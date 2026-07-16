Dezvăluiri despre recrutările din Securitate. Cum erau selectați viitorii ofițeri încă din băncile liceului

Lansarea volumului de memorii „Galeria figurilor de piatră”, semnat de fostul colonel de informații Gheorghe Paraschiv, a fost însoțită de o discuție despre modul în care erau recrutați viitorii ofițeri ai Securității în perioada regimului Nicolae Ceaușescu. Invitați în podcastul „Contrapunct”, realizat de Dan Andronic, Gheorghe Paraschiv și Ristea Priboi au povestit cum au ajuns în sistem și cum s-au schimbat criteriile de recrutare după anul 1965.

În cadrul discuției, cei doi foști ofițeri au arătat că anul 1965 a reprezentat un moment important pentru reorganizarea aparatului Securității. Potrivit acestora, după îndepărtarea consilierilor sovietici, autoritățile au început să recruteze absolvenți ai liceelor de zi, urmărind formarea unei noi generații de ofițeri.

Ristea Priboi a explicat că procesul de selecție era unul riguros, iar pregătirea includea atât școala militară, cât și studii universitare.

„1965 a fost primul an în care la școala de ofițeri de la Băneasa au fost recrutați și aduși absolvenți de liceu de la cursurile de zi. În plus, s-a stabilit ca în cei trei ani de școală militară să se facă, în paralel, trei ani de Facultate de Drept, cu profesorii titulari din Universitatea București”, a explicat Priboi, subliniind că admiterea presupunea o concurență de peste 3,5 candidați pe un loc. Gheorghe Paraschiv: „M-am trezit într-o zi, în timpul orelor…”

Gheorghe Paraschiv a relatat că a fost selectat la vârsta de 17 ani, în perioada în care era elev la Constanța. Acesta a povestit cum a fost chemat din timpul cursurilor pentru a discuta cu reprezentanții Securității.

„M-am trezit într-o zi, în timpul orelor, că dirigintele m-a trimis în laboratorul de fizică. Acolo erau niște tovarăși care s-au recomandat de la Securitate. Au cerut de la fiecare clasă elevii care se remarcaseră prin rezultate. Pe mine m-a atras și mi-au sclipit ochii când mi-au spus că voi face și trei ani de facultate, materia Dreptului fiind o dorință de-a mea”, a mărturisit Paraschiv.

Acesta a mai povestit că provenea dintr-o familie modestă, iar mama sa nu a fost de acord, inițial, cu această alegere. Potrivit relatării sale, reprezentanții Securității au mers ulterior la părinții săi pentru a discuta despre recrutare.

Colonelul în rezervă a afirmat că părinții și-au dat acordul cu o singură condiție: „Să aibă grijă să nu facă rău oamenilor în carieră”.

Ristea Priboi a povestit că era elev la liceul „Frații Buzești” din Craiova și secretar al organizației UTM, moment în care a fost chemat de director într-o întâlnire cu ofițeri de Securitate care analizau candidații propuși pentru recrutare.

Potrivit acestuia, deși nu figura inițial pe listă din cauza unei mențiuni medicale privind scutirea de efort fizic, a reușit să demonstreze că aceasta fusese acordată din alte motive și a obținut avizul necesar pentru susținerea probelor.

Ulterior, le-a prezentat ofițerilor acordul părinților săi.

„Părinții au spus simplu: Dacă el vrea, nu ne-a întrebat nici când a plecat la liceu, să meargă”.

După absolvirea Școlii Militare de la Băneasa, Ristea Priboi a fost repartizat în Direcția Generală de Informații Externe (DIE/DGIE), structură pe care a descris-o drept elita spionajului românesc din acea perioadă.