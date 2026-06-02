EXCLUSIV. Șoc diplomatic la nivel înalt. România mută „Dosarul Dronelor” la ONU. Costurile economice ale unei rupturi totale cu Moscova

România a abandonat prudența strategică în favoarea unei ofensive diplomatice fără precedent. După incidentul dronei de la Galați, Bucureștiul a luat decizia istorică de a închide consulatul rus de la Constanța și de a sesiza Consiliul de Securitate al ONU.

Dincolo de spectacolul politic, jurnaliștii EVZ Dan Andronic, Mirel Curea și expertul Ștefan Popescu avertizează asupra vulnerabilităților structurale ale statului român în fața unei Rusii care a început să ne sfideze oficial pe cea mai înaltă scenă a lumii.

În cadrul podcastului Contrapunct, Dan Andronic a prezentat un fragment video tulburător de la New York. Ambasadorul Federației Ruse la ONU a citit un răspuns oficial în care a înlocuit numele actualului președinte, Nicușor Dan, cu cel al fostului șef de stat, Klaus Iohannis.

Ștefan Popescu, expert în relații internaționale, explică faptul că în diplomația rusă nu există amatorism:

„Faptul că au citit dintr-un document oficial arată că nu a fost vorba de o gafă diplomatică. Dimpotrivă, rușii acreditează teza că România este un stat fără autonomie de decizie, că nu contează persoanele, că este Iohannis sau Nicușor Dan. Ei vor să ne amintească faptul că România este numai purtătorul de cuvânt al unor interese occidentale.”

Decizia României de a ridica tonul este privită ca un mijloc de presiune asupra lui Putin pentru accelerarea negocierilor de pace, fiind primul incident de la începutul războiului tratat la nivel de conflict internațional oficial la ONU. Totuși, analiza Capital subliniază un risc major: închiderea canalelor diplomatice ne lasă „fără ochi” în Rusia.

„Dacă se va închide consulatul nostru de la Sankt Petersburg, vom avea niște ochi în minus în a privi Rusia. Gândiți-vă că Europa se pregătește să ducă paralel propriile negocieri într-un format E5 (Franța, Germania, Polonia, Marea Britanie și Italia). Îți diminuezi importanța strategică în momentul în care îți reduci flexibilitatea diplomatică,” a avertizat Ștefan Popescu.

