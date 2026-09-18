Preț carburanți vineri, 18 septembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină

Prețurile carburanților au rămas neschimbate vineri, 18 septembrie, după scumpirile puternice înregistrate în ultimele luni. Benzina standard are o medie națională de 9,97 lei pe litru, în timp ce motorina se menține la 10,77 lei pe litru. Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, șoferii plătesc însă cu până la 1,55 lei mai mult pentru fiecare litru alimentat.

Datele publicate vineri de PretCarburant.ro arată că nici benzina, nici motorina și nici GPL-ul nu au înregistrat modificări față de ziua precedentă.

Prețul mediu la nivel național pentru benzina standard este de 9,97 lei/litru, calculul fiind realizat pe baza prețurilor din 1.335 de stații.

În funcție de stația de alimentare, benzina standard poate fi găsită la prețuri cuprinse între 9,65 și 10,07 lei/litru.

Cel mai mic preț raportat vineri este de 9,65 lei/litru, la o stație Socar din Aștileu, județul Bihor.

Față de 30 iunie, benzina este însă cu 1,31 lei/litru mai scumpă, ceea ce reprezintă o creștere de 15,1%.

În cazul motorinei standard, media națională se situează la 10,77 lei/litru, fără nicio modificare față de ziua precedentă.

Prețurile analizate în 1.337 de stații sunt cuprinse între 10,18 și 10,86 lei/litru. Cea mai ieftină motorină raportată vineri costă 10,18 lei/litru și poate fi găsită la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

Comparativ cu 30 iunie, diferența este și mai mare decât în cazul benzinei. Motorina s-a scumpit cu 1,55 lei/litru, echivalentul unei creșteri de 16,8%.

Pentru un plin de 50 de litri, diferența față de prețurile de la finalul lunii iunie ajunge astfel la 65,5 lei în cazul benzinei și la 77,5 lei pentru motorină.

Și prețul GPL a rămas stabil. Media națională este de 4,70 lei/litru, iar valorile raportate în cele 313 stații monitorizate sunt cuprinse între 4,28 și 4,99 lei/litru.

Cel mai redus preț, de 4,28 lei/litru, este raportat la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Față de 30 iunie, GPL-ul s-a scumpit cu 15 bani pe litru, respectiv cu 3,3%.

În București, media este de 9,97 lei/litru pentru benzina standard și de 10,77 lei/litru pentru motorină.

La Cluj-Napoca, benzina costă în medie 9,98 lei/litru, iar motorina 10,78 lei. Aceleași valori sunt raportate în Timișoara.

În Iași, media este de 9,97 lei pentru benzină și 10,78 lei pentru motorină, iar în Constanța ajunge la 9,98 lei, respectiv 10,79 lei.

La Brașov, prețurile medii sunt de 9,97 lei pentru benzină și 10,78 lei pentru motorină, în timp ce la Craiova sunt de 9,97 lei și 10,77 lei. Oradea înregistrează o medie de 9,99 lei/litru pentru benzină și 10,77 lei/litru pentru motorină.

La nivelul județelor, cea mai redusă medie pentru benzină este raportată în Botoșani, de 9,95 lei/litru, iar cea mai ridicată în Ilfov, de 9,98 lei/litru. Pentru motorină, Sălaj are cea mai mică medie, de 10,74 lei/litru, în timp ce Ilfov ajunge la 10,79 lei/litru.

Cotația petrolului Brent este de 104,04 dolari pe baril, cu 1,43 dolari sub nivelul precedent.

Chiar și după această scădere, petrolul se află cu 41,2% peste nivelul de la 30 iunie, când barilul Brent era cotat la 73,66 dolari.

Evoluția petrolului este unul dintre factorii care pot influența costurile carburanților, alături de cursul valutar, fiscalitate și costurile de rafinare, transport și distribuție. Prețurile de la pompă nu urmează însă instantaneu variațiile zilnice ale cotațiilor internaționale.