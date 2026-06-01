Țările lumii, solidaritate totală cu România la Consiliul de Securitate al ONU. Rusia nu recunoaște că drona era a lor: Ar fi distrus în totalitate acoperișul

SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați

Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, convocată după explozia unei drone la Galați, a declanșat un val de solidaritate internațională cu România. Marile puteri occidentale și aliații regionali au condamnat ferm încălcările spațiului aerian, în timp ce Federația Rusă a respins categoric acuzațiile, invocând argumente tehnice legate de puterea de distrugere a propriilor echipamente militare pentru a pretinde că drona respectivă nu le aparține.

Reprezentanta Letoniei la ONU a amintit că forul internațional s-a reunit de mai multe ori în urma unor incidente produse în Europa de Est. Oficialul leton a explicat că încălcarea nechibzuită a spațiului aerian de către forțele ruse este bine documentată și nu reprezintă un eveniment izolat în regiune.

Condamnând ferm această escaladare, diplomata a subliniat că este pentru prima dată când i se cere Consiliului să se adreseze Rusiei din cauza rănirii unor civili într-o țară vecină.

Aceasta a adăugat că activitățile și retorica Moscovei arată că nu dorește pacea și că, din cauza eșecurilor de pe câmpul de luptă, a transformat conflictul într-un război la scară largă asupra infrastructurii civile, avertizând totodată că securitatea Ucrainei nu poate fi separată de cea a continentului european.

„Încălcarea nechibzuită de către Rusia a spaţiului aerian este bine documentată. Nu este primul astfel de incident şi nici un eveniment izolat în regiune. Letonia condamnă în termeni fermi această escaladare. Este prima dată când i se cere Consiliului să se adreseze Rusiei din cauza faptului că sunt răniţi civili într-o ţară vecină. (…) Letonia este solidară cu România, condamnând acest incident inacceptabil. Activităţile Rusiei arată că nu vrea să obţină pacea. Retorica şi acţiunile Rusiei arată că nu are nicio consideraţie faţă de preocupările privind pacea ale vecinilor săi. Pentru că nu îşi poate atinge obiectivele strategice, Rusia a făcut ca acţiunile sale să devină un război la scară largă asupra infrastructurii civile”, a afirmat reprezentanta Letoniei la ONU.

Această poziție a fost susținută de oficialii Danemarcei, care au arătat că spațiul aerian românesc a fost încălcat din ce în ce mai frecvent. Reprezentanții danezi au afirmat că aliații nu se lasă descurajați și că dinamica actuală arată clar cine dorește prelungirea războiului, cerând Rusiei să înceteze ostilitățile și să respecte Carta ONU.

„Acesta contrastează cu apelul la pace lansat de membrii ONU. (…) Danemarca şi aliaţii săi nu se lasă descurajaţi. Este clar cine vrea pacea şi cine este disperat să prelungească războiul, oricât ar costa. Singura cale de a merge înainte este să respectăm Carta ONU. Danemarca cere Rusiei să înceteze ostilităţile”, a transmis oficial danez. Totodată, reprezentantul Franței a exprimat o solidaritate de neclintit cu România, catalogând incidentul o nouă încălcare a legislației internaționale. Diplomatul francez a reamintit că Rusia se află pe o listă a rușinii privind infracțiunile sexuale comise în Ucraina și a dat asigurări că Parisul rămâne angajat în eforturile pentru o pace durabilă. „Franţa şi partenerii rămân angajaţi în ceea ce priveşte eforturile pentru o pace durabilă. Suntem alături de România”, a transmis acesta.

Reprezentantul Regatului Unit a atras atenția asupra consecințelor imprevizibile ale războiului și a subliniat că activitățile nechibzuite ale Rusiei încalcă suveranitatea României.

Oficialul britanic a susținut că Moscova poartă întreaga responsabilitate pentru această escaladare și pentru riscul în creștere asupra securității euro-atlantice, cerând o încetare a focului deplină și necondiționată.

De asemenea, el a menționat că Londra își coordonează activitățile de apărare cu România și cu aliații din NATO, inclusiv prin misiuni de securitate aeriană pe flancul estic.

