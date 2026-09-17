EXCLUSIV. România, în mijlocul unei crize politice și economice. Dan Andronic trage un semnal de alarmă: Sunt lucruri pe care politicienii le ascund

Jurnalistul Dan Andronic a discutat cu Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, despre dificultățile cu care se confruntă România și despre situația politică și economică a țării.

Discuția a avut loc în contextul negocierilor de la Palatul Cotroceni. În opinia sa, România continuă să fie o într-o situație dificilă. Potrivit jurnalistului, România traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa recentă, în ultimii 36 de ani de la prăbușirea comunismului.

Imaginea folosită de jurnalist a fost cea a unei corăbii fără cârmă, aflate pe o mare în furtună. Liderii politici se confruntă între ei pentru resursele rămase și pentru iluzia puterii și a propriei importanțe. El a subliniat că importanți sunt oamenii, nu liderii politici, și a prezentat o serie de date economice pentru a argumenta gravitatea situației.

Dan Andronic a afirmat în podcastul de pe canalul de YouTube „HAI România!” că există probleme despre care publicul nu este informat și pe care politicienii le-ar ascunde prin ideea că o problemă care nu a fost comunicată nu ar exista. În acest context, el a susținut că România a ajuns deja în „junk”. Unul dintre indicatorii prezentați de Dan Andronic se referă la banii care au ieșit din România.

„Astăzi, pentru că sunt negocieri la Cotroceni, așa zise negocieri sau cum să le spunem, consultări, întrebări, sesiune de întrebări, formalitate, vedem că România rămâne în continuare o corabie în derivă. Este o corabie în derivă pentru că, și aici dați-mi voie să îl citez pe Octavian Goga, care a spus la un moment dat, la finalul vieții: am trăit în vremea proștilor, a stăpânit mediocritatea. Asta ne arată că ceea ce ni se întâmplă acum nu este un lucru excepțional. Singurul lucru excepțional este că trăim noi aceste vremuri. E un moment dur în istoria României, cred că unul dintre cele mai dure în istoria recentă a României din ultimii 36 de ani, de la prăbușirea comunismului încoace. Un moment care ne arată cum România devine o corabie în derivă, fără cârmă, pe o mare în furtună. Numai că, ce să vezi, pe punte nu cântă nicio orchestră, așa cum era pe Titanic, ci liderii politici se bat ca chiorii pe resturile de provizii care au rămas și mai ales pe iluzia puterii, pe iluzia că sunt importanți. Nu, importanti sunt oamenii. Importanti sunt oamenii și o să vă dau câteva cifre ca să vedeți de ce sunt importanti și de ce România, am spus, că este o corabie în derivă în mizeria politicii românești”, a subliniat Dan Andronic în cadrul podcastului.

Potrivit datelor menționate de acesta, în luna iulie au ieșit din România 3,14 miliarde de euro. De la începutul anului, suma ar fi ajuns la 16,3 miliarde de euro. Andronic a subliniat că este vorba despre un record național, în contextul în care niciodată nu a ieșit din România o sumă atât de mare.

El a indicat mai multe motive pentru creșterea acestor ieșiri de capital. Printre acestea se află plata dividendelor, vânzarea unor acțiuni pe bursă și vânzarea unor titluri de stat. În acest context, Andronic a susținut că investitorii care urmăresc câștiguri rapide profită de situația economică și financiară.

Un alt indicator menționat în cadrul podcastului este reprezentat de investițiile străine. Dan Andronic a afirmat că investițiile străine au scăzut în 2026 cu 80% față de 2025.

Totodată, el a făcut referire la datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) privind producția industrială. Potrivit informațiilor prezentate în podcast, scăderea producției industriale este cea mai mare înregistrată de la perioada pandemiei din 2020 încoace.

În analiza sa, Dan Andronic a indicat și evoluția dobânzilor la titlurile de stat. El a menționat că, în ziua anterioară ediției podcastului, cotația dobânzii la titlurile de stat plătite de Guvern a ajuns la 7,32%. Potrivit datelor prezentate de acesta, nivelul reprezintă cea mai mare dobândă din ultimii trei ani.

„Sunt lucruri pe care nu vi le spune nimeni și pe care politicienii le ascund pe ideea că o problemă care nu mi-a fost comunicată nu există. Uite că ea există. Nu știu dacă știți, dar suntem deja în junk, în mizerie, că asta înseamnă, gunoi. Suntem la un prag foarte greu de descris. În luna iulie, din România, au ieșit 3,14 miliarde de euro. De la începutul anului au ieșit 16,3 miliarde. Este un record național. Niciodată n-au ieșit atât de mulți bani. De ce au crescut ieșirile? Din diverse motive. Pentru că s-au luat dividendele, s-au vândut acțiuni pe bursă și titluri de stat, adică băieții deștepți fac bani rapid pentru că, așa cum vă spuneam, corabia România e în plină furtună. Investițiile străine au scăzut în 2026 cu 80% față de 2025, iar ieri INS a publicat datele privind producția industrială. Este cea mai mare scădere de la pandemie încoace, din 2020. Dacă vreți și bomboana pe colivă, ieri cotația dobânzii la titlurile de stat plătite de guvern a fost de 7,32%, cea mai mare dobândă din ultimii trei ani. Deci noi ne mândrim cu tot felul de recorduri, numai că ce să vezi, sunt recorduri care ne ard la buzunar. Criza politică continuă. A 135-a zi de criză politică și ce să vezi, lucrurile continuă”, a spus Dan Andronic.

La rândul lui, Bogdan Comaroni a abordat și situația democrației din România. Acesta a spus că România nu mai este, în opinia sa, o democrație oficială de cel puțin doi ani. Comaroni a precizat însă că, în viziunea sa, România nu ar fi exercitat niciodată o democrație în sensul deplin al termenului.

El a făcut distincția între existența unor libertăți individuale și existența unei democrații reale. Comaroni a susținut că, pentru a putea vorbi despre o democrație în sens deplin, România ar trebui să se întoarcă la perioada antebelică, considerând că nici după căderea comunismului nu a existat o democrație reală în totalitatea sa.

„Da, România nu e democrație oficial de cel puțin doi ani. N-a fost după părerea mea niciodată o democrație, atâta vreme cât, mă rog, o democrație vorbesc în totalitatea ei, deci în afară faptului că aveam libertăți ale omului, cuvântul, deplasarea, mișcarea și oarece alegeri cât au putut fi ele de libere. România nu a exercitat o democrație reală, cred, din perioada antebelică, adică să ne putem mândri cu ea”, a subliniat Bogdan Comaroni.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.