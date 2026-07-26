Sebastian Burduja cere măsuri după incidentele cu drone: Moscova verifică dacă și cât de repede reacționăm

Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a transmis un mesaj pe Facebook după incidentele în care mai multe drone au fost doborâte de Armata Română. Acesta scrie că România este testată de Moscova și că autoritățile trebuie să răspundă atât militar, cât și civic și politic.

Potrivit lui Sebastian Burduja, cele trei incidente produse în trei zile consecutive arată că Rusia verifică modul în care reacționează România, dar și gradul de unitate al societății în fața unor astfel de provocări.

Liderul liberal a apreciat intervenția piloților români de F-16, care au doborât duminică o dronă deasupra Mării Negre. Acesta a considerat că forțele armate au acționat așa cum era necesar și a transmis felicitări piloților implicați în misiune.

„Trei zile, trei drone rusești, toate doborâte de Armata Română. Rușii ne testează și acum asta ar trebui să fie clar pentru toată lumea. Moscova verifică dacă și cât de repede reacționăm. Și, mai ales, cât de uniți suntem. Răspunsul militar l-au dat piloții noștri de F-16, astăzi, deasupra Mării Negre. Piloții români au făcut ce trebuia. Cinste lor!

E bine că începem să răspundem militar și în Marea Neagră, pentru că Neptun Deep e aproape gata și trebuie să protejăm toată infrastructura critică românească, oriunde s-ar afla”, a scris el pe Facebook.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, președintele PNL București a afirmat că există și o componentă civică a răspunsului la astfel de incidente.

„Răspunsul civic ne revine nouă: să distingem binele de rău, agresorul de victimă, adevărul de dezinformare. Am încredere deplină în români. Nu am deloc încredere în politicienii care se bat cu pumnul în piept că apără țara, dar tac mâlc atunci când agresiunea criminală a Rusiei lovește direct România. Întrebați-i de ce tac”, a mai scris Burduja.

Liderul liberal a susținut că este nevoie și de un răspuns politic bazat pe viziune și acțiune. În opinia sa, utilizarea avioanelor de luptă pentru a combate în mod repetat drone ieftine nu poate reprezenta o soluție pe termen lung.

„Și mai e nevoie de un răspuns politic, de viziune și de acțiune. E un adevărul pe care puțini îl spun: nu poți răspunde la nesfârșit cu avioane de luptă scumpe la drone ieftine. Singura limbă pe care Rusia o înțelege e capacitatea de reacție. Iar capacitatea se construiește în fabrici: sisteme anti-dronă proiectate și produse în România. 9 din 10 români susțin producția internă de apărare”, a scris șeful PNL București.

Sebastian Burduja a afirmat că România trebuie să își dezvolte propria capacitate de producție în domeniul apărării și să proiecteze și să fabrice sisteme anti-dronă pe plan intern. El a invocat și faptul că, potrivit afirmațiilor sale, nouă din zece români susțin dezvoltarea producției interne de echipamente pentru apărare.

„Rusia ne testează. Noi cum vom răspunde? PS Desigur, asta nu înseamnă că trebuie să facem economii când vine vorba de apărarea românilor. Pentru că prețul inacțiunii e mult mai mare decât orice costuri materiale. Soluția este să folosim orice mijloace pe care le avem în prezent și pregătim în paralel viitorul”, a conchis el.

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