„Activităţile ruseşti nechibzuite şi inacceptabile încalcă suveranitatea României. Încă o dată Rusia a demonstrat că nu e interesată de vieţile civililor, de legea internaţională şi de suveranitatea civililor săi. (…) Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru această escaladare şi pentru riscul în creştere asupra securităţii europene şi euro-atlantice. Cerem Rusiei să fie de acord de îndată cu o încetare a focului deplină, necondiţionată. Regatul Unit îşi coordonează activităţile cu România şi aliaţii din NATO, inclusiv prin contribuţia noastră în ceea ce priveşte securitatea aeriană pe flancul estic. Suntem umăr la umăr cu Ucraina, România şi toţi aliaţii din NATO”, a declarat reprezentantul Marii Britanii.

Oficialii Greciei au amintit că avertizaseră anterior asupra riscurilor din zonă și au relevat că România a înregistrat deja 47 de cazuri de drone sau fragmente căzute pe teritoriul său.

Reprezentanta elenă a condamnat acțiunile Rusiei care au provocat rănirea civililor români, arătând că orice violare a frontierelor este inacceptabilă și solicitând stoparea actelor ilegale.

„Încălcările comise de Rusia faţă de ţările europene nu sunt ceva nou, ne aducem aminte de incursiunile dronelor de anul trecut. România a înregistrat 47 de cazuri de drone sau fragmente care au căzut pe teritoriul românesc. De data aceasta acţiunile nechibzuite ale Rusiei au provocat răniri printre civilii români. Grecia condamnă aceste încălcări şi sprijină România. (…) Orice încălcare a graniţelor de stat în aer, pe mare sau pe uscat este o încălcare inacceptabilă a regulilor internaţionale şi cerem ca Rusia să înceteze aceste acte ilegale”, a precizat reprezentanta Greciei.

Pakistanul și-a exprimat sprijinul neechivoc pentru suveranitatea statelor, avertizând că astfel de conflicte prezintă riscul unor calcule greșite și al escaladării, fapt demonstrat și de incidentul de la Galați.

Oficialul pakistanez a afirmat că o pace durabilă nu poate fi obținută prin mijloace militare, ci prin dialog și respectarea Cartei ONU, pledând pentru reluarea procesului facilitat de SUA.

„Pacea durabilă în regiune nu poate fi obţinută decât printr-un dialog susţinut şi substanţial şi nu prin mijloace militare, este necesară o încetare imediată a ostilităţilor şi cerem tuturor părţilor să recurgă în mod onest la căutarea păcii. (…) Este nevoie de respectarea principiilor elementare ale Cartei ONU. Cerem ca procesul facilitat de SUA, ca cel mai credibil partener, să se reia, în acest fel se poate ajunge la o cale acceptabilă reciproc pentru a se ieşi din acest conflict devastator”, a precizat oficialul pakistanez.

La rândul său, reprezentanta Republicii Democratice Congo a arătat că incidentul de la Galați demonstrează riscurile considerabile de escaladare care pot afecta populații îndepărtate de zona imediată a ostilităților.

În replică, reprezentantul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat că acuzațiile statului român sunt nefondate, iar reuniunea a fost convocată în grabă pentru a satisface puterile vestice și media anti-Rusia. Diplomatul rus a susținut că acțiunile Moscovei reprezintă doar un răspuns la atacurile ucrainene.

Pentru a-și susține poziția, Nebenzia a invocat argumente tehnice, explicând că o dronă Geran-2 transportă 15 kilograme de explozibil.

El a concluzionat că, dacă ar fi fost vorba despre o dronă rusească, acoperișul blocului din Galați ar fi fost distrus în totalitate, iar incendiul restrâns prezentat de presa românească demonstrează existența unor contradicții în declarațiile oficialilor de la București.

„Știm că România a făcut acuzații nefondate la adresa Rusiei. Credem că reuniunea a fost făcută azi spre satisfacția puterilor vestice și mediei anti-Rusia. Vrem să ne prezentăm versiunea obiectivă a evenimentului din moment ce este prezentată doar din perspectiva României, ridicând întrebări pe aspecte tehnice și militare. Aceste acțiuni reprezintă răspunsul Rusiei la atacurile teroriste ucrainene asupra Rusiei. (…) Potrivit autorităților române, o dronă Geran-2 a lovit acoperișul unui bloc de apartamente din Galați. Încărcătura unui asemenea drone transportă 15 kg de explozibili. Dacă era dronă rusească, cu 15 kg de exploziv, lovea acel acoperiș, nu vedeați acel foc mic pe care îl prezintă presa românească. Acoperișul ar fi fost distrus în totalitate”, a spus Vasili Nebenzia.