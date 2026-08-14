Războiul din Orientul Mijlociu se extinde. Rebelii houthi atacă din nou o rafinărie strategică din Arabia Saudită

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc după un nou atac lansat joi de rebelii houthi asupra unei rafinării Aramco din sud-vestul Arabiei Saudite, în apropierea frontierei cu Yemenul. Insurgenții susțin că au folosit două drone împotriva instalației petroliere din regiunea Jizan. Aceeași rafinărie fusese vizată și duminică într-o acțiune revendicată de gruparea yemenită. Atacurile intervin pe fondul intensificării confruntării dintre houthi și Arabia Saudită în Marea Roșie și pe teritoriul saudit.

Orientul Mijlociu se confruntă cu o nouă escaladare după ce rebelii șiiți houthi au anunțat că au atacat joi rafinăria companiei petroliere Aramco din regiunea Jizan, situată în sud-vestul Arabiei Saudite, la granița cu Yemenul. Potrivit informațiilor transmise de EFE și preluate de Agerpres, operațiunea ar fi fost efectuată cu două drone.

O sursă militară citată de Saba, agenția de presă yemenită aflată sub controlul rebelilor, a susținut că ținta a fost lovită în mod deliberat.

„Houthi au atacat o rafinărie Aramco în regiunea Jizan cu două drone, realizând un atac ţintit”, a declarat o sursă militară pentru Saba, agenţie de ştiri yemenită controlată de rebeli.

Reprezentantul militar citat de agenția Saba a prezentat atacul drept un răspuns la acțiunile Arabiei Saudite în Yemen și a avertizat că operațiunile insurgenților vor continua.

„Acest atac răspunde încălcării spaţiului aerian şi a suveranităţii yemenite de către inamicul saudit”, a declarat sursa neidentificată, care a adăugat că insurgenţii vor continua să „răspundă cu fermitate la orice încălcare a suveranităţii ţării sau agresiune împotriva Yemenului”.

Până în prezent, autoritățile din Arabia Saudită nu au reacționat la informațiile privind atacul revendicat de houthi.

Atacul de joi nu este primul îndreptat în ultimele zile împotriva instalației petroliere din Jizan. Rebelii houthi au revendicat duminică o altă operațiune asupra aceleiași rafinării, ceea ce indică o intensificare a presiunii exercitate asupra infrastructurii energetice saudite.

Rafinăria vizată are o capacitate de procesare de aproximativ 400.000 de barili de țiței pe zi. Instalația produce, de asemenea, produse petroliere rafinate, printre care benzină și motorină.

Noua acțiune intervine într-o perioadă de escaladare între rebelii houthi și Arabia Saudită. Riadul a intervenit militar în Yemen în 2015, în sprijinul guvernului recunoscut internațional, după ce rebelii au preluat controlul asupra capitalei și și-au extins ulterior influența asupra unei mari părți din nordul țării.

Actualul val de tensiuni a început la sfârșitul lunii trecute, când houthi au anunțat instituirea unui blocaj maritim împotriva navigației saudite în Marea Roșie. Insurgenții au prezentat măsura drept o represalie pentru restricțiile aplicate în teritoriile din Yemen aflate sub controlul lor.

De atunci, rebelii au lansat atacuri cu rachete și drone atât împotriva unor nave comerciale care tranzitează Marea Roșie, cât și asupra unor ținte de pe teritoriul Arabiei Saudite. Printre obiectivele vizate se numără și instalații din sectorul petrolier, infrastructură esențială pentru economia regatului.

Intensificarea atacurilor extinde presiunea dincolo de frontul terestru din Yemen și aduce în centrul confruntării rutele maritime și infrastructura energetică din această parte a Orientului Mijlociu.

Escaladarea din Marea Roșie a avut deja consecințe asupra navigației comerciale. O navă s-a scufundat după ce a fost atacată de o ambarcațiune-capcană încărcată cu explozibili, potrivit unui oficial local yemenit și autorităților indiene, citate de Agerpres.

Incidentul s-a produs în contextul blocadei maritime asupra porturilor saudite anunțate de rebelii houthi din Yemen. Toți cei 14 marinari aflați la bordul navei au fost salvați.

Atacul asupra vasului se înscrie în seria operațiunilor care au transformat Marea Roșie într-un punct major de tensiune, în condițiile în care această rută este importantă pentru transportul maritim internațional și pentru legăturile comerciale dintre Asia, Orientul Mijlociu și Europa.

Arabia Saudită a reacționat la operațiunile houthi prin atacuri desfășurate de coaliția pe care o conduce asupra unor teritorii controlate de rebeli în Yemen. În paralel, Riadul a anunțat constituirea unei coaliții maritime multinaționale care ar urma să protejeze navigația în Marea Roșie și în Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Riscul extinderii confruntărilor a fost semnalat și la nivelul Organizației Națiunilor Unite. Emisarul special al ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, a avertizat joi, în fața Consiliului de Securitate, asupra deteriorării situației de securitate.

Potrivit oficialului ONU, Yemenul se confruntă în prezent cu cel mai ridicat risc de revenire la un conflict pe scară largă de la armistițiul convenit în 2022.