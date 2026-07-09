Mașinile hibrid intră în atenția cumpărătorilor. Frauda cu kilometrajul ia amploare

Mașinile hibrid comercializate pe piața second-hand din România ajung tot mai des în atenția cumpărătorilor din cauza fraudelor privind kilometrajul. Un studiu realizat de carVertical, pe baza rapoartelor analizate între ianuarie 2024 și martie 2026, arată că, deși automobilele diesel rămân cele mai afectate, vehiculele hibride au ajuns aproape la același nivel în ceea ce privește amploarea manipulării odometrului. Datele evidențiază și mărcile auto cu cel mai mare risc de a avea kilometrajul modificat.

Piața mașinilor hibrid din România înregistrează o creștere constantă, însă această evoluție este însoțită și de o majorare a riscului de fraudare a kilometrajului. Potrivit studiului realizat de compania de date auto carVertical, manipularea odometrului nu mai afectează exclusiv automobilele diesel, ci se extinde tot mai mult și către vehiculele hibride și electrice.

Analiza arată că, dintre toate mașinile diesel verificate de carVertical în România în perioada ianuarie 2024 – martie 2026, aproximativ 9% aveau kilometrajul modificat, acesta fiind cel mai ridicat procent dintre toate tipurile de motorizare. Pe locul al doilea se află mașinile pe benzină, unde 5% dintre vehicule prezentau discrepanțe privind kilometrajul.

Specialiștii explică faptul că automobilele diesel sunt vizate mai frecvent deoarece acumulează, în mod obișnuit, un număr mai mare de kilometri. În consecință, și diferențele rezultate în urma manipulării odometrului sunt mai mari. În medie, mașinile diesel analizate aveau kilometrajul redus cu aproximativ 97.000 de kilometri, în timp ce pentru vehiculele pe benzină media a fost de 67.000 de kilometri.

În cazul vehiculelor hibride, fraudele sunt identificate mai rar, în aproximativ 2% dintre cazuri. Totuși, amploarea manipulării este aproape identică celei întâlnite la automobilele diesel. Datele arată că mașinile hibrid aveau kilometrajul redus, în medie, cu aproximativ 96.000 de kilometri, valoare semnificativ mai mare decât în cazul mașinilor pe benzină.

Și automobilele electrice sunt afectate de acest fenomen. Potrivit studiului, 2,6% dintre vehiculele electrice analizate aveau kilometrajul modificat, iar media reducerii era de aproximativ 75.000 de kilometri.

Creșterea cererii pentru aceste categorii de automobile determină și o intensificare a tentativelor de fraudă, avertizează specialiștii companiei.

„Cererea pentru vehiculele hibride și electrice continuă să crească constant și odată cu aceasta crește și riscul de-a da peste un kilometraj dat înapoi. Chiar și mașinile relativ noi sunt afectate. Prin urmare, cumpărătorii ar trebui să evalueze cu atenție starea oricărui vehicul rulat pe care vor să-l achiziționeze. Dacă cumperi o mașină care are kilometrajul falsificat, de obicei vei plăti mai mult decât valorează și vei avea probleme mari cu planificarea reviziilor și a lucrărilor majore de întreținere”, spune Matas Buzelis, expert pe piața auto din cadrul carVertical.

Analiza realizată de carVertical evidențiază și mărcile care sunt cel mai frecvent implicate în cazuri de fraudare a kilometrajului în segmentele electric și hibrid. Potrivit companiei, cele mai expuse sunt modelele foarte căutate pe piața second-hand, unde cererea ridicată poate încuraja practicile frauduloase.

În categoria automobilelor electrice, cea mai mare pondere a vehiculelor cu discrepanțe de kilometraj a fost înregistrată la Škoda, cu 4,7% dintre mașinile verificate. Urmează Nissan și Ford, fiecare cu câte 4,4%, Volkswagen cu 4% și Audi cu 3,5%.

În segmentul mașinilor hibrid, Toyota ocupă primul loc, cu 5,3% dintre vehiculele analizate având kilometrajul modificat. Clasamentul continuă cu Lexus (3,3%), Peugeot (2,9%), Ford (2,9%) și BMW (1,8%).

Specialiștii atrag atenția că percepția potrivit căreia sistemele electronice moderne nu pot fi manipulate nu reflectă realitatea din piața auto.

„Mulți șoferi încă cred că odometrul vehiculelor moderne este imposibil de manipulat, dar realitatea dovedește contrariul. Kilometrajul ridicat înseamnă adesea o uzură mai mare a bateriei la vehiculele electrice, ceea ce le reduce autonomia. Drept urmare, cumpărătorii tind să evite astfel de mașini. Acest lucru creează un stimulent pentru vânzătorii necinstiți să reducă fraudulos kilometrajul ca să poată prezenta vehiculul ca fiind într-o stare mai bună decât este în realitate”, explică Buzelis.

Compania subliniază că manipularea odometrului continuă să afecteze toate tipurile de propulsie și recomandă cumpărătorilor să analizeze istoricul complet al vehiculului înainte de achiziție, nu doar prețul, kilometrajul afișat sau tipul de motorizare.

Pentru evaluarea rapidă a riscurilor, rapoartele carVertical includ și indicatorul carVertical Score, un scor cu valori între 0 și 100 care sintetizează istoricul unui vehicul și facilitează compararea mai multor automobile rulate. Reprezentanții companiei precizează că acest scor nu înlocuiește raportul complet privind istoricul mașinii, ci oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de risc asociat fiecărui vehicul.

Datele prezentate provin dintr-un studiu realizat de carVertical pe baza rapoartelor privind istoricul vehiculelor achiziționate de clienții companiei în România, în perioada ianuarie 2024 – martie 2026. Analiza a grupat cazurile de manipulare a kilometrajului în funcție de tipul de combustibil și marcă, transformând rezultatele în procente pentru a evidenția frecvența acestor practici. Compania operează în 37 de țări din Europa, dar și în Statele Unite, Mexic și Australia, iar rapoartele sale sunt realizate pe baza informațiilor colectate din peste 1.000 de registre și baze de date dedicate istoricului vehiculelor.