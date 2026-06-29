Piața auto din România accelerează în mai. SUV-urile își consolidează dominația

După un început de an dificil, piața auto din România a oferit în luna mai unul dintre cele mai încurajatoare semnale din 2026. Potrivit datelor APIA și DGPCI, în luna mai au fost înmatriculate 11.136 de autoturisme noi, cu 7% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut, marcând a treia lună consecutivă de creștere.

Ritmul de creștere al pieței s-a accelerat față de luna aprilie, când în România au fost înmatriculate 10.112 autoturisme noi, confirmând tendința pozitivă. Chiar dacă bilanțul primelor cinci luni rămâne încă sub nivelul din 2025, evoluția din ultimele luni sugerează că piața recuperează treptat reculul înregistrat la începutul anului. În același timp, electrificarea continuă să câștige teren (+32% față de 2025), autoturismele electrificate ajungând la o cotă de piață de 68,5%, susținute de creșteri importante pe segmentele full-hybrid, plug-in hybrid și electric¹.

Dacă există însă o altă concluzie care se desprinde clar din datele lunii mai, aceasta este dominația SUV-urilor. Segmentul a crescut cu aproape 20% față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă în prezent nu mai puțin de 62% din piața autoturismelor noi din România². Cu alte cuvinte, aproape două din trei mașini noi înmatriculate în țara noastră sunt SUV-uri, într-o gamă de abordări și dimensiuni mai largă ca oricând.

Succesul acestei categorii nu este greu de explicat. SUV-urile reușesc să combine poziția înaltă la volan, spațiul generos pentru pasageri și bagaje, versatilitatea necesară unei familii moderne și, tot mai des, tehnologii de propulsie electrificată. Rezultatul este o categorie care continuă să atragă clienți din segmente foarte diferite ale pieței.

Într-un context economic marcat de o rată anuală a inflației de 10,9% în luna mai³, de creșterea costurilor de utilizare și de incertitudinile generate de evoluțiile internaționale din zona energiei și a combustibililor, este firesc ca argumentele de ordin practic și financiar să cântărească tot mai mult în procesul de achiziție. Evoluția puternic pozitivă a segmentelor electrificate arată că tot mai mulți clienți caută soluții care să combine performanța, confortul și eficiența în utilizare. Poate și cu mai mult pragmatism decât în trecut și cu mai multă atenție la ofertele speciale, pachetele de beneficii și costurile pe termen lung.

Tendința devine vizibilă inclusiv în segmentul SUV premium, unde prețul nu a reprezentat în mod tradițional principalul criteriu de alegere. Tot mai importantă devine valoarea percepută a pachetului complet – caracteristicile produsului, reputația modelului, costurile de utilizare și beneficiile comerciale disponibile la momentul achiziției.

Din această perspectivă, unul dintre rezultatele interesante ale pieței din 2026 este performanța modelului Volkswagen Touareg, care conduce confortabil vânzările în segmentul SUV premium mare din România după primele cinci luni ale anului. Cu toate că se află în ultimul său an de comercializare, lucru evidențiat chiar de denumirea Final Edition, modelul pare să beneficieze atât de reputația construită în timp, cât și de ofertele dedicate ultimelor versiuni disponibile, demonstrând că, inclusiv în zona premium, avantajele concrete la achiziție pot înclina balanța atunci când completează un produs cu caracteristici validate și o gamă variată de motorizări.

Dincolo de dinamica specifică a unor modele sau mărci, datele lunii mai confirmă câteva direcții clare pentru piața auto din România: revenirea treptată a cererii, consolidarea poziției SUV-urilor și accelerarea procesului de electrificare.

Rămâne de văzut în ce măsură aceste tendințe se vor menține în a doua parte a anului, într-un context economic și geopolitic care continuă să pună la încercare atât producătorii, cât și clienții. Evoluția pieței va depinde nu doar de predictibilitatea măsurilor economice și fiscale, ci și de consistența și momentul lansării programelor care susțin înnoirea și electrificarea parcului auto.

Note:

1, 2 • Conform datelor furnizate de DGPCI și APIA pentru luna mai 2026.

3 • Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru luna mai 2026.