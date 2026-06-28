SpaceX intră în Nasdaq-100 și atrage investiții de sute de miliarde de dolari din fondurile pasive

SpaceX se pregătește să intre în indicele Nasdaq-100 la doar câteva săptămâni după listare, devenind una dintre cele mai rapide companii care reușesc această performanță.

SpaceX, compania aerospațială fondată de Elon Musk, este pe cale să devină una dintre cele mai rapide companii incluse vreodată în indicele Nasdaq-100, o evoluție care ar putea genera un nou val de achiziții din partea fondurilor de investiții pasive.

Operatorul bursei Nasdaq a anunțat vineri, după închiderea ședinței de tranzacționare, că SpaceX îndeplinește criteriile necesare pentru a fi inclusă în indicele care reunește cele mai importante companii de tehnologie listate pe piața americană. Dacă societatea va continua să respecte toate condițiile impuse de bursă, fondurile care urmăresc performanța indicelui, inclusiv ETF-ul Invesco QQQ Trust (QQQ), vor începe să cumpere acțiuni SpaceX după închiderea pieței din 6 iulie. Includerea oficială în Nasdaq-100 este programată să aibă loc înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare din 7 iulie.

În prezent, peste 800 de miliarde de dolari sunt administrate prin fonduri și produse financiare care urmăresc performanța indicelui Nasdaq-100. Din acest motiv, includerea unei noi companii în indice obligă administratorii acestor fonduri să cumpere acțiunile respective, pentru a reproduce cât mai fidel structura și evoluția indicelui de referință.

Analiștii estimează că SpaceX va intra în indicele Nasdaq-100 cu o pondere mai mică de 1%. Cu toate acestea, chiar și o astfel de participație relativ redusă ar putea genera un volum semnificativ de achiziții din partea investitorilor instituționali. Explicația constă în faptul că numărul de acțiuni disponibile pentru tranzacționare este încă limitat în raport cu valoarea totală de piață a companiei.

Totodată, SpaceX se numără printre primele companii care beneficiază de noul mecanism introdus de Nasdaq pentru marile listări. Conform noilor reguli, companiile cu o capitalizare bursieră ridicată pot fi incluse în indicele Nasdaq-100 după doar 15 zile de tranzacționare, reducând considerabil perioada de așteptare, care până acum putea ajunge la câteva luni.

Pe lângă fondurile de investiții pasive, și administratorii de fonduri active care urmăresc îndeaproape structura indicelui ar putea cumpăra acțiuni SpaceX pentru a-și alinia portofoliile la noua componență a Nasdaq-100.