Veniturile SpaceX au urcat la 7,8 miliarde de dolari în trimestrul al doilea. Rezultatele depășesc așteptările analiștilor

SpaceX a anunțat marți rezultatele financiare pentru trimestrul al doilea, acestea depășind estimările analiștilor. Este primul raport trimestrial publicat de companie în calitate de societate listată la bursă, într-un moment în care acțiunile SpaceX au traversat recent o perioadă de scădere accentuată.

Compania a raportat venituri de 7,8 miliarde de dolari în trimestrul al doilea, peste consensul Bloomberg de 6,81 miliarde de dolari și în creștere față de cele 4,7 miliarde de dolari înregistrate în primul trimestru, notează Yahoo! Finance.

SpaceX a raportat un EBITDA ajustat de 3,5 miliarde de dolari, peste estimarea de 2,0 miliarde de dolari. În tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere, acțiunile companiei au înregistrat o scădere.

Directorul financiar Bret Johnsen a declarat că ritmul de creștere a veniturilor s-a accelerat în toate segmentele de activitate ale companiei și că SpaceX a obținut o îmbunătățire semnificativă a marjelor, susținută în principal de noile acorduri din domeniul infrastructurii AI.

Cheltuielile de capital ale SpaceX în trimestrul al doilea au fost de 18,37 miliarde de dolari, ușor sub estimările de 18,58 miliarde de dolari.

Unul dintre motivele de îngrijorare pentru investitori îl reprezintă necesarul foarte mare de capital al companiei, similar celui întâlnit la alte companii importante din domeniul inteligenței artificiale, precum Oracle, Alphabet și Meta. Investitorii urmăresc dacă investițiile în infrastructura AI vor genera randamente suficiente în raport cu sumele foarte mari alocate.

Segmentul AI al SpaceX a înregistrat o pierdere operațională de 1,26 miliarde de dolari, mai redusă decât estimarea de 2,39 miliarde de dolari. În schimb, investițiile de capital dedicate AI au crescut puternic, ajungând la 15,8 miliarde de dolari, față de 7,7 miliarde de dolari în primul trimestru.

Separat, SpaceX a anunțat marți un parteneriat cu Nvidia pentru proiectarea încărcăturii utile Starmind AI-1, destinată aducerii în orbită a unei puteri de calcul de nivelul centrelor de date.

Parteneriatul va utiliza procesoare grafice Rubin și procesoare Vera dezvoltate de Nvidia și va crește capacitatea maximă de procesare a sateliților SpaceX la 250 kW.

Deși rezultatele trimestriale au fost solide, asupra acțiunilor planează un factor important de presiune. Potrivit unei analize realizate de Cory Johnson de la Epistrophy Capital, raportul trimestrial publicat marți este urmat, pe 6 august, de expirarea perioadei de lockup, ceea ce va permite vânzarea a sute de milioane de acțiuni deținute de persoane din interiorul companiei.

Expirarea acestei perioade ar putea elibera pentru vânzare până la 20% din acțiunile companiei, iar investitorii se tem că oferta suplimentară de acțiuni va continua să exercite presiune asupra prețului.

O altă componentă importantă a poveștii investițiilor o reprezintă serviciul de internet prin satelit Starlink și viitorul programului Starship. SpaceX a anunțat că numărul abonaților Starlink a depășit 12 miliarde la sfârșitul trimestrului al doilea, iar EBITDA ajustat al diviziei de conectivitate a fost de 2,60 miliarde de dolari, peste estimarea de 2,41 miliarde de dolari.

Compania pregătește și prima încercare de capturare cu turnul a etajului superior al navei Starship, utilizând brațele Mechazilla de la baza Starbase, care au fost deja folosite pentru recuperarea boosterului Super Heavy.

Elon Musk a anunțat că, dacă analiza datelor de după misiune nu va identifica probleme, SpaceX va încerca recuperarea navei cu turnul la următorul zbor, cunoscut sub numele de Flight 14.

Pe lângă evoluțiile operaționale ale SpaceX, investitorii urmăresc și viitorul celorlalte companii controlate de Elon Musk. Potrivit unor informații publicate de Wall Street Journal, Musk continuă să susțină ideea unei fuziuni între SpaceX și Tesla.

Conducerea celor două companii analizează inclusiv modul în care ar putea fi restructurată sau cedată afacerea Tesla din China în eventualitatea unei astfel de tranzacții, având în vedere că contractele guvernamentale și de apărare națională ale SpaceX ar putea reprezenta o preocupare pentru autoritățile chineze.