Susținătorii lui Călin Georgescu au sărit la protestatari. „Dă-i, dă-i!”, strigau cei din mulțime

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu au agresat duminică dimineața protestatari pro-UE, în apropierea Pieței 100 din Oradea. Filmările publicate online arată îmbrânceli, smulgerea unui banner și tentativa unui bărbat de a lovi un protestatar cu coada unui steag. Polițiștii prezenți au intervenit pentru despărțirea celor implicați, potrivit relatării Bihoreanul. La întâlnirea cu fostul candidat la prezidențiale au participat și persoane venite din alte județe, unele cu transport organizat de filiale AUR.

Călin Georgescu a fost întâmpinat duminică dimineața de o mulțime adunată la Piața 100, dar și de persoane care au organizat un protest împotriva sa. Incidentele s-au produs în timp ce participanții încercau să se apropie de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

La scurt timp după intrarea acestuia în piață, pe pasajul suprateran din vecinătate a fost întins un banner de aproximativ zece metri, inscripționat cu mesajul „Marș la Moscova!”. Protestatarii au afișat alături steaguri ale Uniunii Europene și un drapel al României.

După aproximativ zece minute, mai mulți simpatizanți ai lui Georgescu au început să urce pe pasaj. Organizatorii protestului s-au retras atunci, spunând că au vrut să evite o confruntare.

„Noi am părăsit podul când am văzut că încep să urce, pentru că nu am vrut să avem o confruntare cu ei. Puteam rămâne, dar cred că am dat dovadă de diplomație”, a declarat pentru sursa citată inițiatorul acțiunii, care a solicitat protejarea identității.

Inițiatorul acțiunii a explicat că ideea protestului apăruse cu o săptămână înainte și că persoanele implicate nu aparțin vreunui partid politic.

„Am pus bannerul pe pod în doar 24 de secunde. Nu facem parte din niciun partid, suntem apolitici și ne-am gândit să-l întâmpinăm așa cum merită”, a spus bărbatul.

Potrivit mărturiei sale, susținătorii fostului candidat au luat de pe pasaj steagurile Uniunii Europene și tricolorul, apoi le-au rupt.

Un alt grup afișa, în același timp, un banner cu mesajul „Marș la Moscova!” pe trotuarul situat vizavi de parcarea Pieței 100. În acel loc s-au produs îmbrâncelile surprinse în mai multe înregistrări distribuite pe rețelele de socializare și trimise celor de la bihoreanul.ro.

În imagini se observă cum mai mulți susținători ai lui Georgescu se apropie de protestatari, îi înjură și încearcă să le ia bannerul. După ce persoanele care îl țineau opun rezistență, pânza este desprinsă de suporturi și luată de simpatizanții fostului candidat.

Un bărbat care avea un tricolor de mari dimensiuni a încercat să lovească un protestatar peste picioare cu coada din lemn a steagului. Cel vizat s-a ferit, iar coada a izbit un alt steag. În timpul incidentului, din mulțime s-au auzit îndemnurile „Dă-i, dă-i!”.

La fața locului se aflau polițiști rutieri și locali. Aceștia au intervenit ulterior și i-au separat pe participanți, fără să îi legitimeze. În secvențele filmate nu apar jandarmi.

După incidente, în mediul online au fost publicate și mesaje de amenințare și incitare la violență. O înregistrare apărută duminică după-amiază pe Facebook prezintă un bărbat îmbrăcat în costum de dac, care arată o bucată din bannerul luat protestatarilor.

Pe material era vizibil mesajul „Marș la Moscova!”, iar bărbatul afirma că a „capturat steagul”. Declarațiile sale au fost întâmpinate cu aplauze de persoanele aflate în jur.

„Când se capturează drapelul, se desființează unitatea. Eu așa știu, că am fost și pe la contrainformații când am făcut stagiul militar. Așa că, la Oradea, bolojanii, mucușorii, sunteți morți!”, spune bărbatul.

Înregistrările distribuite după întâlnire indică și participarea unor grupuri venite din afara județului Bihor. Una dintre filmări surprinde patru autocare cu numere de Maramureș, Sălaj și Satu Mare, parcate lângă magazinul Leroy Merlin din vecinătatea pieței.

În aceleași imagini, mai multe persoane cu steaguri pleacă din dreptul unui autocar și se îndreaptă către târgul de vechituri.

AUR s-a implicat în mobilizarea pentru eveniment. Președintele organizației Bihor, Ciprian Blejan, promovase vizita pe Facebook și îi invitase pe bihoreni la Piața 100. Membrii filialei știau că urmau să participe și colegi de partid din alte județe.

Consilierul local AUR din Oradea, Costel Moza, a descris prezența membrilor organizației drept „normală” și a oferit explicații despre participarea lor.

„Noi pur și simplu am venit să fim prezenți aici. Având în vedere că vine în Oradea, oarecum era normal să fim și noi aici, la această întâlnire”, a declarat Moza pentru sursa citată.

Costel Moza a susținut că aflase de pe Facebook despre vizită și că s-a „autosesizat”. Tot el a afirmat că „toată suflarea AUR” ar fi trebuit să participe duminică la comemorarea lui Avram Iancu de la Țebea.

„Fiecare filială din jurul județului Bihor a hotărât dacă aduce membrii aici sau merge la Țebea. Din ce am văzut, cei din Arad și Satu Mare sunt aici”, a adăugat acesta.

Ulterior, participanți din mai multe zone ale țării au publicat fotografii și filmări din mulțimea adunată în jurul lui Georgescu. Printre aceștia se aflau persoane din Constanța, Miercurea Ciuc, Arad, Satu Mare, Maramureș și Iași.

Filiala AUR Timiș a pus la dispoziția celor interesați o deplasare cu autocarul la Oradea, potrivit HotNews. Anunțul a circulat pe grupul de Telegram „Călin Georgescu COMUNITATEA OFICIALĂ”, iar plecarea din Timișoara a fost programată la ora 3.30.

Organizarea transportului i-a revenit Patriciei Mărcuț, vicepreședinta AUR Timiș și consiliera senatorului Ciprian Titi Stoica. Tariful comunicat a fost de 70 de lei pentru fiecare persoană, cu posibilitatea reducerii în funcție de numărul înscrierilor.

Mărcuț a declarat pentru HotNews că aproximativ 100 de persoane manifestaseră interes pentru deplasare și că fiecare pasager și-a achitat transportul.

„Noi doar am răspuns apelului celor care au dorit să meargă acolo, fie că a fost membru AUR, fie simplu cetățean. Doar le-am oferit un transport. Aproximativ 100 de persoane au fost interesate. Nu ne-a chemat domnul Călin Georgescu, nu a fost campanie electorală”, a susținut Patricia Mărcuț pentru sursa citată.

Deplasarea la Oradea a fost inclusă în turneul național „Toamna Cămărilor Românești”, prezentat de Călin Georgescu drept o inițiativă de promovare a producătorilor români.

Locul ales pentru întâlnire, Piața 100, este însă cunoscut în principal pentru comerțul cu vechituri și mașini și nu găzduiește producători locali atestați, potrivit Bihoreanul. În discursul adresat susținătorilor, fostul candidat la Președinție a respins ideea că turneul ar urmări un obiectiv electoral.