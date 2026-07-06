Piața auto accelerează în România. O marcă din China depășește Tesla la mașinile electrice noi. București domină înmatriculările

Piața auto din România a înregistrat 236.126 de înmatriculări de autoturisme în primul semestru din 2026, potrivit unei analize realizate de PLUS-AUTO.RO pe baza datelor oficiale ale DRPCIV. Segmentul mașinilor noi a accelerat puternic în luna iunie, în timp ce mărcile chinezești își consolidează poziția, iar BYD a intrat în top 10 al celor mai cumpărate mărci noi și a depășit Tesla pe segmentul mașinilor electrice noi. În același timp, peste 72% dintre autoturismele înmatriculate în România rămân second-hand, iar Bucureștiul concentrează mai mult de jumătate din înmatriculările de mașini noi.

Piața auto din România a încheiat primul semestru din 2026 cu 236.126 de autoturisme înmatriculate. Dintre acestea, 171.276 au fost mașini rulate, reprezentând 72,5% din total, iar 64.850 au fost autoturisme noi, cu o pondere de 27,5%. Structura pieței rămâne apropiată de cea din 2025, însă este mai echilibrată decât în primul trimestru al anului, când mașinile second-hand reprezentau 76,7% din total.

Evoluția lunară indică o revenire puternică după scăderea din aprilie și mai. Anul a început cu 33.912 înmatriculări în ianuarie, a urcat la 42.739 în martie, a coborât la 38.216 în aprilie și la 37.590 în mai, pentru ca în iunie să atingă 43.461 de înmatriculări, cea mai ridicată valoare din primul semestru.

Creșterea din iunie a fost susținută în special de segmentul autoturismelor noi, care a ajuns la 16.120 de unități, cu aproape 60% peste nivelul înregistrat în aprilie.

Comentând această evoluție, reprezentanții platformei spun că preferințele cumpărătorilor încep să se schimbe.

„Iunie a fost o lună de accelerare pentru piața de mașini noi. Am văzut un apetit mult mai mare pentru Dacia, Toyota și pentru mărcile chinezești, în special BYD, ceea ce ne spune că bugetele consumatorilor rămân concentrate pe modele accesibile, dar mai mulți români aleg acum să cumpere direct o mașină nouă, nu neapărat second-hand. Este un semnal bun pentru a doua parte a anului”, declară Veronica Negru, Marketing & Growth Partner.

La nivelul întregii piețe, Volkswagen își păstrează poziția de lider, cu 33.468 de înmatriculări, urmat de BMW, cu 23.404 unități. Dacia ocupă locul al treilea, cu 23.278 de unități, diferența față de BMW reducându-se la doar 126 de autoturisme, pe fondul creșterii vânzărilor de mașini noi în luna iunie.

Clasamentul continuă cu Audi (17.487 unități), Renault (15.438), Skoda (14.153), Mercedes-Benz (13.376), Ford (10.599), Toyota (10.011) și Hyundai (7.155), care intră în top 10 înaintea Nissan și Opel.

Pe segmentul autoturismelor noi, Dacia conduce cu 11.683 de înmatriculări și o cotă de 18%, fiind urmată de Toyota (9,3%), Skoda (8,4%) și Volkswagen (7,4%). În schimb, pe piața mașinilor rulate, Volkswagen deține 16,7% din înmatriculări, urmat de BMW, cu 12,3%, și Audi, cu 9,2%.

Analiza arată că preferințele cumpărătorilor diferă în funcție de segmentul vizat.

„Volkswagen și BMW rămân alegerile de încredere ale românilor care caută performanță, fiabilitate și valoare bună de revânzare pe piața second-hand. În același timp, Dacia confirmă din nou statutul de brand național preferat — iar apropierea de BMW în clasamentul general arată cât de puternică este cererea pentru mașini noi accesibile în acest moment”, explică Veronica Negru, Marketing & Growth Partner, Plus Auto Marketplace.

Segmentul autoturismelor noi confirmă consolidarea producătorilor chinezi pe piața românească. În primele șase luni ale anului au fost înmatriculate 64.850 de mașini noi, iar Dacia și-a păstrat poziția de lider, urmată de Toyota și Skoda.

Clasamentul este completat de Volkswagen, Renault, Hyundai, Ford, Mercedes-Benz, BMW și BYD. Constructorul chinez ocupă locul al zecelea, cu 2.140 de autoturisme noi și o cotă de piață de 3,3%, confirmând ritmul rapid de creștere pe piața locală.

