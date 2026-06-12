Încă o țară pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Restricțiile ar putea fi evitate în anumite condiții

Canada pregătește una dintre cele mai dure măsuri privind siguranța copiilor în mediul online. Guvernul de la Ottawa a propus interzicerea accesului la rețelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani, urmând modelul adoptat deja de Australia.

Proiectul de lege nu vizează însă doar platformele sociale. Autoritățile canadiene vor să introducă reguli noi și pentru inteligența artificială, chatbot-uri și conținutul considerat periculos pentru minori.

Noua inițiativă legislativă, denumită Safe Social Media Act, a fost prezentată în Camera Comunelor de ministrul Culturii din Canada, Marc Miller. Propunerea prevede interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii și adolescenții cu vârste sub 16 ani, însă introduce o diferență importantă față de modelul australian, transmite BBC.

Companiile tehnologice ar putea evita aplicarea interdicției dacă demonstrează că au implementat politici și mecanisme eficiente pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși minorii pe platformele lor.

Autoritățile canadiene susțin că protejarea copiilor în mediul digital a devenit o prioritate urgentă. Marc Miller a declarat anterior că adoptarea unei legislații privind pericolele online este necesară deoarece situația actuală produce consecințe grave pentru tineri.

Proiectul apare într-un context în care mai multe state analizează măsuri similare. Subiectul este așteptat să se afle și pe agenda summitului G7 care va avea loc săptămâna viitoare în Franța, unde liderii mondiali urmează să discute atât despre inteligența artificială, cât și despre protecția copiilor în mediul online.

Pe lângă restricțiile privind rețelele sociale, proiectul canadian include măsuri ample pentru reglementarea chatbot-urilor bazate pe inteligență artificială și pentru limitarea conținutului considerat dăunător.

Textul legislativ definește șapte categorii de „conținut nociv”, inclusiv materiale care favorizează hărțuirea copiilor, promovează ura sau incită la violență.

Pentru supravegherea respectării noilor reguli, autoritățile intenționează să creeze o instituție nouă, denumită Digital Safety Commission of Canada. Membrii acesteia ar urma să fie numiți de guvern.

Companiile care încalcă prevederile legii ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 10 milioane de dolari canadieni sau cu 3% din veniturile lor globale, fiind aplicată valoarea cea mai mare dintre cele două.

Nu toată lumea susține însă inițiativa. Unele organizații care promovează libertatea de exprimare consideră că problemele legate de conținutul ilegal ar putea fi gestionate prin legislația penală existentă și avertizează că noile măsuri ar putea extinde capacitatea statului de a controla conținutul online.

Canada nu este singura țară care analizează astfel de restricții. Marea Britanie ia în calcul introducerea unei interdicții similare pentru persoanele sub 16 ani, iar o decizie este așteptată în perioada următoare.

În Grecia, o interdicție pentru copiii sub 15 ani ar urma să intre în vigoare din ianuarie.

Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis accesul adolescenților sub 16 ani la platforme precum Facebook, Instagram și TikTok. Legea prevede inclusiv dezactivarea conturilor existente și amenzi care pot ajunge la 49,5 milioane de dolari australieni pentru companiile care nu respectă regulile.

Totuși, experiența australiană a ridicat și semne de întrebare. Un sondaj realizat de autorități a arătat că aproximativ 70% dintre părinți au declarat că cei mici continuă să utilizeze rețelele sociale, iar mulți au afirmat că platformele nu le-au cerut copiilor să își verifice vârsta după intrarea în vigoare a legii.

În prezent, guvernul australian desfășoară mai multe investigații privind posibile încălcări ale legislației de către platforme importante precum Facebook, Instagram, Snapchat și TikTok.

Sara Austin, reprezentanta organizației Children First Canada, consideră că includerea unei excepții pentru companiile care demonstrează măsuri eficiente de protecție ar putea reprezenta un avantaj al modelului canadian.

Potrivit acesteia, mecanismul ar putea încuraja platformele să investească mai mult în siguranța utilizatorilor și să implementeze măsuri mai eficiente pentru protejarea copiilor și adolescenților.

Susținătorii proiectului afirmă că această abordare poate aduce beneficii nu doar minorilor, ci tuturor utilizatorilor platformelor digitale. În același timp, autoritățile canadiene speră că noua lege va permite țării să recupereze întârzierea față de alte state care au adoptat deja măsuri privind siguranța online și să contribuie la stabilirea unor standarde internaționale în acest domeniu.