Piramidele intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Orascom construiește o arenă pentru 15.000 de spectatori la Platoul Giza

Piramidele de la Giza vor beneficia de o nouă investiție majoră, după ce Orascom Pyramids Entertainment a anunțat extinderea proiectului de modernizare a celui mai vizitat sit arheologic din Egipt. Compania controlată de omul de afaceri egiptean Naguib Sawiris va majora investițiile totale la aproximativ 2 miliarde de lire egiptene până în 2027, o parte importantă a fondurilor fiind destinată unei arene în aer liber și dezvoltării infrastructurii turistice. Proiectul face parte din strategia autorităților egiptene de a atrage 20 de milioane de turiști până la sfârșitul anului 2026 și de a transforma Platoul Giza într-o destinație activă pe tot parcursul anului.

Piramidele de la Giza se pregătesc să găzduiască una dintre cele mai importante investiții private din domeniul turismului și divertismentului din Egipt, după ce Orascom Pyramids Entertainment (OPE) a anunțat suplimentarea finanțării proiectului cu încă 10 milioane de dolari. Astfel, valoarea totală a investițiilor dedicate modernizării serviciilor pentru vizitatori ajunge la aproximativ 40 de milioane de dolari, echivalentul a circa 2 miliarde de lire egiptene.

Potrivit directorului executiv al companiei, Amr Gazarin, noua etapă a proiectului include construirea unei arene exterioare din oțel ușor, cu o capacitate de aproximativ 15.000 de spectatori. Spațiul va fi destinat organizării de concerte, competiții sportive și evenimente culturale de amploare, în timp ce infrastructura de transport va fi extinsă prin introducerea unei noi flote de 30 de autobuze electrice de tip hop-on, hop-off.

Gazarin a precizat că vehiculele electrice ar putea fi achiziționate de la compania egipteană El Nasr Automotive Manufacturing Company, iar investițiile vor fi realizate exclusiv din fondurile proprii ale companiei.

Strategia Orascom urmărește mai mult decât modernizarea infrastructurii existente. Compania dorește să transforme Platoul Giza într-o destinație turistică activă pe tot parcursul anului, care să îmbine patrimoniul arheologic cu spectacole, evenimente culturale, restaurante și servicii turistice de nivel internațional, astfel încât vizitatorii să petreacă mai mult timp în zonă și să revină pentru experiențe diferite.

Pe termen mediu, Orascom estimează că evenimentele organizate pe Platoul Giza vor genera în acest an venituri de aproximativ 200 de milioane de lire egiptene. În paralel, compania urmărește creșterea numărului anual de vizitatori la aproximativ cinci milioane, față de circa 2,5 milioane înainte de începerea proiectului de modernizare.

Transformarea Platoului Giza într-un centru internațional pentru spectacole a început înaintea anunțării noii investiții, iar situl istoric a devenit în ultimii ani una dintre cele mai spectaculoase scene în aer liber din lume.

În fața piramidelor au fost organizate concerte susținute de artiști și trupe de renume internațional, printre care Maroon 5, David Guetta, Armin van Buuren, Anyma, Artbat, Red Hot Chili Peppers, Black Eyed Peas, Alicia Keys, Andrea Bocelli și Sting. Tot aici au avut loc spectacole de operă, gale internaționale de modă, inclusiv prezentări Dior, precum și competiții sportive și evenimente culturale de amploare.

Autoritățile egiptene au urmărit dezvoltarea unei oferte turistice care să depășească modelul vizitelor clasice de câteva ore, transformând zona într-o destinație activă atât pe timpul zilei, cât și în cursul serii. Noua arenă anunțată de Orascom va extinde capacitatea de organizare a unor evenimente cu public numeros, fără a afecta patrimoniul arheologic al sitului.

Compania estimează că dezvoltarea segmentului de divertisment va contribui semnificativ la creșterea veniturilor generate de Platoul Giza și la consolidarea poziției Egiptului pe piața turismului internațional.

Actuala investiție reprezintă o continuare a proiectului început în 2018, când autoritățile egiptene au semnat un parteneriat cu Orascom Pyramids Entertainment pentru modernizarea serviciilor turistice și reorganizarea întregului Platou Giza. Contractul are o durată de zece ani și urmărește transformarea sitului într-o destinație turistică administrată după standarde internaționale.

Compania a investit deja aproximativ 1,5 miliarde de lire egiptene în reconfigurarea infrastructurii, introducerea transportului electric, amenajarea traseelor pentru vizitatori, dezvoltarea zonelor comerciale și deschiderea restaurantului panoramic 9 Pyramids Lounge. Totodată, activitatea comercianților și a operatorilor de cămile și cai a fost reorganizată prin zone dedicate și reguli noi de funcționare, în încercarea de a elimina problemele care afectau experiența turiștilor.

În timpul implementării proiectului, Naguib Sawiris a criticat public persoanele care au încercat să blocheze procesul de modernizare.

„Refuzul lor de a se muta în zona special amenajată, blocarea traseului autobuzelor turistice, dejecțiile cailor și cămilelor și mizeria urât mirositoare care afectează cel mai important sit arheologic din lume transformă vizita într-o experiență foarte neplăcută”, a declarat omul de afaceri.

Ulterior, acesta a adăugat că:

„Bunăstarea publicului și protejarea acestei comori sunt mult mai importante decât interesele a 2.000 de persoane care au adus prejudicii țării ani la rând”.

În paralel, Orascom desfășoară operațiuni și în zona Marelui Muzeu Egiptean (GEM), unde administrează servicii destinate vizitatorilor și dezvoltă facilități complementare. Compania estimează că anul viitor Platoul Giza va atrage aproximativ cinci milioane de turiști, iar Marele Muzeu Egiptean aproximativ șase milioane de vizitatori.

Modelul de colaborare dintre stat și investitorul privat prevede că toate încasările provenite din biletele de acces la Piramide rămân în administrarea statului egiptean. Orascom își recuperează investițiile exclusiv din servicii comerciale, tururi VIP, restaurante, sponsorizări, închirieri de spații și organizarea de evenimente internaționale.

În spatele proiectului se află omul de afaceri egiptean (creștin) Naguib Sawiris, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Africa și Orientul Mijlociu și acționarul principal al Orascom Pyramids Entertainment.

Absolvent al Institutului Federal de Tehnologie din Zürich (ETH Zürich), Sawiris și-a construit reputația în industria telecomunicațiilor prin dezvoltarea Orascom Telecom, companie care și-a extins operațiunile în zeci de state înainte de vânzarea unor active în tranzacții internaționale de miliarde de dolari.

În prezent, interesele sale de afaceri includ dezvoltare imobiliară prin Ora Developers, investiții în minerit prin fondul La Mancha, precum și proiecte din domeniul culturii și divertismentului, printre care Festivalul Internațional de Film de la El Gouna.

Prin investițiile realizate la Platoul Giza și în zona Marelui Muzeu Egiptean, Sawiris urmărește dezvoltarea unui model care să îmbine protejarea patrimoniului istoric cu servicii turistice moderne și infrastructură destinată evenimentelor culturale și de divertisment. Obiectivul declarat este ca vizitatorii să nu mai perceapă Piramidele doar ca un sit arheologic de vizitat câteva ore, ci ca o destinație completă, capabilă să ofere experiențe culturale și turistice pe tot parcursul anului.