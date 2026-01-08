În cadrul noii ediții a „Evenimentului Istoric”, difuzată pe canalul de YouTube „HAI România!”, Gelu Voican Voiculescu a recunoscut că procesul de la Târgoviște, în care au fost judecați Nicolae și Elena Ceaușescu, a avut un caracter simulat, subliniind că „lichidarea” cuplului prezidențial a fost o necesitate revoluționară, nu un act de justiție, în ciuda reținerilor lui Ion Iliescu.

Voiculescu a povestit și despre tensiunea momentelor de la sfârșitul anului 1989, când s-au realizat arestările șefilor Securității, inclusiv generalul Iulian Vlad, chiar în ajunul Anului Nou. El a explicat că relația dintre Armată și Securitate era una complexă, în zilele fierbinți ale preluării puterii, și că experiența sa de 24 de ani în urmărire informativă i-a oferit o perspectivă unică în acele momente, deosebindu-l de ceilalți membri ai noii puteri, care nu aveau cunoștințe despre securitatea națională.

Andronic a remarcat că majoritatea celor din noua conducere se cunoșteau între ei și aveau amintiri comune, menționând legături familiale și politice cu personalități istorice precum Aurel Dragoș Munteanu sau Petru Groza. Voiculescu a subliniat că ceea ce îl diferenția de ceilalți era tocmai viziunea sa și capacitatea de a acționa în domenii în care ceilalți nu aveau experiență.

Andronic: – Mare parte dintre cei care făceau parte din noua putere se cunoșteau, cum ați spus și de Aurel Dragoș Munteanu și așa mai departe. Aveau amintiri comune, trăiseră într-o formă sau alta prin direct sau prin părinți, cum e cazul lui Petre Roman, fuseseră până la urmă cum îl cheamă Groza? E nașul lui Petre Roman. Petre Roman a povestit cum când eram mic mergea în casa doctorului Petru Groza, care este primul prim-ministru al României. Deci asta vă spun, dumneavoastră, din punctul meu de vedere, sunteți altceva. Aveți un alt rol. Vă implicați în niște zone în care băieții ăștia nu prea știu ei cum e cu securitatea, cum e cu siguranța, cum e cu… Acum vorbesc de securitatea națională, nu neapărat de securitate. Voiculescu: – Aveam experiența 24 de ani de urmărire informativă. Andronic: – Ei nu o aveau, adică și persecuția asta pe care o suferă Ion Iliescu e așa un fel de colivie de aur. Nu i s a întâmplat nimic major. Faptul că nu mai ai acces în anumite zone și că nu mai ești membru al CC al PCR nu e neapărat o tragedie. Ceea ce încerc eu să spun este că dumneavoastră sunteți altceva decât ei. Voiculescu: – Da, eu aveam o viziune. Asta mă deosebește. Aveam o viziune. Andronic: – Dumneavoastră erați exact ca nu știu cum să zic, picătura de cerneală într-un hârdău cu apă. Schimbă culoarea apei. Este părerea mea și de aia vă explic de ce am încercat să vă explic public, să vă fac și eu o confesiune de ce insist pe anumite momente pentru că n au mai supraviețuit mulți din cei care au fost în acele momente. Nu sunt mulți cei care sunt dispuși să spună, de exemplu, Ion Iliescu, că tot vorbim de el, revine, cred că are vreo patru, cinci versiuni despre ce s-a întâmplat. În fiecare carte mai schimbă câte ceva amănunte. Le-am citit, dar nu nu vreau să-l judecăm. Cum a fost cu arestarea generalului Iulian Vlad?

Referitor la arestarea generalului Iulian Vlad, Voiculescu a amintit că acesta fusese prezent la sediul MAPN încă din 22 decembrie și că, deși exista o tensiune între el și unele persoane, Vlad a luat măsuri care au împiedicat folosirea armamentului împotriva populației.

Totuși, încrederea în șeful Securității nu putea fi completă, mai ales după ani de urmăriri și condamnări politice, iar Voiculescu a precizat că atribuțiile serviciilor de securitate erau inițial strict pentru apărarea ordinii, fără a implica acțiuni împotriva propriului popor.

El a explicat că ordinul general al lui Ceaușescu prevedea ca deținuții să nu fie politici, iar Securitatea ar fi trebuit să urmeze acest principiu. În același timp, Voiculescu a subliniat că Securitatea acționa ca o forță paralelă față de Armată, cu scopul de menținere a ordinii și apărare a averii publice, adesea prin metode care depășeau legea. Aceasta explica și „psihologia fricii” instaurată de serviciile secrete în perioada respectivă, care controla întreaga societate.

În privința gesturilor publice ale lui Vlad, Voiculescu a menționat că generalul evita să iasă la televizor pentru a demonstra că Securitatea respecta anumite reguli, preferând să raporteze la radio, unde impactul era mai limitat. Orice declarație mai clară ar fi însemnat să recunoască implicarea directă a oamenilor săi, ceea ce ar fi compromis întreaga strategie.