Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii Ucrainei. Kievul avertizează că urmează „o iarnă foarte dificilă”

Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii economice, logistice și de transport din Ucraina, într-un moment în care costurile războiului pun o presiune tot mai mare asupra bugetului de la Kiev. Un tren de pasageri a fost lovit recent la numai câțiva kilometri de Polonia, în timp ce porturi, fabrici, depozite și benzinării sunt atacate constant. Oficialii ucraineni avertizează că situația s-ar putea agrava odată cu venirea iernii.

Unul dintre cele mai recente atacuri a vizat infrastructura feroviară din apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia.

O dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de pasageri în regiunea Volyn, la aproximativ doi kilometri de granița poloneză. Pasagerii fuseseră evacuați, astfel că atacul nu a provocat victime.

Cu aproximativ 30 de minute înainte, prin aceeași zonă trecuse un alt tren în care se aflau fostul premier britanic Boris Johnson și mai mulți oficiali europeni din domeniul securității. Aceștia se întorceau de la conferința Yalta European Strategy de la Kiev.

Operatorul feroviar Ukrzaliznytsia a afirmat că ținta atacului „ar fi putut fi trenul diplomatic”. Ministerul rus al Apărării a confirmat că a atacat infrastructură feroviară din vestul Ucrainei, dar a susținut că obiectivele vizate erau folosite pentru transportarea încărcăturilor militare din Europa.

Atacurile din apropierea frontierei au determinat Polonia să ridice preventiv avioane de luptă și să convoace o reuniune la nivel înalt pentru analizarea situației de securitate. Autoritățile poloneze au precizat că spațiul aerian al țării nu a fost încălcat.

Atacul asupra căii ferate face parte dintr-o presiune mai amplă asupra infrastructurii Ucrainei.

Profitând de deficitul ucrainean de interceptoare, Rusia lansează atacuri zilnice asupra infrastructurii logistice și economice. Sunt vizate depozite, fabrici, centre logistice și chiar benzinării.

Portul Odesa, esențial pentru exporturile ucrainene de cereale, este supus unor atacuri repetate, ceea ce îi reduce capacitatea de funcționare.

Rețeaua feroviară este la rândul său o țintă importantă. În ultima perioadă au fost atacate trenuri, depouri, benzinării și puncte de trecere a frontierei. Căile ferate sunt vitale pentru Ucraina, fiind principalul mijloc de transport pentru milioane de persoane după suspendarea traficului aerian odată cu începutul invaziei ruse la scară largă.

Efectele economice ale atacurilor devin tot mai greu de suportat.

Ministrul ucrainean al Economiei și Mediului, Oleksandr Kravchenko, a avertizat la conferința Yalta European Strategy că țara se pregătește pentru „o iarnă foarte dificilă”, atât din perspectiva infrastructurii critice, cât și a situației economice generale.

Potrivit estimărilor ministerului, valoarea totală a infrastructurii și activelor fixe distruse ajunge la aproximativ 10 miliarde de dolari pe an.

Problema este amplificată de efectul indirect al atacurilor. Atunci când o fabrică, un depozit sau o companie de logistică nu mai poate funcționa, statul pierde venituri fiscale. În același timp, Guvernul trebuie să aloce bani pentru sprijinirea companiilor afectate.

Kravchenko a avertizat că instrumentele financiare aflate în prezent la dispoziția autorităților nu vor putea acoperi toate nevoile companiilor lovite de atacuri.

Presiunea asupra finanțelor publice a crescut și din cauza costurilor militare.

Roksana Pidlasa, președinta comisiei pentru buget din Parlamentul ucrainean, a declarat că războiul costă în prezent Ucraina aproximativ 190 de milioane de dolari pe zi. În urmă cu doi ani, costul era de aproximativ 140 de milioane de dolari pe zi.

Datele preliminare privind execuția bugetară pentru primele opt luni ale anului arată că securitatea națională și apărarea au costat aproape 42 de miliarde de dolari.

În aceeași perioadă, Ucraina a reușit să strângă din resurse proprii, inclusiv venituri bugetare și împrumuturi interne, numai 39 de miliarde de dolari.

Situația este diferită față de anul precedent, când resursele proprii puteau acoperi cheltuielile militare de bază, inclusiv salariile soldaților. În prezent, potrivit Roksanei Pidlasa, Kievul folosește inclusiv bani proveniți de la partenerii internaționali pentru plata salariilor militarilor.

Un exemplu al deteriorării veniturilor bugetare este reprezentat de taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit Roksanei Pidlasa, încasările din TVA au fost cu aproximativ 1,35 miliarde de dolari sub nivelul estimat în primele opt luni ale anului.

Un sfert din această diferență s-a acumulat numai în august, lună în care Rusia a desfășurat atacuri intense.

În acest context, efectele războiului asupra bugetului sunt duble. Cheltuielile militare cresc, în timp ce atacurile asupra economiei reduc capacitatea statului de a strânge venituri.

Guvernul pregătește strategii pentru creșterea rezilienței sistemelor energetice și logistice, astfel încât acestea să poată suporta mai bine atacurile rusești.

Autoritățile vor să folosească și Special Program for Ukraine Recovery, un mecanism de finanțare organizat de Banca Mondială, prin care finanțările acordate Kievului de alți donatori internaționali pot fi completate.

O parte dintre acești bani ar urma să fie direcționată către companiile afectate de atacurile rusești.

Kievul negociază în paralel cu partenerii europeni pentru finanțări suplimentare și încearcă să identifice modalități de utilizare a activelor rusești înghețate. Autoritățile caută și surse de finanțare din afara Uniunii Europene și încearcă să reducă anumite cheltuieli interne.

O preocupare majoră este ceea ce s-ar putea întâmpla în timpul iernii. Autoritățile ucrainene se așteaptă ca Rusia să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice, ceea ce ar pune o presiune suplimentară atât asupra populației, cât și asupra bugetului.

Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina va încerca să răspundă în mod similar dacă Moscova va ataca sistemul energetic.

„Rusia știe că, dacă lovește, iar ei se pregătesc să lovească sistemul nostru energetic în timpul iernii, Rusia va primi exact același lucru”, a declarat președintele ucrainean. „Dacă ne provoacă pene de curent, vom încerca să le răspundem în același mod”, a adăugat acesta.

Efectele economice ale conflictului se resimt și dincolo de granițele Ucrainei.

Biroul de statistică al Poloniei estimează că războiul declanșat de Rusia a costat economia poloneză 490,1 miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 113,4 miliarde de euro, în perioada 2022-2025.

Estimarea include pierderi de aproximativ 29 de miliarde de euro în sectorul companiilor și 67,5 miliarde de euro în cazul gospodăriilor.

Autoritățile poloneze estimează și că aproximativ o treime din inflația care a depășit ținta a fost provocată de escaladarea războiului. Conflictul a generat în același timp cheltuieli suplimentare pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei.

Astfel, intensificarea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene nu mai reprezintă doar o problemă militară. Distrugerea capacităților de producție, transport și energie pune o presiune tot mai mare asupra finanțelor Kievului, în timp ce costurile economice ale războiului continuă să se extindă și asupra statelor vecine.