Ce se întâmplă cu o proprietate când lipsesc actele. Explicația care îi vizează pe mulți români
SURSA FOTO: Dreamstime - Modelul unei case pe o hartă cadastrală
Lipsa unor documente, existența unor acte vechi sau situațiile în care acestea nu mai corespund realității actuale nu împiedică identificarea imobilelor în procesul de înregistrare sistematică. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) explică modul în care pot fi evidențiate terenurile și construcțiile pentru care proprietarii nu au toate documentele necesare.
Proprietatea fără acte complete intră într-o situație specială. Ce prevede procedura
ANCPI precizează că proprietățile pot fi identificate și măsurate chiar dacă actele lipsesc, sunt vechi sau incomplete. Atunci când dreptul de proprietate nu poate fi dovedit prin documente complete, dar persoana exercită posesia asupra imobilului, aceasta poate fi evidențiată în procesul de înregistrare sistematică, în condițiile legii.
„Cum sunt înregistrate proprietățile dacă nu ai toate documentele? Înscrierea posesiei. Chiar și în cazul în care actelele lipsesc, sunt vechi, incomplete sau pot să nu mai reflecte situația actuală a terenului ori a construcției, în cadrul procesului de înregistrare sistematică derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), imobilul poate fi identificat, măsurat și inclus în documentele tehnice ale cadastrului, pe baza informațiilor disponibile și a situației constatate în teren.
În anumite situații, atunci când dreptul de proprietate nu poate fi dovedit prin acte complete, dar persoana exercită posesia asupra imobilului, aceasta poate fi evidențiată în cadrul procesului de înregistrare sistematică, în condițiile prevăzute de lege”, a transmis Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Ce acte ar putea ajuta
Instituția precizează că identificarea unui imobil poate avea la bază mai multe categorii de documente. Sunt luate în considerare actele și informațiile disponibile, inclusiv documente mai vechi referitoare la teren sau construcție, înscrisuri privind transmiterea imobilului ori documente emise de autoritățile locale.
„Pentru identificarea imobilului pot fi utile:
- acte vechi referitoare la teren sau construcție;
- înscrisuri privind transmiterea imobilului;
- acte de identitate și acte de stare civilă;
- informații din registrul agricol;
- documente emise de primărie;
- hotărâri judecătorești;
- schițe, planuri sau alte documente privind amplasamentul ori limitele imobilului”, mai arată Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Verificarea informațiilor după întocmirea cadastrului
După întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval, proprietarii, deținătorii și persoanele interesate pot verifica informațiile înscrise cu privire la imobile.
Verificarea datelor este necesară pentru identificarea eventualelor erori sau neconcordanțe în documentele tehnice. Persoanele care constată astfel de situații au posibilitatea de a le semnala printr-o cerere de rectificare.
Rectificarea se realizează potrivit procedurilor prevăzute de lege, iar perioada de afișare publică oferă posibilitatea verificării informațiilor referitoare la terenurile și construcțiile incluse în lucrările de cadastru.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează, totodată, Faza II a unui proiect major destinat creșterii gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România.
Proiectul pentru înregistrarea proprietăților din mediul rural
Proiectul este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, potrivit informațiilor publicate de ANCPI.
„Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027”, a mai scris Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în postarea de pe social media.
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