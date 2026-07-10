Averile create de SpaceX și inteligența artificială au declanșat un val neașteptat în aviația privată

Creșterea valorii companiilor din domeniul tehnologiei și perspectivele unor listări bursiere de amploare alimentează interesul pentru aviația privată. Fondatori, investitori și angajați din industria tehnologică se orientează tot mai mult către achiziția de aeronave de afaceri sau către servicii de tip charter, pe fondul apariției unor noi averi importante.

Potrivit unei analize, piața avioanelor private beneficiază de efectele generate de succesul companiilor precum SpaceX și de expansiunea rapidă a sectorului de inteligență artificială. Noii milionari și cei care anticipează câștiguri semnificative în urma unor viitoare listări bursiere caută soluții de transport aerian personalizat, ceea ce contribuie la creșterea cererii pentru aeronave private.

Amanda Applegate, avocat specializat în tranzacții aeronautice, a declarat că volumul ridicat de contracte pentru cumpărarea de avioane a determinat-o să renunțe la concediul anual. Ea leagă această evoluție de importante „evenimente de lichiditate”, produse de evaluările ridicate ale companiilor tehnologice și de listările care au generat câștiguri semnificative pentru acționari și angajați.

Oferta publică inițială a SpaceX, companie care deține și divizia de inteligență artificială xAI, a evaluat grupul la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari. Această creștere a valorii companiei a dus la formarea unor averi considerabile în rândul fondatorilor și angajaților. În paralel, investitorii urmăresc posibile listări ale unor companii precum OpenAI și Anthropic, considerate potențiale surse pentru o nouă generație de averi mari.

Datele companiei de analiză JetNet indică o creștere a utilizării avioanelor private la nivel global. Zborurile realizate prin programe de proprietate fracționată au avansat cu 11,8% în primele cinci luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, zborurile cu aeronave deținute direct de proprietari au crescut cu 13,4%.

Evoluția arată că piața atrage atât clienți care folosesc deja aviația privată, cât și persoane care au acumulat recent averi importante. Companiile din domeniu observă o schimbare a profilului cumpărătorilor, cu o prezență mai mare a antreprenorilor și angajaților din tehnologie.

Flexjet a remarcat apariția unei generații mai tinere de clienți, care începe adesea prin servicii de proprietate fracționată sau abonamente de zbor înainte de a cumpăra o aeronavă proprie. Această tranziție indică o schimbare în modul în care noii clienți intră pe piața aviației private.

Brokerii specializați susțin că firmele de tehnologie reprezintă acum aproximativ trei sferturi din portofoliile lor de clienți, comparativ cu aproximativ o cincime în urmă cu un deceniu. În același timp, aeronavele noi și modelele de lux se tranzacționează rapid, iar unele dintre acestea au ajuns să valoreze cu 10-15% mai mult decât în urmă cu un an.

Influența industriei tehnologice se reflectă și în datele privind traficul aerian. Potrivit WINGX, divizie a JetNet, San Francisco, oraș unde își au sediul companiile Anthropic și OpenAI, a înregistrat cea mai rapidă creștere a traficului de avioane de afaceri dintre marile orașe americane. Creșterea a fost de aproximativ 11% până la jumătatea lunii iunie.

O evoluție semnificativă a fost raportată și în apropiere de Brownsville, Texas, unde se află baza de lansare a SpaceX. În perioada listării companiei, traficul de avioane private din zonă a crescut cu 177%, ajungând la 97 de zboruri.

Compania Jet Linx a raportat o creștere de 60% a activității în primele luni ale anului, cu o cerere ridicată în special în Texas. Serviciile sale de abonament pentru utilizarea avioanelor private pornesc de la o taxă unică de 17.500 de dolari sau de la un depozit inițial de 250.000 de dolari.

Costurile serviciilor de aviație privată variază în funcție de tipul aeronavei și de distanța parcursă. Un zbor charter poate costa între aproximativ 1.500 și 18.500 de dolari pe oră, în timp ce cumpărarea unui avion privat presupune investiții cuprinse între 6 și 70 de milioane de dolari, în funcție de model.

Brokerii din industrie afirmă că unii clienți fac deja achiziții importante înainte de a încasa efectiv veniturile estimate din viitoarele listări bursiere. Aceștia se bazează pe perspectivele de creștere ale companiilor tehnologice și pe anticiparea unor noi acumulări de capital.