Evoluția este vizibilă și în segmentul electric. În primul semestru din 2026, Tesla a înregistrat 2.446 de autoturisme, dintre care 1.459 noi și 987 rulate. BYD a ajuns foarte aproape, cu 2.340 de unități, însă structura este diferită: 2.140 sunt mașini noi, iar doar 200 sunt second-hand, ceea ce reflectă intrarea recentă a mărcii pe piața din România.

Dacă sunt analizate exclusiv autoturismele electrice noi, BYD a înmatriculat 1.092 de unități și s-a apropiat semnificativ de Tesla, care a ajuns la 1.459 de unități. În schimb, pe segmentul mașinilor electrice rulate, Tesla rămâne lider detașat, cu 987 de unități, urmată la mare distanță de Hyundai, cu 317.

Analiza evidențiază și diferențe importante în funcție de tipul de propulsie. În cazul autoturismelor noi, hibridele reprezintă 57,9% din total, modelele pe benzină sau GPL 27,2%, electricele 8,5%, iar dieselul doar 6,3%.

Pe piața second-hand, situația este inversă. Motorina continuă să domine cu o cotă de 61%, urmată de benzină și GPL, cu 25,9%, hibridele cu 11,3%, iar mașinile electrice reprezintă doar 1,8% din total.

Totodată, segmentul electric și-a revenit după scăderea din primăvară. Ponderea mașinilor electrice noi a coborât de la 12,3% în ianuarie la 6,3% în aprilie, însă a urcat din nou la 9,3% în iunie. În total, în primele șase luni din 2026 au fost înmatriculate 8.607 autoturisme electrice, echivalentul a aproape 65% din întregul volum înregistrat în 2025. Astfel, cota mașinilor electrice în piața totală a crescut la 3,65%, comparativ cu 2,40% anul trecut.

Distribuția geografică scoate în evidență o concentrare puternică în Capitală. Din cele 64.850 de mașini noi înmatriculate în România în primul semestru, 35.062 au fost înregistrate în București, ceea ce reprezintă 54,1% din total. Ilfov ocupă locul al doilea, cu 2.942 de unități, adică doar 4,5%.

Capitala domină și segmentul electric. Aproape jumătate dintre autoturismele electrice noi înmatriculate în România, respectiv 2.565 din 5.522 de unități, au fost înregistrate în București.

În același timp, structura pieței second-hand din Capitală diferă semnificativ de media națională. Aproape 38% dintre autoturismele rulate înmatriculate în București sunt hibride, față de doar 11,3% la nivel național, un rezultat asociat dezvoltării flotelor de ride-hailing și parcului auto corporate.

Comentând aceste diferențe, reprezentanții platformei consideră că există încă un potențial important de dezvoltare în afara Capitalei.

„Concentrarea din București nu ne surprinde, dar amploarea ei da. Când peste jumătate din mașinile noi și aproape jumătate din mașinile electrice noi se vând într-un singur județ, asta ne spune că restul țării este încă la început de drum în privința adopției mașinilor noi și electrice — o oportunitate uriașă pentru anii următori”, explică Veronica Negru.

La nivel regional, Dacia domină în continuare în județele Mureș și Argeș, unde deține cele mai mari cote pe segmentul autoturismelor noi. În Cluj, Audi a devenit cea mai înmatriculată marcă nouă, înlocuind Nissan în preferințele cumpărătorilor.

Pe piața autoturismelor rulate, Volkswagen și BMW continuă să ocupe primele poziții în majoritatea județelor, inclusiv în Suceava, Bihor și Mureș. Argeș reprezintă excepția, unde Renault ocupă primul loc, iar în București lider pe segmentul second-hand rămâne BMW, urmat de Mercedes-Benz.

În paralel cu evoluția pieței, PLUS-AUTO.RO a anunțat lansarea unui pachet extins de funcționalități dedicate dealerilor și vânzătorilor individuali. Printre noutăți se află un sistem de promovare a anunțurilor bazat pe un algoritm de rotire echitabilă, un nou sistem de publicare cu salvare automată a progresului și un instrument care utilizează decodarea seriei VIN și inteligența artificială pentru completarea automată a descrierii vehiculului.

Datele platformei arată că anunțurile promovate generează, în medie, un interes de aproximativ 3,5 ori mai mare decât cele nepromovate, iar numărul contactelor din partea cumpărătorilor este de patru ori mai ridicat.

Referindu-se la noul sistem de promovare, reprezentanții platformei subliniază că acesta urmărește distribuirea echitabilă a vizibilității între utilizatori.

„Algoritmul de rotire echitabilă nu este un concept de marketing, ci o decizie tehnică asumată. Am ales corectitudinea în locul volumului”, declară reprezentanta platformei.

Platforma a simplificat și procesul de publicare a anunțurilor prin introducerea unui nou wizard care permite salvarea automată a progresului și publicarea rapidă direct de pe telefon.