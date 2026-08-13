Descoperire arheologică spectaculoasă în Egipt. Trei morminte antice cu mumii au fost găsite în Oaza Bahariya

O misiune arheologică egipteană a descoperit trei morminte antice în situl Sheikh Subi din Oaza Bahariya, în Egipt, a anunțat miercuri, 12 august, Ministerul Turismului și Antichităților. Mormintele aparțin unor perioade diferite ale istoriei egiptene, inclusiv Epocii Târzii și perioadei romane. Arheologii au găsit mumii, sarcofage din calcar și ceramică, vase, mese pentru ofrande și figurine votive din teracotă.

Descoperirea făcută în Egipt oferă arheologilor noi informații despre practicile funerare ale comunităților care au locuit succesiv în Oaza Bahariya. Potrivit Ministerului Turismului și Antichităților, cercetările au fost efectuate de o misiune arheologică egipteană în situl Sheikh Subi, unul dintre cele mai importante puncte arheologice ale oazei.

Inventarul recuperat din cele trei morminte este divers. Echipa a identificat mumii, sarcofage realizate din calcar și ceramică, recipiente ceramice, mese destinate ofrandelor și mici figurine votive confecționate din teracotă.

Săpăturile sunt coordonate de Sabri Farag, directorul general al Antichităților din Oaza Bahariya. Primul dintre cele trei morminte este o structură funerară colectivă săpată în stâncă, despre care specialiștii consideră că ar fi fost folosită pentru înmormântarea unei familii formate din cinci persoane.

Mormântul are un puț pătrat cu o adâncime de aproximativ trei metri, care asigură accesul către două camere funerare. În prima încăpere, arheologii au descoperit un sarcofag din calcar în interiorul căruia se afla o mumie învelită în pânză de in.

Cea de-a doua cameră conținea alte patru sarcofage din calcar. În fiecare dintre acestea a fost identificată câte o mumie, de asemenea învelită în pânză de in.

Caracteristicile arhitecturale ale primului complex funerar le-au permis specialiștilor să îl plaseze într-o etapă bine definită a istoriei Egiptului antic. Ministerul Turismului și Antichităților a precizat că forma mormântului corespunde practicilor de înmormântare cunoscute în situl Sheikh Subi în timpul Epocii Târzii.

Cel de-al doilea mormânt aparține unei perioade diferite și nu prezintă decorațiuni. Potrivit evaluării preliminare a arheologilor, structura funerară datează din perioada romană.

Accesul se face printr-un puț de dimensiuni reduse, care conduce către o scară formată din trei trepte și, ulterior, către o cameră funerară. Cercetătorii consideră însă că această încăpere nu ar fi fost utilizată pentru o înmormântare.

Și cel de-al treilea mormânt descoperit la Sheikh Subi este atribuit perioadei romane, însă configurația sa diferă de cea a structurii precedente. Acesta dispune de un puț dreptunghiular care conduce spre o sală mică, fără acoperiș.

Arheologii cred că această încăpere avea un rol precis în ritualul funerar și era folosită pentru primirea mumiei în timpul ceremoniei de înmormântare. Din sală se poate ajunge în două camere funerare.

Într-una dintre acestea au fost recuperate fragmentele unui sarcofag din ceramică. În cealaltă cameră, echipa a găsit un sarcofag din calcar, căruia îi lipsește o parte a capacului.

Cercetările efectuate în jurul celui de-al treilea mormânt au scos la iveală și alte elemente ale complexului funerar. Patru intrări de dimensiuni reduse au fost identificate pe laturile estică, nordică și vestică ale puțului.

Săpăturile realizate la intrarea din partea estică au condus la descoperirea unei înmormântări laterale. Aici se afla un sarcofag cilindric din ceramică, găsit spart în mai multe fragmente.

Capacul acestuia prezintă o reprezentare în relief a unui chip uman, ale cărui trăsături sunt clar conturate. Piesa se numără printre obiectele importante recuperate în timpul actualei campanii arheologice.

Inventarul arheologic descoperit în cele trei morminte nu se limitează la sarcofage și mumii. Cercetătorii au recuperat numeroase vase ceramice, sticluțe de mici dimensiuni și farfurii realizate în forme și mărimi diferite.

Au fost găsite, de asemenea, mese pentru ofrande confecționate din calcar și gresie. Astfel de obiecte erau asociate ritualurilor funerare și practicilor prin care erau depuse ofrande pentru persoanele decedate.

Misiunea arheologică a identificat și mici figurine votive din teracotă. Unele reprezintă personaje feminine, în timp ce altele înfățișează animale redate într-o manieră stilizată.

Cercetările de la Sheikh Subi nu se încheie odată cu descoperirea celor trei morminte, iar arheologii intenționează să revină asupra sitului în viitoarele campanii de săpături. Sabri Farag și-a exprimat speranța că noile investigații vor permite identificarea altor vestigii relevante pentru comunitățile care au locuit de-a lungul timpului în această regiune.

Noile descoperiri ar putea contribui la documentarea generațiilor succesive de locuitori ai Oazei Bahariya și la reconstituirea mai precisă a istoriei zonei.

Situl Sheikh Subi cuprinde o necropolă asociată conducătorilor și preoților din Oaza Bahariya din timpul Epocii Târzii a Egiptului antic. Necropola se află pe dealul arheologic cunoscut sub numele de Sheikh Subi, considerat unul dintre cele mai importante situri antice din întreaga oază.