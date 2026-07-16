După debutul spectaculos, SpaceX se confruntă cu primul test major pe bursă

Scăderea acțiunilor SpaceX sub prețul ofertei publice inițiale, stabilit la 135 de dolari pe acțiune, este privită ca un semnal important pentru compania controlată de Elon Musk. Evoluția vine într-un moment sensibil, deoarece începutul lunii august va aduce o creștere semnificativă a numărului de acțiuni disponibile pentru tranzacționare pe Nasdaq, odată cu expirarea primelor restricții impuse investitorilor și angajaților.

Titlurile SpaceX au coborât miercuri până la 132,15 dolari pe acțiune, însă au recuperat ulterior o parte din pierderi și au încheiat ședința bursieră la 135,27 dolari. Comparativ cu nivelul record atins la scurt timp după listarea din 11 iunie, acțiunile au pierdut aproximativ 33% din valoare.

Chiar și după această corecție, SpaceX rămâne una dintre cele mai valoroase companii listate pe Wall Street. Capitalizarea bursieră este estimată la aproximativ 1,8 trilioane de dolari, după ce evaluarea a depășit 2,1 trilioane de dolari imediat după debutul pe Nasdaq.

Oferta publică inițială a SpaceX a fost cea mai mare realizată vreodată în Statele Unite, atrăgând 75 de miliarde de dolari. Totuși, mai puțin de 5% din totalul acțiunilor au fost puse la dispoziția investitorilor, ceea ce a limitat oferta și a contribuit la creșterea rapidă a evaluării companiei în primele zile de tranzacționare, informează Reuters.

Pe măsură ce restricțiile de tip „lock-up” impuse persoanelor din interior vor expira, pe piață ar putea ajunge un volum considerabil de acțiuni suplimentare. Această perspectivă este urmărită atent de investitori, deoarece ar putea influența evoluția prețului.

„Credem că, la acest nivel, este relativ sigur să fim implicați măcar din punct de vedere al tranzacționării”, a declarat Jay Hatfield, directorul executiv al Infrastructure Capital Advisors din New York. Acesta a adăugat: „Nu vom suprapondera acțiunile pentru că au blocat acțiunile în curând.”

În pofida declinului recent, acțiunile SpaceX continuă să fie evaluate la un nivel ridicat. Compania este tranzacționată la un multiplu de 49 de ori veniturile estimate, ceea ce o plasează printre cele mai scumpe acțiuni de pe Wall Street după acest criteriu.

Prin comparație, Tesla, o altă companie asociată cu Elon Musk și preferată de numeroși investitori, este evaluată la aproximativ 15 ori veniturile estimate. Analiștii care susțin perspectivele SpaceX consideră că această evaluare este justificată de performanțele serviciului de internet Starlink, de activitatea profitabilă din domeniul lansărilor spațiale pentru instituțiile guvernamentale și de încrederea de care Elon Musk continuă să se bucure în rândul investitorilor. Aceste argumente sunt invocate chiar dacă societatea a raportat anul trecut o pierdere netă de aproape 5 miliarde de dolari.

Potrivit datelor LSEG, 27 dintre cei 32 de analiști care urmăresc evoluția companiei recomandă cumpărarea acțiunilor SpaceX. Un singur analist recomandă vânzarea, iar alți patru au o poziție neutră.

O analiză realizată de Reuters asupra a 50 dintre cele mai importante listări bursiere din Statele Unite, începând cu anul 2010, arată că societățile ale căror acțiuni au coborât sub prețul IPO în primele două luni după debut au avut, în general, rezultate mai slabe decât cele care au rămas peste acest prag.

Din cele 50 de companii analizate, 21 au ajuns sub prețul ofertei publice inițiale în primele două luni de tranzacționare. Acestea au înregistrat ulterior o creștere mediană de 61% față de prețul de debut, în timp ce restul de 29 de companii au avut un câștig median de 112%.

Primele restricții privind vânzarea acțiunilor deținute de angajați, investitori timpurii și alte persoane din interior vor expira în lunile următoare. Acest proces va permite introducerea pe piață a unui număr mult mai mare de titluri.

În prima etapă, angajații importanți și o parte dintre investitorii timpurii vor putea vinde 911,5 milioane de acțiuni în a doua zi de tranzacționare după publicarea primului raport financiar trimestrial al companiei. SpaceX nu a comunicat până în prezent data prezentării rezultatelor financiare, însă analiștii estimează că raportul va fi publicat la începutul lunii august.

Valoarea acestor acțiuni eligibile pentru tranzacționare este estimată la aproximativ 123 de miliarde de dolari, depășind valoarea acțiunilor aflate în prezent la tranzacționare pe Nasdaq, evaluată la aproximativ 86 de miliarde de dolari.

Alte 455,8 milioane de acțiuni vor putea fi vândute dacă prețul titlurilor SpaceX se va menține peste nivelul de 175,50 dolari pe acțiune timp de cel puțin cinci ședințe dintr-un interval de zece zile consecutive de tranzacționare, înainte de publicarea următorului raport financiar trimestrial.

Până la 8 decembrie, expirarea succesivă a restricțiilor va majora ponderea acțiunilor care pot fi tranzacționate la aproximativ 40% din capitalul companiei. Restul de 60%, inclusiv participația deținută de Elon Musk, va rămâne supus restricțiilor până la jumătatea anului 2027.