Motorina a ajuns la un preț record în SUA. Scumpirea carburanților începe să pună presiune pe prețurile alimentelor

Prețul motorinei a atins joi un nou record în Statele Unite, în timp ce benzina continuă să se scumpească pe fondul restrângerii aprovizionării globale cu petrol. Conflictul cu Iranul și problemele apărute pe rutele importante de transport și la infrastructura petrolieră din Orientul Mijlociu mențin presiunea asupra pieței.

Prețul mediu al motorinei în SUA a ajuns la 6,40 dolari pe galon, cu 9 cenți mai mult decât miercuri și cu 73% peste nivelul înregistrat în urmă cu un an, potrivit AAA.

Benzina regular s-a scumpit cu 7 cenți peste noapte, până la o medie națională de 4,44 dolari pe galon. Prețul este cu 39% mai mare decât în urmă cu un an și se apropie de recordul de 5,02 dolari stabilit în iunie 2022.

Patrick De Haan, șeful departamentului de analiză petrolieră al GasBuddy, a anunțat că New Jersey și Maine au stabilit joi noi recorduri pentru motorină. În total, 44 de state americane au acum prețuri record.

Tom Kloza, consilier-șef pentru energie la Gulf Oil, anticipează noi „creșteri uluitoare la pompă atât pentru benzină, cât și pentru motorină”, în condițiile în care prețurile de retail nu au absorbit încă toate scumpirile de pe piața angro, transmite The Independent.

Scumpirile sunt alimentate de perturbările apărute pe piața mondială a petrolului după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. Înaintea declanșării războiului pe 28 februarie, prin această rută trecea aproximativ 20% din petrolul mondial.

Traficul s-a redus și mai mult în această săptămână, odată cu intensificarea confruntărilor dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi susținuți de Iran în Yemen. Miercuri, o singură navă a ieșit din strâmtoare.

Presiunile au fost amplificate și de recentele atacuri cu drone asupra conductei petroliere Est-Vest din Arabia Saudită. Infrastructura a fost închisă temporar, punând în pericol volume echivalente cu aproximativ 4% din oferta mondială de petrol.

Donald Trump a recunoscut miercuri că prețurile carburanților sunt „puțin mai mari”, dar a susținut că acesta este un cost justificat de războiul cu Iranul.

„Este un preț foarte mic de plătit pentru ceea ce am făcut”, a declarat președintele american în timpul unui eveniment electoral din Carolina de Nord.

Trump a afirmat că ar putea fi justificate chiar și creșteri mai mari, dar a repetat că se așteaptă ca prețurile să scadă ulterior rapid.

Fosta membră a Camerei Reprezentanților Marjorie Taylor Greene, cândva o susținătoare a lui Trump, l-a criticat însă direct. Aceasta a publicat un videoclip realizat în California, unde motorina era vândută cu 8,50 dolari pe galon.

„Este vina lui Trump. Nu ar trebui să fie atât de scumpă. Trebuie să se termine”, a spus Greene.

Efectele nu se limitează la șoferi. Motorina este esențială pentru economia americană, fiind utilizată de camioanele, trenurile și navele care transportă o mare parte dintre bunurile de consum.

Potrivit Independent Grocers Alliance, cheltuielile legate de combustibil pot reprezenta până la 30% din costul total al unor produse alimentare. O creștere susținută de 10-15% a prețurilor carburanților poate determina o majorare cu 2-4% a prețurilor alimentelor la vânzarea cu amănuntul.

Datele pentru luna trecută arătau deja o creștere anuală de 2,2% a prețurilor alimentelor consumate acasă și de 3,4% pentru mesele luate în afara locuinței. Printre cele mai mari scumpiri se numărau alte tipuri de carne de pasăre decât puiul, cu 11,5%, cafeaua instant, cu 11%, și peștele și fructele de mare congelate, cu 8,2%.