tensiunilor externe.

Pentru cei care urmăresc piața argintului și a aurului, Memiş transmite un mesaj de încredere: „Ce a fost mai rău a trecut în martie”. Cu pragul de 4.100 de dolari pentru aur și 61 de dolari pentru argint lăsat în urmă, atenția se mută acum pe fereastra de oportunitate din mai-august.

