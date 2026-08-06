Prețul petrolului a crescut din nou. Un proiect al Iranului privind Strâmtoarea Hormuz alimentează temerile din piață
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Prețurile petrolului au revenit pe creștere joi, după apariția unor informații privind un proiect de plan al Iranului care ar impune condiții mai stricte pentru navigația prin Strâmtoarea Ormuz. Evoluția vine după câteva zile de scăderi alimentate de speranțele privind un acord care să permită libera circulație prin această rută strategică pentru transportul de petrol.
Petrolul Brent și WTI au recuperat o parte din pierderile din această săptămână
Cotația petrolului Brent, referința internațională, a urcat cu 3,6%, până la 82,36 dolari pe baril.
În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu aproximativ 2,8%, până la 77,30 dolari pe baril.
Cu toate acestea, prețurile rămân cu aproximativ 8% sub nivelul de la începutul săptămânii, după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marți că un acord pentru redeschiderea circulației prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi încheiat rapid.
Până în prezent însă, un astfel de acord nu a fost anunțat oficial.
Un proiect publicat de presa de stat iraniană prevede restricții pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz
Potrivit informațiilor apărute în presa iraniană, Iranul și Omanul continuă discuțiile privind stabilirea unor rute de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz.
Conform planului analizat, navele care intră în Golf ar urma să navigheze prin apele teritoriale iraniene, iar cele care ies din zonă prin apele Omanului.
Totuși, agenția de presă de stat Fars a publicat joi un proiect preliminar care conține condiții mai restrictive pentru traficul maritim. Documentul este analizat în prezent de o comisie a Parlamentului iranian.
Proiectul prevede interzicerea tranzitului pentru navele americane și israeliene prin Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, alte state considerate de Teheran drept responsabile pentru prejudicii aduse Iranului nu ar urma să poată utiliza această rută până la plata unor despăgubiri.
În plus, proiectul menționează aplicarea unor penalități echivalente cu 20% din valoarea încărcăturii transportate de navele care încalcă aceste prevederi.
Tensiunile din regiune continuă să influențeze piața petrolului
Pe lângă evoluțiile privind Strâmtoarea Ormuz, situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată.
Rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au susținut joi că au atacat concentrări de trupe saudite. Cu o zi înainte, aceștia au afirmat că au vizat un petrolier saudit în Marea Roșie, în apropierea terminalului de export Yanbu, utilizat pentru redirecționarea transporturilor de petrol.
În același timp, Centrul britanic pentru Operațiuni Maritime Comerciale (UKMTO) a raportat că un petrolier aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz a auzit două explozii în apropierea coastelor Omanului.
Potrivit autorităților britanice, echipajul și nava nu au fost afectate, însă incidentul contribuie la menținerea incertitudinilor privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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