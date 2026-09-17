Bolt și Lucid vor introduce cel puțin 25.000 de robotaxiuri în Europa până în 2035

Bolt și Lucid vor introduce în Europa cel puțin 25.000 de robotaxiuri, în cadrul unui parteneriat anunțat joi. Bolt va opera flota. Vehiculele vor fi echipate cu tehnologie Nvidia.

Platforma de car-sharing Bolt intenționează să introducă în circulație cel puțin 25.000 de vehicule complet autonome în Europa, în colaborare cu producătorul american de vehicule electrice Lucid, au anunțat joi cele două companii.

Bolt nu a precizat în cât timp intenționează să atingă acest obiectiv și nici valoarea investiției planificate. Compania urmărește însă să ajungă la o flotă de 100.000 de vehicule autonome în Europa până în 2035.

Europa încearcă să își dezvolte capacitățile în domeniul conducerii autonome, în contextul concurenței tot mai intense din partea SUA și Chinei.

Directorul general al Bolt, Markus Villig, consideră că, în timp, piața europeană ar putea susține milioane de robotaxiuri. El a explicat că principalul obstacol îl reprezintă reglementările de siguranță din Europa, care sunt mult mai stricte decât cele din SUA și China.

Villig a mai spus că Europa are potențialul de a dezvolta tehnologia necesară pentru vehiculele autonome, avertizând că o dependență pe termen lung de importurile provenite de pe piețele concurente ar constitui un risc strategic major.

„Credem că, în timp, va exista loc pentru milioane de robotaxiuri în Europa. Pe termen lung, trebuie să dezvoltăm această tehnologie în cadrul UE, pentru cerinţele UE şi conform standardelor locale. Pur şi simplu nu există niciun partener cu care să putem colabora în acest sens”, a afirmat Villig.

În opinia sa, pe termen lung, tehnologia pentru vehicule autonome trebuie dezvoltată în Uniunea Europeană, pentru cerințele acesteia și în conformitate cu standardele locale. El a adăugat că, în prezent, Bolt nu are un partener cu care să poată dezvolta această tehnologie în condițiile respective.

În cadrul parteneriatului cu Lucid, Bolt va deține și va opera flota de vehicule autonome. Cele două companii intenționează să utilizeze pentru operarea acestora sistemul Hyperion, dezvoltat de producătorul american de cipuri Nvidia. Robotaxiurile urmează să fie fabricate la noua unitate de producție a Lucid din Arabia Saudită, a cărei punere în funcțiune este programată pentru începutul anului viitor.

Parteneriatul dintre Bolt și Lucid reflectă trecerea serviciilor de robotaxi de la programe-pilot la implementarea comercială, în special în Europa, unde concurența se intensifică, iar companiile își extind operațiunile.

Uber, Verne și Pony.ai au lansat în luna august servicii de robotaxi la Zagreb. În același timp, Waymo, companie deținută de Alphabet, testează vehicule autonome la Munchen și pregătește lansarea unui serviciu în Germania la sfârșitul anului 2027.