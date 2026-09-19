Benzina și motorina, mai scumpe ca niciodată în UE. Ce se anunță pentru luna octombrie

Prețurile benzinei și motorinei au urcat la niveluri record în Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene. La prețurile medii actuale, un rezervor de 50 de litri costă aproximativ 103 euro în cazul benzinei și 108 euro pentru motorină. Presiunile ar putea continua, în condițiile în care experții Băncii Centrale Europene estimează că marjele de rafinare pentru motorină vor atinge un vârf abia în octombrie.

Alimentarea unei mașini nu a costat niciodată mai mult, în medie, în Uniunea Europeană, potrivit datelor Comisiei Europene care acoperă o perioadă de peste două decenii.

La 14 septembrie, prețul mediu ponderat al benzinei la nivelul UE era de 2,063 euro pe litru, în timp ce motorina ajunsese la 2,159 euro pe litru. Ambele reprezintă cele mai ridicate valori din seria Comisiei, care începe în 2005.

În cazul benzinei, precedentul record fusese înregistrat în 2022, în timp ce motorina mai ajunsese la nivelul actual în luna aprilie a acestui an.

Cifrele provin din cel mai recent Buletin Săptămânal al Petrolului al Comisiei Europene, publicat pe 17 septembrie, și au la bază prețurile raportate pentru 14 septembrie. Valorile includ taxele.

De la începutul anului 2026, prețul mediu ponderat al benzinei în UE a crescut cu aproximativ 29%, iar cel al motorinei cu aproape 40%.

Scumpirile se văd direct în costul unui plin. La actualele prețuri medii, pentru 50 de litri de benzină un șofer plătește aproximativ 103 euro, iar pentru aceeași cantitate de motorină, aproximativ 108 euro.

Există însă diferențe importante între statele membre.

Benzina este cea mai ieftină în Malta, unde litrul costă 1,34 euro, și cea mai scumpă în Danemarca, la 2,56 euro pe litru.

În cazul motorinei, prețurile variază de la 1,21 euro pe litru în Malta până la 2,51 euro în Finlanda.

Prețurile carburanților au crescut puternic în ultimele luni, după izbucnirea războiului cu Iranul la sfârșitul lunii februarie și perturbarea fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

Cotația internațională de referință a petrolului Brent a depășit 126 de dolari pe baril în punctul culminant al conflictului. Vineri, petrolul se tranzacționa la peste 104 dolari pe baril pentru livrare în luna următoare. Înainte de izbucnirea războiului, Brent costa aproximativ 72 de dolari pe baril.

Scumpirea energiei a amplificat și presiunile inflaționiste. Inflația energiei în zona euro a urcat la 14,3% în august, de la 10,3% în iulie, potrivit Băncii Centrale Europene.

În același timp, aprovizionarea Europei cu țiței se confruntă cu noi perturbări. Saudi Aramco a informat cel puțin două rafinării europene că nu vor primi petrol în baza contractelor pe termen lung în octombrie, după un atac asupra principalei conducte a regatului către Marea Roșie, potrivit Bloomberg. Persoanele familiarizate cu decizia au precizat că măsura se aplică tuturor cumpărătorilor europeni.

Cotația internațională a petrolului nu este singurul factor care influențează prețurile benzinei și motorinei. Costurile și marjele de rafinare au crescut, de asemenea, semnificativ și exercită o presiune suplimentară asupra prețurilor de la pompă.

Marjele de rafinare reprezintă diferența dintre costul țițeiului și prețul produselor rafinate, precum benzina și motorina.

În timp ce marjele pentru benzină par să fi atins deja un vârf, experții BCE consultați de Euronews Business estimează că marjele motorinei vor ajunge la cel mai ridicat nivel abia în octombrie.

„Privind în perspectivă, pe baza contractelor futures pe motorină rafinată de la LSEG din 16 septembrie, se așteaptă ca marja pentru motorină să atingă un vârf în octombrie. Pe baza contractelor futures pe benzină rafinată de la LSEG din 16 septembrie, marjele pe benzină au atins un vârf în august”, au declarat aceștia.

Prețul țițeiului reprezintă doar o parte din suma achitată de șoferi atunci când alimentează.

Potrivit calculelor prezentate într-un blog al BCE publicat în iulie, țițeiul reprezenta mai puțin de un sfert din prețul la pompă în zona euro. Restul era format din costurile și marjele de rafinare și distribuție, accize și taxa pe valoarea adăugată.

Fiscalitatea are o pondere importantă. Calculele BCE indică faptul că accizele și TVA-ul reprezentau împreună aproximativ 52% din prețul benzinei din zona euro în luna iulie. În cazul motorinei, ponderea era de aproximativ 44%.

Aceste componente contribuie și la diferențele semnificative dintre prețurile practicate în statele europene.

Guvernele pot diminua temporar efectul creșterii prețurilor petrolului prin măsuri precum reducerea accizelor la carburanți.

Experții BCE au declarat pentru Euronews Business că marjele de rafinare au în prezent o contribuție semnificativă la prețurile carburanților, în special în cazul motorinei.

„În momentul actual, am estimat că în a treia săptămână a lunii septembrie marjele de rafinare au contribuit cu 0,41 EUR (19% din prețul la pompă) și, respectiv, 0,17 EUR (8%) pe litru la prețurile cu amănuntul ale motorinei și benzinei în zona euro.”

Astfel, marjele de rafinare reprezintă aproape o cincime din prețul motorinei la pompă. În cazul benzinei, contribuția estimată este de 8%.

Prețurile mai mari ale țițeiului alimentează, la rândul lor, inflația energetică atât în zona euro, cât și în UE în ansamblu.

Potrivit analizei BCE publicate în iulie, creșterile prețului petrolului se reflectă, în general, integral în prețurile carburanților înainte de taxe într-un interval de una până la două luni.

Perspectivele pentru următoarea perioadă rămân incerte, iar o nouă perturbare a aprovizionării cu energie ar putea aduce alte scumpiri.

Declarația de politică monetară a BCE, publicată pe 10 septembrie, avertizează:

„O nouă întrerupere a aprovizionării cu energie ar putea determina o creștere suplimentară a prețurilor la energie și pentru o perioadă mai lungă decât se preconizează în prezent.”

Experții BCE consideră că încheierea conflictului din Orientul Mijlociu și restabilirea fluxurilor de energie și a activității de rafinare ar fi esențiale pentru reducerea prețurilor.

„Pentru ca prețurile la benzină și motorină să scadă, factorul cheie ar fi încetarea războiului din Orientul Mijlociu, normalizarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz și reluarea activității globale de rafinare pentru a permite reconstituirea stocurilor de petrol”, au spus aceștia.

O asemenea normalizare ar putea determina o reducere rapidă atât a cotațiilor țițeiului, cât și a prețurilor carburanților la pompă.

Există însă un alt factor care ar putea menține presiunea asupra prețurilor. Perturbările care afectează capacitatea de rafinare a Rusiei ar putea menține marjele ridicate chiar și în situația în care conflictul din Orientul Mijlociu s-ar încheia.