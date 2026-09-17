Snap aduce ochelarii AR în companii. Nvidia, AWS și Salesforce dezvoltă soluții pentru Specs

Snap vrea să ducă ochelarii de realitate augmentată Specs dincolo de piața de consum și în zona companiilor. Snap colaborează cu Nvidia, Amazon Web Services și Salesforce pentru a transforma dispozitivul într-un instrument destinat mediului de business și utilizării inteligenței artificiale.

Snap colaborează cu Nvidia, Amazon Web Services și Salesforce într-un efort de a aduce ochelarii săi de realitate augmentată (AR), „Specs”, care costă 2.000 de dolari, pe piața de business (enterprise).

Evan Spiegel, CEO-ul Snap, a descris inițiativa ca parte a efortului mai amplu al companiei de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă că Specs este, de fapt, un computer, și nu doar o pereche de ochelari inteligenți destinată realizării de fotografii.

Când Snap a prezentat ochelarii AR Specs în luna iunie, compania a anunțat un preț de 2.195 de dolari și un avans rambursabil de 200 de dolari. Dispozitivul a fost promovat ca fiind destinat publicului larg, nu dezvoltatorilor. Deși tehnologiile AR și cele conexe de realitate virtuală (VR) au evoluat de-a lungul anilor, dispozitive precum HoloLens de la Microsoft și căștile VR Quest de la Meta nu au reușit să devină succese răsunătoare.

Spiegel a explicat că volumul și dimensiunile acestor dispozitive mai vechi au reprezentat un obstacol major. În opinia sa, ochelarii AR Specs ar fi mai potriviți pentru sarcini precum asistarea tehnicienilor de teren în diagnosticarea problemelor echipamentelor, prin afișarea unor instrucțiuni digitale, dar și pentru facilitarea interacțiunii cu alți angajați.

Până în prezent, succesul Snap s-a concentrat în principal pe piața de consum. Compania speră însă că parteneriatul cu nume importante din industria tehnologică, precum Nvidia, ar putea contribui la extinderea utilizării ochelarilor pe piața de business.

Spiegel a explicat că Nvidia deține o platformă XR AI open-source pe care numeroase companii construiesc deja soluții. În ceea ce privește colaborarea cu Salesforce și Nvidia, obiectivul Snap este de a le oferi companiilor o modalitate cât mai simplă de a beneficia de avantajele platformelor bazate pe agenți inteligenți.

În paralel, Snap lansează un serviciu AI destinat consumatorilor, numit Specs Intelligence. Acesta funcționează ca un asistent digital capabil să execute sarcini atât prin intermediul ochelarilor AR, cât și pe iPhone-uri sau computere Mac.

Spiegel a precizat că firma nu a stabilit încă detaliile exacte privind prețurile serviciului. Acesta va include însă o variantă gratuită și diferite niveluri de preț, în funcție de modul în care este utilizat.

Noua inițiativă a companiei în domeniul inteligenței artificiale vine într-un moment în care, pe piața tehnologică, se intensifică dezbaterile privind siguranța și întrebarea dacă liderii din domeniul modelelor fundamentale, precum Anthropic și OpenAI, ar trebui să încetinească ritmul dezvoltării.

Spiegel a declarat că preocupările privind siguranța inteligenței artificiale există de multă vreme. El a considerat că este extrem de importantă coordonarea unui răspuns internațional și bine chibzuit.

CEO-ul Snap a mai arătat că autoritățile de reglementare și factorii de decizie trebuie să ia în considerare riscurile reale și potențiale, nu pe cele imaginare. În acest context, el a considerat esențial ca un grup competent, la nivel internațional, să colaboreze îndeaproape în această privință.