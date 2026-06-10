Ministerul Mediului pregătește noile cote de vânătoare pentru sezonul 2026-2027. Proiectul a fost lansat în consultare publică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru anumite specii de faună de interes cinegetic pentru care vânătoarea este permisă în perioada mai 2026 – 14 mai 2027.

Proiectul a fost elaborat în baza prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare. Actul normativ stabilește cotele de recoltă pentru speciile de interes cinegetic care pot fi vânate în intervalul menționat și a fost supus procedurii de consultare publică, potrivit unui comunicat.

În conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va organiza o dezbatere publică pe marginea proiectului de ordin.

„În temeiul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada mai 2026 – 14 mai 2027, pe care l-a supus consultării publice. În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 12.06.2026 ora 10.00, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada mai 2026 – 14 mai 2027”, a informat Ministerul Mediului într-un comunicat.

Evenimentul este programat pentru data de 12 iunie 2026, începând cu ora 10:00, și se va desfășura în sistem de videoconferință. Tema dezbaterii o reprezintă proiectul de ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă în perioada mai 2026 – 14 mai 2027.

Persoanele interesate să formuleze recomandări sau propuneri concrete referitoare la conținutul proiectului de act normativ pot transmite observațiile în scris către Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, situată în București, pe Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5. Termenul-limită pentru depunerea acestora este 11 iunie 2026, ora 14:00.

Observațiile și propunerile pot fi trimise și prin e-mail la adresa virgil.pitu@mmediu.ro, în același termen.

Tot până la data de 11 iunie 2026, ora 14:00, persoanele care doresc să participe la dezbaterea publică și să ia cuvântul trebuie să transmită solicitările de înscriere la aceeași adresă de e-mail.

Ministerul Mediului precizează că participarea la dezbaterea publică se va realiza exclusiv prin videoconferință. Persoanele înscrise vor primi pe e-mail, în dimineața zilei de 12 iunie 2026, linkul necesar conectării la eveniment.