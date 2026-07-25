Rusia ar urma să primească 30.000 de soldați din Coreea de Nord. Volodimir Zelenski: Pregăteşte și un transfer de noi sisteme de rachete balistice

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus sâmbătă că Rusia pregătește sosirea a aproximativ 30.000 de soldați nord-coreeni pentru a sprijini trupele ruse în războiul împotriva Ucrainei. Totodată, liderul de la Kiev afirmă că Moscova ar acorda sprijin Iranului prin furnizarea de imagini din satelit utilizate pentru coordonarea atacurilor din regiune.

Potrivit președintelui ucrainean, în mai puțin de șapte luni din acest an, aproximativ 221.000 de persoane s-au înrolat în forțele armate ruse, notează Reuters. În același interval, Zelenski susține că armata rusă ar fi înregistrat aproximativ 225.500 de victime, dintre care 131.000 de militari morți și 93.000 răniți.

„În cele mai puţin de şapte luni ale acestui an, 221.000 de persoane s-au înrolat în forţele armate ruse, în timp ce victimele în aceeaşi perioadă au ajuns la circa 225.500, dintre care 131.000 de morţi şi 93.000 răniţi”, a spus Zelenski într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Atât Rusia, cât și Ucraina păstrează confidențiale datele privind propriile pierderi din războiul început odată cu invazia rusă din 2022, însă prezintă estimări ridicate privind pierderile adversarului.

Conform unei evaluări realizate de agenția dpa pe baza informațiilor publice disponibile, inclusiv necrologuri, declarații ale familiilor militarilor, relatări din presă și documente ale autorităților locale, aproximativ 200.000 de militari ucraineni și-ar fi pierdut viața de la începutul războiului, în timp ce numărul militarilor ruși uciși ar fi de aproximativ 350.000.

Zelenski susține că pierderile ridicate suferite de armata rusă determină Moscova să solicite sprijin suplimentar din partea Coreei de Nord.

Potrivit acestuia, Rusia intenționează să primească aproximativ 30.000 de soldați nord-coreeni și ar fi pregătit, începând din luna iunie, regiunea Voronej pentru găzduirea acestora.

Președintele ucrainean susține, de asemenea, că Phenianul pregătește livrarea către Rusia a unor noi sisteme de rachete balistice.

„Coreea de Nord pregăteşte de asemenea un transfer de noi sisteme de rachete balistice către Rusia”, a mai spus preşedintele ucrainean.

Rusia și Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care cele două state se angajează să își ofere reciproc asistență militară în cazul unei agresiuni.

În baza acestui acord, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze, dar și echipamente militare, inclusiv obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23 și KN-24, precum și sisteme antitanc.

De asemenea, aproximativ 15.000 de soldați nord-coreeni au participat la luptele pentru recucerirea teritoriului din regiunea rusă Kursk, ocupat de trupele ucrainene în august 2024.

În același mesaj, Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina a observat o activitate intensă a sateliților ruși deasupra statelor din Golf și a bazelor militare americane din regiune.

Potrivit liderului ucrainean, Rusia ar transmite Iranului observațiile obținute prin satelit pentru a facilita coordonarea atacurilor lansate ca represalii după bombardamentele efectuate de Statele Unite.

Zelenski susține că autoritățile ucrainene au identificat, începând cu luna iulie, o corelație între monitorizarea prin satelit realizată de Rusia asupra acestor obiective și atacurile desfășurate ulterior de Iran, atât în etapa de pregătire a loviturilor, cât și după producerea acestora, pentru evaluarea pagubelor.