Revoluție digitală în pădurile României. SUMAL 3.0 va folosi inteligența artificială pentru combaterea tăierilor ilegale
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a făcut un pas decisiv spre modernizarea managementului forestier prin publicarea, în consultare publică, a proiectului de Hotărâre de Guvern care pune bazele SUMAL 3.0. Acest nou sistem informațional integrat promite să transforme radical modul în care este monitorizat fondul forestier național, trecând de la o simplă evidență scriptică la o supraveghere activă, susținută de tehnologii de ultimă oră.
Conform comunicatului oficial transmis luni, 11 mai 2026, noile norme vizează nu doar trasabilitatea și circulația lemnului, ci și o schimbare de paradigmă în controlul comercializării materialelor lemnoase.
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat necesitatea acestei evoluții tehnologice, explicând că actualele instrumente de control trebuie adaptate realităților din teren. Oficialul a precizat că un simplu sistem de evidență nu mai este suficient în contextul actual. În opinia sa, România are nevoie urgentă de o tehnologie de vârf, dotată cu software bazat pe inteligență artificială.
Acest nou sistem ar urma să permită monitorizarea în timp real a tuturor transporturilor de materiale lemnoase de pe teritoriul țării. Mai mult, ministrul a arătat, potrivit postării de pe pagina de Facebook a instituției, că utilizarea algoritmilor de analiză automată a riscurilor va facilita intervenția rapidă a autorităților în momentele în care apar primele suspiciuni de fraudă.
„Nu mai este suficient să avem doar un sistem de evidenţă. Avem nevoie de un sistem cu tehnologie de ultimă oră, cu soft cu inteligenţă artificială, care să permită monitorizarea în timp real a transporturilor de lemn, analiza automată a riscurilor şi intervenţia rapidă atunci când apar suspiciuni de fraudă.
Modernizarea SUMAL şi dezvoltarea noului sistem informatic integrat pentru păduri înseamnă mai mult control, mai multă transparenţă şi o capacitate reală de prevenire a tăierilor ilegale”, a afirmat ministrul interimar al Mediului.
Tehnologia STS va integrara datele satelitare pentru o transparență totală. Sistemul se va interconecta și cu RO e-Transport
Dezvoltarea tehnologică a SUMAL 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în baza unui acord de colaborare cu Ministerul Mediului.
Această parteneriat garantează o infrastructură digitală robustă, capabilă să gestioneze un volum imens de date. Importanța proiectului este susținută de cifrele actuale: sistemul SUMAL 2.0 este utilizat în prezent de peste 92.000 de utilizatori, care generează zilnic aproximativ 20.000 de avize de transport.
Totuși, arhitectura actuală și-a atins limitele tehnologice, fiind necesară o trecere către o platformă mai scalabilă.
Noua generație a sistemului va integra inclusiv agenți de inteligență artificială pentru generarea de rapoarte statistice complexe și analize de risc în situații operative. Un punct central al proiectului este utilizarea fondurilor din PNRR pentru a integra în SUMAL imagini satelitare, camere video performante și senzori de tip LiDAR.
Toate aceste date vor fi coroborate pentru a ghida eficient echipele de control în zonele cu risc ridicat.
Pe lângă aspectele ce țin strict de pădure, SUMAL 3.0 se va interconecta cu sistemul RO e-Transport și va include reguli stricte pentru managementul dispozitivelor mobile folosite de transportatori.
Această integrare sistemică este esențială nu doar pentru ordinea internă, ci și pentru respectarea noilor obligații europene privind combaterea defrișărilor la nivel global, se arată în nota de fundamentare a proiectului.
Sinteză informații SUMAL 3.0
|Caracteristică
|Detalii Specifice SUMAL 3.0
|Impact și Beneficii
|Tehnologie de Bază
|Inteligență Artificială (IA) și Cloud
|Analiză automată a riscurilor și detectarea fraudelor în timp real.
|Dezvoltator Software
|Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)
|Securitate cibernetică sporită și infrastructură digitală robustă.
|Sursă de Date
|Sateliți, Camere Video, Senzori LiDAR
|Monitorizare vizuală continuă a fondului forestier și a drumurilor.
|Interconectivitate
|Sistemul RO e-Transport
|Trasabilitate fiscală și logistică completă a materialelor lemnoase.
|Capacitate Operativă
|>92.000 utilizatori / 20.000 avize zilnice
|Procesare rapidă a datelor și eliminarea blocajelor tehnologice.
|Cadru Legislativ
|Hotărâre de Guvern (în consultare)
|Aliniere la regulamentele UE privind combaterea defrișărilor globale.
Postarea integrală a Ministerului Mediului
„#SUMAL 3.0 – proiect HG în consultare publică
Documentul disponibil în comentariu", au scris reprezentanții Ministerului Mediului pe Facebook, luni după-amiază.
