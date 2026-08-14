Semnalul neașteptat venit de la BNR: ce se întâmplă cu prețurile RCA și cât ajunge să plătească un șofer

Creșterea prețurilor polițelor RCA a ajuns să fie menționată de Banca Națională a României printre factorii care influențează evoluția inflației. Asigurările auto sunt amintite alături de deprecierea leului față de euro, tarifele de telecomunicații, energie și alte componente care au contribuit la majorarea prețurilor.

Evoluția tarifelor RCA a fost semnalată anterior de Economica, care a relatat despre accelerarea scumpirilor de pe piața asigurărilor auto. Potrivit informațiilor prezentate, aproape toate societățile de asigurări și-au ajustat tarifele, iar la nivelul întregii piețe prima medie a crescut cu aproximativ 13-14% față de finalul anului trecut.

BNR include această evoluție în analiza sa asupra factorilor care au influențat dinamica inflației. Menționarea RCA apare într-o perioadă în care creșterile de prețuri sunt alimentate de mai multe surse, inclusiv de evoluția energiei și a cursului de schimb.

„În prima parte a intervalului de proiecție, traiectoria este influențată de deprecierea leului față de euro, de creșterea tarifelor de telecomunicații și RCA, de eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază și de efectele indirecte ale șocului energetic”, notează specialiștii BNR.

Potrivit celui mai recent raport asupra inflației, rata anuală a inflației IPC a ajuns la 10,42% în iunie 2026, cu 0,55 puncte procentuale peste nivelul consemnat în martie. Evoluția a fost influențată în principal de efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor produselor energetice, dar și de factori interni, precum ajustarea unor tarife administrate și deprecierea leului față de principalele valute.

Pe de altă parte, restrângerea cererii de consum și evoluția în general favorabilă a prețurilor materiilor prime agroalimentare au avut un efect de temperare. În același timp, presiunile provenite din zona energetică s-au reflectat în ritmul anual al inflației din trimestrul al doilea.

La combustibili, rata anuală a inflației a crescut de la 12,9% în martie la 19,2% în mai, înainte să coboare la 16% în iunie. Prețurile energiei electrice și gazelor naturale au avut, de asemenea, o dinamică mai accentuată, în principal pe fondul efectelor de bază, iar în cazul energiei electrice presiunile au fost amplificate de temperaturile ridicate din iunie.

Schema de sprijin a redus efectul direct al acestor evoluții asupra gospodăriilor, însă presiunile au continuat să se transmită indirect prin costurile suportate de companii. Rata medie anuală a inflației a continuat să crească în trimestrul al doilea din 2026, ajungând în iunie la 9,8% potrivit metodologiei naționale și la 8,6% potrivit indicelui armonizat.

Inflația CORE2 ajustat și-a întrerupt tendința de scădere în trimestrul al doilea din 2026 și a urcat la 8,3% în iunie, cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul din martie. Evoluțiile au fost diferite de la o componentă la alta.

În cazul mărfurilor alimentare procesate, rata anuală a inflației a coborât la 7,4% în iunie, de la 7,9% în martie. Evoluția a fost susținută de condițiile favorabile de pe piețele agricole și de reducerea semnificativă a costurilor unitare cu forța de muncă din industria alimentară.

Pentru mărfurile nealimentare, dinamica prețurilor a crescut ușor, de la 6,9% în martie la 7,1% în iunie. BNR leagă această evoluție de presiunile acumulate pe lanțurile de valoare adăugată, în contextul scumpirii unor materii prime și inputuri importate, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al crizei microcipurilor.

Cea mai importantă accelerare a fost înregistrată la serviciile de piață. Rata anuală a acestei componente a urcat de la 10,5% în martie la 11,5% în iunie, evoluție asociată în principal cu deprecierea leului, cu ponderea ridicată a tarifelor exprimate în euro, cu majorarea costurilor energetice și cu presiuni specifice existente pe anumite segmente ale cererii de consum.

Dinamica anuală a costurilor unitare cu forța de muncă la nivelul economiei a ajuns la 1,9% în primul trimestru din 2026, față de 0,3% în perioada anterioară. Creșterea a avut loc pe fondul încetinirii ritmului anual de creștere a productivității muncii, până la 0,1%, de la 2,8% în trimestrul anterior.

Remunerarea pe salariat a continuat să aibă un ritm pozitiv, de 2%, chiar dacă acesta a fost mai redus decât în trimestrul precedent. În industrie, dinamica anuală a costului salarial unitar s-a temperat până la 4,1%, comparativ cu 7,8% în trimestrul al patrulea din 2025.

Datele disponibile pentru lunile aprilie și mai indică însă o accelerare a ritmului anual de creștere până la 6,4%. Evoluția a avut loc pe fondul unei contracții semnificative a producției industriale, care a ajuns la niveluri comparabile cu cele din perioada pandemiei.

În cazul RCA, creșterea medie la nivelul pieței este estimată la aproximativ 13-14% față de finalul anului trecut. Cea mai mare parte a acestei majorări este asociată cu scumpirile din perioada de vară, în special cu evoluția tarifelor din luna iulie.

Calculele realizate pentru mai multe categorii de șoferi și autoturisme indică diferențe importante între primele RCA, în funcție de vârsta conducătorului auto, localitate, puterea mașinii și clasa bonus-malus.

Pentru un șofer de 40 de ani din București, care conduce o mașină cu puterea de 130 kW și are clasa B5, ofertele menționate sunt de 2.917 lei la Axeria și 2.942 de lei la Groupama.

Un șofer de 36 de ani din București, cu un autoturism de 74 kW și clasa B1, are oferte de 2.610 lei la Groupama și 2.694 de lei la Axeria. Pentru un șofer de aceeași vârstă din Suceava, care conduce o mașină de 81 kW și are B1, ofertele Axeria, Hellas Direct și Allianz Țiriac sunt în jurul valorii de 1.420 de lei.

Pentru un șofer de 56 de ani din Alba, cu o mașină de 65 kW și clasa B2, prima indicată pentru Hellas Direct este de 1.429 de lei. Un șofer de 49 de ani din Hunedoara, cu un autoturism de 77 kW și clasa B8, are o ofertă Allianz Țiriac de 680 de lei.

În cazul unui șofer de 69 de ani din Hunedoara, care conduce o mașină de 70 kW și are B8, oferta Hellas Direct este de 1.115 lei, iar cea Asirom ajunge la 1.188 de lei. Pentru un șofer de 53 de ani din Ilfov, cu un autoturism de 125 kW și B8, oferta Grawe este de 1.612 lei.

Un șofer de 58 de ani din Cluj, cu o mașină de 110 kW și clasa B8, are o ofertă Hellas Direct de 1.249 de lei. Pentru un șofer de 36 de ani din Cluj, care conduce un autoturism de 88 kW și are clasa B7, prima indicată pentru Hellas Direct este de 1.293 de lei.