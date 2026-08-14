Vremea se schimbă chiar de Sfânta Maria. ANM anunță când revine „cupola de foc”

Românii care se pregătesc pentru minivacanța de Sfânta Maria vor avea parte de temperaturi mai suportabile la finalul acestei săptămâni. Vremea de Sfânta Maria va aduce vineri și sâmbătă maxime mai moderate în cea mai mare parte a țării, potrivit datelor prezentate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Elena Mateescu anunță însă că răcirea va fi de scurtă durată, iar de duminică temperaturile vor începe din nou să crească. Săptămâna viitoare, în vestul țării, maximele ar putea ajunge la 37-38 de grade Celsius.

Vremea de Sfânta Maria va fi mai puțin fierbinte decât în zilele precedente, pe fondul unei scăderi a temperaturilor care se va resimți vineri în mai multe regiuni ale țării. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a declarat la România TV că maximele se vor încadra între 23 și 33 de grade Celsius, iar în București vor fi aproximativ 28-29 de grade.

Scăderea temperaturilor poate diminua inclusiv riscul de incendii în sud-vestul țării, regiune afectată deja de astfel de episoade. Vântul va sufla moderat, cu viteze care pot ajunge la 35-40 km/h, iar precipitațiile prognozate vor fi slabe, de până la 5 litri/mp.

Sâmbătă, regimul termic va rămâne apropiat de cel din ziua precedentă, astfel că nu este anticipată o schimbare importantă a vremii. Perioada cu temperaturi mai moderate va fi însă scurtă, pentru că încălzirea va începe din nou duminică.

„În următoarele zile, din punct de vedere meteorologic, temperaturile sunt în scădere. Deci, este posibil ca riscul pentru incendii în partea de sud-vest a țării, unde deja am înregistrat episoade, să fie unul redus, pentru că temperaturile vor fi între 23 și 33 de grade în Câmpia de Vest, cu 28-29 de grade în Capitală. Vântul va fi moderat, cu viteze de 35-40 km/h. Mâine, precipitații slabe, de până la 5 l/mp. Sâmbătă, un ecart asemănător, pentru ca duminică să crească din nou. Iar cursul săptămânii să aducă temperaturi de 37-38 de grade în partea de vest a țării.”, a declarat Elena Mateescu la România TV.

Pauza de la temperaturile foarte ridicate nu se va prelungi și în prima parte a săptămânii viitoare, deoarece ANM estimează o nouă încălzire începând de duminică. Valorile termice vor porni din nou pe o traiectorie ascendentă, după intervalul mai răcoros de vineri și sâmbătă.

Creșterea temperaturilor va deveni mai evidentă pe parcursul săptămânii următoare. Potrivit Elenei Mateescu, vestul țării se va număra printre zonele în care căldura va fi din nou accentuată, cu maxime estimate la 37-38 de grade Celsius.

Astfel, vremea de Sfânta Maria marchează doar o întrerupere temporară a perioadei caniculare, diferența fiind vizibilă între temperaturile prognozate pentru vineri și sâmbătă și cele anticipate pentru zilele următoare.

Vineri, 14 august, vremea va fi în general frumoasă la nivelul țării și călduroasă în regiunile vestice, însă fără valorile extreme înregistrate în perioadele caniculare. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la aproximativ 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral vor ajunge la aproximativ 20 de grade.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu înnorări temporare în centrul și sud-vestul țării, precum și în extremitatea sud-estică. Ploi de scurtă durată, cu cantități estimate în general la 2-5 litri/mp, și posibile descărcări electrice sunt prognozate pe suprafețe restrânse, în special în zona Carpaților Meridionali și Occidentali.

În timpul nopții, cerul va deveni predominant senin în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în special în timpul zilei, în regiunile sudice și, local, în cele nord-vestice și centrale, unde rafalele vor atinge în general 35-45 km/h. Izolat, în depresiuni, se poate forma ceață.

În Capitală, ziua de vineri va aduce vreme frumoasă și temperaturi considerabil mai ușor de suportat decât în perioadele cu caniculă. Cerul va fi variabil în timpul zilei și predominant senin pe parcursul nopții.

Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului, cu rafale de aproximativ 30-40 km/h, după care va deveni în general slab. Temperatura maximă prognozată pentru București este de 28-29 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa între 12 și 15 grade.