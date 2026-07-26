Ucraina primește un nou semnal de rezervă privind aderarea la UE. Austria avertizează că procesul nu poate fi accelerat la cerere: Trebuie să respecte aceleași reguli
SURSA FOTO: Dreamstime - Steagurile Uniunii Europene și Ucrainei
Austria și-a exprimat opoziția față de o aderare accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană. Ministrul austriac pentru afaceri europene, Claudia Bauer, a criticat demersurile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind stabilirea unei date rapide pentru intrarea țării în blocul comunitar.
Austria și-a exprimat opoziția față de o aderare accelerată a Ucrainei la UE
Într-un interviu acordat ediției de duminică a publicației germane Welt, Claudia Bauer a afirmat că, în opinia sa, președintele ucrainean a încercat în ultimele luni să impună o dată pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Oficialul a subliniat că o aderare accelerată la cerere nu este posibilă.
Ministrul a explicat că Uniunea Europeană are obligația de a analiza cu atenție capacitatea sa de a integra noi state membre înainte de orice extindere.
„Impresia mea este că președintele ucrainean, în ultimele luni, a atras atenția frecvent asupra sa dorind să dicteze o dată de aderare a țării sale la UE. O aderare accelerată la cerere nu este, evident, posibilă”, a declarat Bauer pentru ediția de duminică a ziarului Welt.
Potrivit acesteia, aderarea Ucrainei, o țară cu aproximativ 39 de milioane de locuitori și cu o structură agricolă diferită de cea a statelor membre, ar produce schimbări semnificative în interiorul Uniunii Europene.
Claudia Bauer a avertizat și asupra riscului apariției unei comunități cu două viteze în cazul unei astfel de aderări. Ea a precizat că toate statele candidate, inclusiv Ucraina, trebuie să respecte aceleași reguli și să își câștige aderarea prin propriile eforturi.
„Aderarea Ucrainei, cu cei 39 de milioane de locuitori ai săi şi cu o structură agricolă complet diferită, ar schimba în mod semnificativ UE. (…) Toate ţările candidate, inclusiv Ucraina, trebuie să respecte aceleași reguli și să-și câștige aderarea prin propriile eforturi”, a subliniat ministrul austriac.
Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Ucraina la jumătatea lunii iunie a acestui an
Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Ucraina la jumătatea lunii iunie a acestui an. Prima etapă a procesului este dedicată unor domenii precum sistemul judiciar, protecția valorilor fundamentale și securitatea.
Cu toate acestea, potrivit dpa, Ucraina mai are de implementat numeroase reforme înainte de a putea deveni stat membru al Uniunii Europene. Printre acestea se numără și măsuri pentru combaterea corupției.
Zelenski a solicitat ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană până în anul 2027, în ciuda scepticismului exprimat de mai multe state europene
Anterior, în acest an, președintele Volodimir Zelenski a solicitat ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană până în anul 2027, în ciuda scepticismului exprimat de mai multe state europene.
La Bruxelles, numeroși oficiali europeni consideră însă că aderarea Ucrainei nu este probabilă înainte de jumătatea următorului deceniu și, în orice caz, nu înainte de încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
În același timp, cancelarul german Friedrich Merz, care împărtășește opinia că o aderare rapidă este exclusă, a propus recent acordarea unui statut special de tranziție pentru Ucraina. Acesta ar permite participarea reprezentanților ucraineni la summiturile și reuniunile ministeriale ale Uniunii Europene, însă fără drept de vot.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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