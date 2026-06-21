Ce nu se vede în imperiul lui Elon Musk: structura din spatele companiilor sale

De la vânzarea unui joc video realizat în adolescență pentru aproximativ 500 de dolari (430 de euro) până la construirea unui portofoliu de companii active în domenii precum industria aerospațială, automobilele electrice, inteligența artificială și neurotehnologia, Elon Musk și-a conturat în timp un parcurs de afaceri care a influențat mai multe sectoare economice. Evoluția sa este strâns legată de proiecte care, în anumite etape, au fost aproape de dificultăți financiare majore, înainte de a ajunge la evaluări de ordinul trilioanelor de dolari.

Supranumit în presă „adevăratul Tony Stark”, Elon Musk a construit o serie de companii care au vizat industrii consacrate, cu obiectivul declarat de a le transforma prin tehnologie și inovație. De-a lungul anilor, mai multe dintre aceste inițiative au fost integrate sub aceeași structură de control, formând un ecosistem de afaceri interconectate. În prezent, el este asociat cu unele dintre cele mai valoroase companii la nivel global, iar averea sa a crescut în principal prin deținerea de participații semnificative în aceste firme.

Conform Forbes, Elon Musk a devenit prima persoană care a depășit pragul de 500 de miliarde de dolari avere netă în octombrie 2025. Înainte de această etapă, primul său succes comercial i-a adus aproximativ 500 de dolari, iar ulterior, vânzările companiilor inițiale au generat câștiguri de zeci și sute de milioane de dolari. Până la vârsta de 31 de ani, acumulase aproape 198 de milioane de dolari din tranzacții și exituri antreprenoriale.

Primele sale inițiative au inclus Zip2, o companie de software și directoare online cofondată în 1995 împreună cu fratele său, Kimbal Musk, urmată de X.com, un serviciu de plăți online care a evoluat ulterior în PayPal. Vânzările acestor companii au oferit capitalul necesar pentru investițiile ulterioare, în special în sectoare tehnologice emergente.

În 2002, Musk a fondat SpaceX, investind aproximativ 100 de milioane de dolari din fonduri proprii și asumând rolul de director executiv și inginer șef. Ulterior, în 2004, a intrat în acționariatul Tesla, unde a investit circa 80 de milioane de dolari, devenind director executiv în 2008. În aceeași perioadă, a contribuit la lansarea SolarCity, o companie din domeniul energiei solare, dezvoltată împreună cu rudele sale și ulterior integrată în Tesla.

Aceste investiții au marcat trecerea către proiecte cu orizont lung de dezvoltare, în special în domenii precum transportul spațial, mobilitatea electrică și energia regenerabilă. În timp, fiecare dintre aceste companii a evoluat în structuri complexe, cu activități extinse și evaluări financiare semnificative.

SpaceX a devenit unul dintre cele mai importante exemple ale acestei expansiuni, depășind domeniul rachetelor prin servicii de internet prin satelit și proiecte tehnologice conexe. Tesla, la rândul său, și-a extins activitatea dincolo de producția de vehicule electrice, către software, autonomie și stocare de energie, potrivit celor relatate de Euronews.

Fondată în 2002, SpaceX a pornit ca un proiect cu risc ridicat, într-un sector dominat de agenții guvernamentale și companii aerospațiale consacrate. La început, Musk estima șanse reduse de succes, însă compania a reușit să se impună treptat în industria lansărilor spațiale.

În prezent, SpaceX este evaluată la aproximativ 2,43 trilioane de dolari (2,1 trilioane de euro), după o evoluție accelerată pe piața de capital. Compania include Starlink, serviciul de internet prin satelit, care a generat venituri operaționale de 4,4 miliarde de dolari anul trecut. De asemenea, SpaceX este conectată cu proiectele xAI și platforma de socializare X, reflectând o structură tehnologică extinsă.

În același timp, nu toate diviziile sunt profitabile. xAI a raportat pierderi operaționale de 6,4 miliarde de dolari, iar SpaceX a înregistrat pierderi operaționale de 2,6 miliarde de dolari. Evaluările ridicate sunt susținute de poziția companiei în infrastructura spațială și comunicațiile prin satelit, dar și de planuri pe termen lung legate de explorarea spațiului și dezvoltarea unor tehnologii avansate.

Tesla, companie condusă de Musk din 2008, a evoluat de la un producător de vehicule electrice de nișă la unul dintre cei mai mari jucători din industrie. În 2024, compania a pierdut poziția de lider global în vânzările de vehicule electrice în fața BYD, în contextul unei competiții tot mai intense pe piața auto.

Strategia Tesla include dezvoltarea tehnologiilor de conducere autonomă și implementarea unor sisteme de tip robotaxi, precum și extinderea în domeniul roboticii prin proiectul Optimus, destinat roboților umanoizi. Activitatea companiei se extinde și în zona energiei, continuând direcția începută odată cu integrarea SolarCity.

Neuralink, fondată în 2016, dezvoltă interfețe creier-computer menite să conecteze sistemul nervos uman la dispozitive digitale. Compania a demarat studii clinice pentru persoane cu afecțiuni neurologice și leziuni ale măduvei spinării, raportând 21 de participanți incluși în programe de testare. Tehnologia este încă în fază incipientă, dar este orientată către aplicații medicale legate de comunicare și mobilitate.

The Boring Company, lansată în 2016, activează în domeniul construcției de tuneluri și infrastructură subterană. Cel mai cunoscut proiect este Vegas Loop, o rețea de tuneluri din Las Vegas care utilizează vehicule Tesla pentru transportul pasagerilor între diferite puncte ale orașului, cu prima secțiune deschisă în 2021, în apropierea centrului de convenții.

Compania promovează ideea reducerii congestiei urbane prin dezvoltarea unor sisteme de transport subteran mai rapide și mai puțin costisitoare. Proiectele sale includ și propuneri de extindere în alte orașe, precum Dubai și Nashville.

Totuși, inițiativele au fost însoțite de dezbateri privind impactul asupra mediului și siguranța infrastructurii. Unele segmente ale rețelei din Las Vegas sunt încă în faze de dezvoltare, iar proiectele viitoare continuă să fie analizate de autorități și comunități locale.