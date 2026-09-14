EXCLUSIV. România are nevoie de o nouă doctrină militară. Adrian Severin a pus sub semnul întrebării strategiile militare tradiționale

Fostul ministru al Afacerilor Externe Adrian Severin a analizat, alături de jurnalistul Dan Andronic, noile axe de putere globală și impactul acestora asupra securității și economiei naționale.

Declarațiile au fost făcute în cea mai recentă ediție a podcastului Contrapunct, de pe canalul de YouTube „HAI România!”, unde Severin a discutat despre modul în care România ar trebui să își consolideze capacitatea de apărare și despre schimbările produse în războiul modern.

Adrian Severin consideră că, în locul exercițiilor de mobilizare, România ar trebui să pună accent și pe investiții masive pentru reabilitarea industriei naționale. În opinia sa, ar fi relevante investițiile într-o industrie capabilă să producă atât bunuri destinate utilizării civile, cât și bunuri cu utilizare militară sau chiar produse specifice industriei militare.

Fostul ministru consideră că o astfel de dezvoltare industrială ar reprezenta un semnal important în ceea ce privește pregătirea României pentru eventuale situații de criză.

Adrian Severin a susținut că România ar avea nevoie și de o analiză aprofundată a noilor metode de purtare a războiului.

El consideră că generalii români ar trebui să studieze experiențele recente ale conflictelor și să analizeze schimbările produse în modul de desfășurare a operațiunilor militare. Printre exemplele relevante menționate de fostul ministru se află războiul din Ucraina, războiul din Golf și situația din Marea Roșie. În opinia sa, aceste conflicte și evoluții demonstrează că metodele tradiționale de război trebuie reevaluate.

„Dacă noi am fi aflat nu de acest exercițiu de mobilizare (n.red. MOBEX), ci de investiții masive pentru reabilitarea industriei românești, care poate să producă și bunuri de utilitate civilă și bunuri de utilitate militară sau chiar, de-a dreptul, industria românească cu caracter militar. Acestea ar fi fost niște lucruri foarte interesante. Dacă generalii ce-i adevărat, nu ce-i făcuți, cum se zice, la apelul bocancilor, ar discuta despre noile metode de purtare a războiului, observate prin prisma sau prin experiența războiului din Ucraina, mai ales a războiului din Golf, a ceea ce se întâmplă în Marea Roșie și așa mai departe, unde iată că portavioanele americane care erau cândva pentru noi toți, inclusiv… pentru mine floarea sau summa summarum, suma cum să spun, vârful puterii militare a unui stat”, a explicat Adrian Severin.

Severin a vorbit despre necesitatea ca generalii români și cadrele didactice din numeroasele instituții de pregătire militară, de apărare, securitate și ordine publică să participe la elaborarea unei noi doctrine. În viziunea sa, resursele intelectuale existente în aceste instituții ar trebui orientate către elaborarea unei doctrine românești adaptate noilor realități militare.

Adrian Severin consideră că România nu ar trebui să aștepte permanent ca alte state să elaboreze doctrinele și strategiile pe care ulterior să le urmeze. O astfel de abordare ar trebui să pornească de la capacitatea de analiză și de gândire strategică a României.

El a subliniat că problema nu este în primul rând una financiară, ci una care ține de capacitatea de a gândi și de a adapta strategia militară la realitățile actuale.

„Astea le vedeți cum sunt lovite, cum fug, cum pleacă, cum se duc de acolo, cum nu sunt utile, cel puțin nu sunt eficiente. Ne dăm seama că se schimbă foarte mult și atunci să vedem generalii noștri adunându-se de la nenumăratele academii de poliție, de miliție, de armată, de apărare, de securitate, de tot ce vreți dumneavoastră, acolo cu toate cadrele alea didactice, mândre, care apar la tot felul de manifestări comemorative, aniversare și așa mai departe, toți ăștia se adună și vin cu o nouă doctrină. Da, o doctrină românească, de ce tot timpul noi trebuie să așteptăm ca alții să vină cu doctrina? Aici e vorba de minte până la urmă, nu e vorba de bani. Dacă aș fi văzut asta, mi-aș fi zis că într-adevăr ne pregătim să evităm războiul, să fim atât de puternici, atât de dotați, atât de bine antrenați, încât nimeni să nu-și imagineze că ne poate ataca, așa cum și-a imaginat domnul Trump că poate să atace Iranul și că-l termină în două zile. Atunci când toți vor spune ‘dacă atacăm România, nu e în regulă, pentru că ăștia sunt pregătiți, se apără și va fi complicat și în câteva zile, fără îndoială, articolul 5 din tratatul de la Washington se pune în funcțiune (…) vor veni și vor se vor solidariza cu România și atunci va fi de rău’. Dacă asta ar fi fost exercițiu, atunci ar fost nemaipomenit”, a conchis fostul ministru.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.