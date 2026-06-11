Amenzi de până la 12.000 de lei dacă deranjezi vecinii. Ce prevede noua lege

Românii care organizează petreceri zgomotoase sau dau muzica prea tare riscă sancțiuni mult mai mari decât până acum. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care dublează o parte dintre amenzile aplicate pentru tulburarea liniștii publice.

Noile sancțiuni pot ajunge până la 12.000 de lei în cazul celor care repetă astfel de fapte, iar comercianții care încalcă anumite interdicții legate de vânzarea alcoolului vor fi și ei sancționați mai sever.

Modificările vizează sancționarea faptelor care afectează conviețuirea socială și ordinea publică. Una dintre cele mai importante schimbări privește organizarea petrecerilor private în apropierea locuințelor.

Cei care folosesc aparatură muzicală la un volum care tulbură liniștea locuitorilor riscă amenzi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. În prezent, sancțiunile sunt cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, potrivit profit.ro.

Sunt vizate petrecerile organizate în corturi, foișoare, grădini sau alte spații neacoperite aflate în apropierea locuințelor.

Totodată, vor fi sancționate mai sever și persoanele care produc zgomot în intervalele de liniște prevăzute de lege. Este vorba despre intervalul nocturn, între orele 22:00 și 08:00, dar și despre intervalul de liniște de la prânz, între orele 13:00 și 14:00.

Pentru aceste situații, amenzile vor fi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, față de nivelul actual de 500-1.500 de lei.

Cea mai dură parte a noii legi privește recidiva. Dacă aceeași persoană repetă contravenția într-un interval de 72 de ore, sancțiunile cresc considerabil.

Pentru repetarea faptelor care presupun zgomote, larmă, strigăte sau folosirea aparaturii muzicale la intensitate ridicată, amenda poate ajunge între 1.000 și 3.000 de lei. Alternativ, autoritățile pot dispune prestarea între 50 și 100 de ore de activități în folosul comunității.

Pentru repetarea încălcării programului de liniște în locuințe, localuri sau în apropierea acestora, amenzile cresc la 4.000-6.000 de lei. În acest caz, poate fi dispusă și prestarea a 70-120 de ore de muncă în folosul comunității.

Cele mai mari sancțiuni sunt rezervate celor care organizează în mod repetat petreceri private zgomotoase. Pentru această situație, amenzile vor fi cuprinse între 6.000 și 12.000 de lei sau se poate dispune efectuarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității.

Noua lege aduce și o modificare care extinde aplicarea sancțiunilor. Până acum, una dintre prevederile referitoare la petrecerile zgomotoase făcea referire la mediul urban. În urma unei decizii a Curții Constituționale, această formulare a fost eliminată.

Practic, sancțiunile vor putea fi aplicate indiferent dacă fapta este comisă într-un oraș sau într-o localitate rurală.

Astfel, proprietarii de case din comune și sate nu vor mai putea invoca faptul că prevederea legală se aplică doar în mediul urban.

Legea aduce sancțiuni mai mari și pentru anumite categorii de operatori economici. Amenzile cresc la 4.000-6.000 de lei pentru firmele care nu respectă măsurile de suspendare a activității dispuse de autorități.

Printre situațiile vizate se numără tolerarea unor activități de proxenetism în hoteluri, pensiuni, baruri sau restaurante, dar și încălcarea regulilor privind comercializarea băuturilor alcoolice.

Vor fi sancționate mai sever unitățile care servesc alcool minorilor, persoanelor aflate în stare evidentă de ebrietate sau care vând alcool în perioadele și locurile unde legea interzice acest lucru.

Sunt vizate inclusiv situațiile în care băuturile alcoolice sunt comercializate în apropierea unităților de învățământ, spitalelor, centrelor de plasament ori în alte zone unde legislația impune restricții.

După promulgarea de către președintele Nicușor Dan, legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Potrivit regulilor generale aplicabile contravențiilor, noile sancțiuni vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicare, cu excepția situației în care actul normativ stabilește un termen diferit.

Autorii proiectului au argumentat că majorarea amenzilor este necesară deoarece nivelul actual al sancțiunilor nu mai descurajează comportamentele care afectează liniștea publică și viața de zi cu zi a locuitorilor.