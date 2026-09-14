Kim Jong Un ar putea trimite până la 50.000 de militari în Rusia. Ce ar câștiga Phenianul din sprijinul pentru Moscova

Armata nord-coreeană ar putea suplimenta trupele trimise în Rusia, după participarea a mii de militari la luptele împotriva forțelor ucrainene din regiunea Kursk, relatează BBC. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski estimează că numărul soldaților desfășurați de Phenian ar putea ajunge la 50.000. Potrivit serviciului ucrainean de informații militare, aproximativ 8.500 de nord-coreeni s-ar afla în continuare pe teritoriul rus. Aceștia ar avea în prezent misiuni de apărare a frontierei, fără să participe la operațiuni active.

Armata nord-coreeană a trimis aproximativ 13.000 de militari în sprijinul Rusiei, pentru luptele din regiunea Kursk, după incursiunea lansată de forțele ucrainene în 2024. Estimările prezentate de BBC indică pierderi ridicate în rândul contingentului: până la 3.000 de soldați nord-coreeni ar fi fost uciși.

Serviciul ucrainean de informații militare HUR apreciază că aproximativ 8.500 de militari trimiși de Phenian se mai află în Rusia. Potrivit acestei evaluări, ei ar fi repartizați în patru brigăzi, integrate în Gruparea de Forțe „Nord”, și ar asigura apărarea frontierei ruse din regiunea Kursk.

Deocamdată, militarii nord-coreeni nu ar fi implicați în operațiuni active. De asemenea, aceștia nu au fost identificați în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă.

Volodimir Zelenski avertizează însă că prezența militară nord-coreeană în Rusia ar putea crește. Președintele ucrainean a avansat cifra de până la 50.000 de militari, după ce estimarea sa anterioară indica un posibil contingent de 30.000.

Participarea la războiul declanșat de Rusia a provocat pierderi umane considerabile pentru regimul condus de Kim Jong Un, dar i-ar fi adus și venituri, resurse și experiență militară.

Lim Soo-ho, cercetător la Institute for National Security Strategy din Seul, estimează că Phenianul a obținut aproape 10 miliarde de dolari din furnizarea de armament și trimiterea de trupe. Valoarea reprezintă aproximativ o treime din produsul intern brut anual al Coreei de Nord, estimat la circa 30 de miliarde de dolari.

În schimbul sprijinului militar, Coreea de Nord ar beneficia de alimente, petrol și valută. Cooperarea le permite totodată militarilor nord-coreeni să dobândească experiență într-un război modern, inclusiv în utilizarea dronelor și în combaterea atacurilor cu astfel de aparate.

Continuarea cooperării cu Phenianul ar răspunde și nevoii Moscovei de a-și completa efectivele, în condițiile în care recrutările nu ar acoperi pierderile de pe front.

Potrivit estimărilor serviciilor occidentale și ucrainene citate, numărul militarilor pe care Rusia îi pierde lunar îl depășește cu aproximativ 6.000 pe cel al noilor recruți. Deficitul de personal a determinat Kremlinul să recurgă și la combatanți străini.

Cooperarea dintre Moscova și Phenian vizează, potrivit avertismentelor formulate de Volodimir Zelenski, atât sprijinul acordat Rusiei, cât și dezvoltarea capacităților militare nord-coreene.

Pentru România și celelalte țări NATO de pe flancul estic, extinderea acestui parteneriat înseamnă o implicare militară nord-coreeană mai amplă în războiul purtat în apropierea granițelor Alianței.

Președintele ucrainean susține că Rusia ajută Coreea de Nord să își îmbunătățească armamentul și să dobândească experiență directă de luptă. Totodată, potrivit lui Zelenski, Phenianul s-ar pregăti să livreze Moscovei și noi arme balistice.