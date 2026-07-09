Rusia ia o decizie neașteptată privind motorina. Ce se întâmplă pe piața combustibililor

Rusia a introdus o interdicție temporară asupra exporturilor de motorină, măsura fiind adoptată în contextul problemelor tot mai mari de pe piața internă a combustibililor. Decizia vine după mai multe atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse, care au afectat instalații petroliere și au contribuit la apariția unor dificultăți de aprovizionare în anumite regiuni.

Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a anunțat măsura în timpul unei întâlniri guvernamentale cu președintele Vladimir Putin, miercuri. „O interdicție privind exporturile de motorină a fost introdusă astăzi”, a declarat oficialul rus. „Acest lucru ne va permite să creștem aprovizionarea cu piața internă în iulie”.

Potrivit autorităților ruse, restricția are ca scop creșterea cantităților disponibile pentru consumul intern, în condițiile în care piața combustibililor se confruntă cu presiuni suplimentare. Novak a precizat că situația rămâne „dificilă” și că problema legată de benzinării „provoacă îngrijorare” în rândul localnicilor.

Atacurile asupra infrastructurii energetice ruse s-au intensificat în ultimele luni, Ucraina vizând în special rafinării de petrol, depozite și terminale. Aceste operațiuni au fost asociate cu dificultăți de aprovizionare și creșteri rapide ale prețurilor la combustibili în anumite zone din Rusia, precum și în teritoriile ocupate de Rusia. În unele localități, șoferii au fost nevoiți să aștepte perioade îndelungate la stațiile de alimentare din cauza disponibilității reduse a carburanților, relatează Euronews.

Pe lângă interdicția privind exporturile de motorină, autoritățile ruse au anunțat și alte măsuri destinate reducerii presiunilor asupra pieței interne. Alexander Novak a declarat că acestea includ creșterea „la maximum a utilizării capacității rafinăriilor noastre existente” și scurtarea sau reprogramarea lucrărilor de întreținere planificate.

Kremlinul a precizat ulterior că restricția nu se aplică motorinei exportate în baza acordurilor guvernamentale internaționale existente. Interdicția este programată să rămână în vigoare până la 31 iulie.

Ukraine is giving a fully justified response to Russia striking our country and prolonging the war. Today, our long-range sanctions reached the Saratov region, Tatarstan, and Bashkortostan – roughly 800, 1,400, and 1,500 kilometers from the front line. They also reached the… pic.twitter.com/MOQaIM2Owe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026

Decizia autorităților ruse este legată de problemele apărute în sectorul energetic după atacurile asupra unor obiective petroliere. Măsura urmărește menținerea unui nivel mai ridicat al aprovizionării pe piața internă într-o perioadă în care disponibilitatea combustibililor a devenit o problemă pentru anumite regiuni.

În aceeași perioadă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat pe rețelele de socializare imagini video care ar prezenta urmările unui atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol de la Saratov, din sud-vestul Rusiei.

Direcția Principală de Informații a Ucrainei a anunțat că operațiunea a fost realizată împreună cu serviciile de securitate și polițiștii de frontieră. „Instalația este inclusă printre principalele rafinării de petrol ale statului agresor și aprovizionează în mod continuu armata rusă cu combustibil”, se arată într-un comunicat.

Situația combustibililor din Rusia apare în paralel cu noi atacuri asupra infrastructurii din Ucraina. Autoritățile locale au anunțat că părți din orașul portuar Herson, din sudul Ucrainei, au rămas fără electricitate joi, după atacuri rusești asupra zonei.

Forțele aeriene ucrainene au transmis că Rusia a lansat în timpul nopții 94 de drone și două rachete balistice asupra Ucrainei. Potrivit aceleiași surse, apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 72 dintre drone.

Măsurile adoptate de Moscova privind exporturile de motorină au fost anunțate pe fondul acestor evoluții din sectorul energetic, în timp ce autoritățile ruse încearcă să gestioneze problemele de aprovizionare de pe piața internă.